VIDEO: Červenohorské sedlo bičoval první sníh. Do akce vyrazily sypače

VIDEO: Červenohorské sedlo bičoval první sníh. Do akce vyrazily sypačePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
VIDEO: Červenohorské sedlo bičoval první sníh. Do akce vyrazily sypačeZdroj: Ředitelství silnic a dálnic, Horský hotel Paprsek, Antonín Plíhal
Článek byl publikován 01.11.2026 12:41
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →