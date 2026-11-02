Šustr táhne bodování finské ligy a přiznal, že v pozvánku do reprezentace doufal. Klíčem byl rozhovor v sauně

Jeho čísla by před sezonou čekal málokdo, možná ani on sám. Pětatřicetiletý bek, kterého si Mikkeli přivedlo jako klidného a zkušeného obránce do oslabení, nasbíral po dvaceti kolech gól a sedmnáct asistencí. Nejbližší obránci v tabulce mají dvanáct bodů. Když trenér národního týmu Zdeněk Moták 29. října zveřejnil nominaci na první turnaj Euro Hockey Tour, Šustrovo jméno v ní nechybělo. „Trochu jsem doufal,“ přiznal obránce v rozhovoru pro iSport. Za proměnou ale nestojí zázračný trénink ani nový styl bruslení. Stojí za ní trenér, který s ním mluvil o tom, jakým hráčem doopravdy je. V sauně, a jak Šustr dodává, „samozřejmě i jinde“.
Šest bodů náskok a role, kterou si vždycky přál
Podle oficiálních statistik Liigy je Šustr nejproduktivnějším obráncem soutěže. Za ním je skupina beků s dvanácti body. V lize, kde se obránci obvykle přetahují o jeden či dva body, je šestibodový náskok po dvaceti kolech propast.
Ještě výmluvnější je skladba bodů. Sedmnáct asistencí na jeden gól ukazuje, že Šustr do hry nevstupuje dělovkou od modré čáry. Rozehrává, posílá přihrávky do pásma a s pukem řídí přesilovky. Tedy přesně to, co se od dvoumetrového beka z NHL nečekalo.
Sám to popisuje jednoduše. Po rozhovoru s trenérem dostal roli, „kterou si vždycky přál“. Titulek rozhovoru pak shrnuje celé jeho finské angažmá: „Jsem tady sám sebou, nikdo mě nepředělává.“
Svůj podíl má i kontext klubu. Finská veřejnoprávní stanice Yle popisuje Jukurit jako tým s malým rozpočtem, který byl před sezonou řazen mezi kandidáty na pád do spodních pater tabulky. Místo toho se na podzim drží nahoře a Šustr patří k nejpovedenějším zahraničním posilám. Jeho výkony a vzestup Jukuritu spolu úzce souvisejí.
Sauna jako místo, ne jako metoda
Přesný obsah debat mezi Šustrem a hlavním trenérem Jonnem Virtanenem zůstává mezi nimi. Šustr neprozradil žádné taktické pokyny ani konkrétní větu, která by všechno změnila. Řekl ale to podstatné: Virtanen rozpoznal, „co je za hráče“ a jaký má potenciál v týmové hře. Potom ho začal stavět do pozic, kde může být úspěšný a kde je k užitku mužstvu.
Sauna k tomu tvoří přirozenou kulisu. Ve Finsku nejde o exotiku, ale o běžnou součást společenského života, a tedy i šaten. Když v roce 2022 hrála NHL v Tampere, hráči Colorada popisovali týmovou saunu jako způsob, jak se semknout, a jako pevnou součást finské kultury. Že by šlo o trenérskou metodu, kterou finské kluby cíleně používají, ale nic nedokládá.
Podle nás je proto důležitější vztah dvou lidí než prostředí. Virtanen je podle Šustra jen o tři roky starší a ještě nedávno sám hrál. Dokáže proto vycítit, jak se hráč v různých situacích cítí, a neřídí se jen teorií z tabule. Oba si navíc kariéru museli, jak Šustr říká, „vydřít“. Takový trenér pozná, kdy hráč potřebuje pokyn a kdy důvěru.
Jukurit s Virtanenem počítá i do budoucna. Klub s ním prodloužil smlouvu na roky 2027 až 2029 s opcí na další sezonu. Šustrův případ tak není náhodný úspěch, ale výsledek přístupu, na kterém chce Mikkeli stavět.
Obranný specialista, který začal tvořit hru
Nejzajímavější na celém příběhu je, jak výrazně se přepsala Šustrova hráčská nálepka. V zámoří ho Tampa, Anaheim i další kluby braly hlavně jako vysokého praváka do defenzivy. Když ho Jukurit loni podepisoval, popsal ho podobně: 201 centimetrů, klid na puku, zkušenost, oslabení, řízení tempa hry a vliv v kabině. O ofenzivě se v klubové zprávě skoro nemluvilo.
Čísla ukazují, jak velký je to obrat:
|
|Zápasy
|Body
|Body na zápas
|NHL (celá kariéra)
|361
|69
|0,19
|Jukurit 2026/27
|20
|18
|0,90
Srovnání NHL s Liigou samozřejmě kulhá, tempo i kvalita soupeřů jsou jinde. Téměř pětinásobný rozdíl v produktivitě ale nevysvětlí jen slabší soutěž. Na předchozích evropských štacích, v Tappaře i v Pardubicích, Šustr takovou ofenzivní stopu nezanechal. Podle nás se nezměnil hráč, ale prostor, který dostal. Kreativitu měl i dřív, jen ji nikdo nepotřeboval.
Mezi Čechy v Evropě je to letos jeden z nejvýraznějších příběhů. Ve Finsku hraje sedmnáct českých hokejistů, včetně obránce Jiřího Ticháčka v Kärpätu. V dalších ligách se daří třeba Radimu Zohornovi ve Švédsku nebo Filipu Zadinovi ve Švýcarsku. Šustr je ale výjimečný tím, že jako obránce vede bodování beků v jedné z nejsilnějších evropských soutěží.
Moták ho sledoval přes obrazovku
Reprezentace pro Šustra není rozmar posledních týdnů. Už v dubnu 2024, když se do národního týmu vracel po třech letech, mluvil o ní jako o jednom ze sezonních cílů a o šanci dokázat, že stále má co nabídnout. Podle profilu Českého hokeje si tehdy připsal tři zápasy a bilanci 2+1. Pak přišla pauza dlouhá dvě a půl sezony.
Mezitím se změnilo vedení reprezentace. Hlavním trenérem je Zdeněk Moták, generálním manažerem Patrik Eliáš. Moták přiznal, že Šustra naživo neviděli. Sledovali ho přes streamovací služby a specializované hokejové programy a dívali se, jak hraje, jakou má v týmu roli a jak se mu daří. Důvody nominace vyjmenoval jasně: forma, výrazná role v Jukuritu a pravá hůl, která rozšiřuje možnosti v sestavení obrany.
Do mozaiky patří i Motákův širší pohled. Trenér chce kombinovat mladé hráče se zkušenými a o zkušenosti mluví jako o něčem nezastupitelném. Pětatřicetiletý bek s minulostí v NHL a aktuální formou do tohoto plánu přesně zapadá.
Místo v sestavě ale jisté nemá. Nominace Českého hokeje obsahuje deset obránců v širším kádru jednatřiceti hráčů a ne všichni odcestují na zápasy do Finska. Šustr tak bude bojovat o místo zkušeného praváka ve druhém či třetím páru a ve speciálních situacích. Konkurence mladších beků je silná. Pozvánka je zatím šance, ne potvrzení stálé role.
Kdy ho můžeme vidět
Nocco Hockey Games se hrají od 5. do 8. listopadu. Pokud Šustr nastoupí hned v úvodním utkání, uvidí ho fanoušci doma:
- čtvrtek 5. listopadu, 18:30, Česko vs. Švédsko, O2 arena, Praha
- sobota 7. listopadu, 17:30, Finsko vs. Česko, Helsinky
- neděle 8. listopadu, 13:30, Česko vs. Švýcarsko, Helsinky
Všechna utkání českého týmu podle programu turnaje na webu Českého hokeje vysílá ČT sport.
Pro Šustra je to zároveň výkladní skříň. S Jukuritem má smlouvu jen na tuto sezonu a žádný věrohodný zdroj zatím nemluví o konkrétních nabídkách. Pokud ale udrží tempo a v reprezentaci obstojí, říká si o silnější angažmá vlastními výkony.
Šustr celou kariéru nosil nálepku spolehlivého obránce, který hlavně nemá chybovat. V Mikkeli stačilo, aby se ho někdo zeptal, co umí, a nechal ho to hrát. Teď to může ukázat v dresu s českým lvem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka