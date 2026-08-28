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Za 2500 korun v Atomu moc řidičů parkovat nechtělo. Město zlevní o polovinu

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Původně se očekávalo, že lidé o místa v novém parkovacím domu Atom v Plzni na Lochotíně svedou bitvy prostřednictvím rezervačního systému. Na největším sídlišti ve městě parkovací místa zoufale chybí. Po slavnostním otevření nového parkovacího domu v Sokolovské ulici se ale ukázalo, že motoristé nemají zájem parkovat za 2500 Kč měsíčně. Od 1. září tam město zlevní parkování o polovinu.
Za 2500 korun v Atomu moc řidičů parkovat nechtělo. Město zlevní o polovinu

Za 2500 korun v Atomu moc řidičů parkovat nechtělo. Město zlevní o polovinu

Zdroj: Martin Pecuch
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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