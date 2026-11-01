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VIDEO: Červenohorské sedlo bičoval první sníh. Do akce vyrazily sypače

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Na přelomu října a listopadu se naplno přihlásila o slovo zima v Jeseníkách. Na Pradědu napadlo až 15 centimetrů sněhu, i další výše položené lokality pokryla první bílá nadílka. V noci ze soboty na neděli vyjížděli do akce také silničáři, na Červenohorském sedle ošetřili zasněžený tah I. třídy.
VIDEO: Červenohorské sedlo bičoval první sníh. Do akce vyrazily sypače

VIDEO: Červenohorské sedlo bičoval první sníh. Do akce vyrazily sypače

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic, Horský hotel Paprsek, Antonín Plíhal
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 12:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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