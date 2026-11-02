Navrátilová varovala Rybakinovou a prozradila, co ji čeká jako světovou jedničku. Pak jmenovala tři hráčky, které ji sesadí

Elena Rybakinová, která podle oficiálních statistik vyhrává víc než kdokoli jiný na okruhu, slyší od Navrátilové jedno upozornění: nahoře se člověk udrží hůř, než se tam dostane. Žena, která na čele světového tenisu strávila 332 týdnů, v rozhovoru pro web WTA vyjmenovala hráčky, které se kazašské hvězdě mohou postavit do cesty. Vedle Aryny Sabalenkové, kterou do role hlavní hrozby dosadil už sám tazatel, jmenovala tři další: polskou bývalou vládkyni žebříčku Igu Świątekovou, Američanku Coco Gauffovou a osmnáctiletou Ivu Jovicovou. Právě to poslední jméno je největší překvapení. A dvě jména v jejím výčtu chybějí, přestože je čeští fanoušci uvidí v listopadu na Turnaji mistryň.
Jednička, kterou chce každý porazit
Navrátilová nemluví o krizi. Mluví o změně optiky. Jakmile se hráčka dostane na vrchol, stává se podle ní „oblíbeným skalpem“, tedy výhrou, kterou si chce připsat každá soupeřka. Každý zápas proti jedničce je pro ostatní příležitost, pro ni samotnou jen povinnost.
K tomu přichází tlak zevnitř. Rostou očekávání okolí, ale i ta vlastní. Navrátilová přidává zkušenost z vlastní kariéry: když se poprvé posadila na trůn, a stalo se to 10. července 1978, nesoustředila se na obranu pozice, ale na to, jak hrát ještě lépe. Stejný recept nabízí Rybakinové.
Varovný tón přitom stojí na pevném základu. Sezona Rybakinové je podle čísel WTA mimořádná:
|Ukazatel
|Sezona 2026
|Výhry
|54
|Tituly
|4
|Finále
|6
|Výhry nad hráčkami z první desítky
|10
|Esa
|432
|Vítězné údery
|1 750
Kazaška se letos stala první světovou jedničkou v historii své země a třicátou ženou, která se na čelo žebříčku WTA dostala. Na trůn ji vynesl titul z US Open, kde ve finále porazila Sabalenkovou. Konec roku na prvním místě si pak zajistila 29. října v Tokiu výhrou nad krajankou Julií Putincevovou. Podle nás je právě tohle jádro rady Navrátilové: Rybakinová už nehoní nikoho. Honí se ona.
Tři vyzyvatelky a jedno překvapení
Výběr Navrátilové kombinuje jistotu s odvahou. Dvě jména by napadla kohokoli, třetí ne.
- Iga Świąteková strávila na čele žebříčku 125 týdnů, což je v současné generaci nejvíc. Letos ale do bojů o Turnaj mistryň nezasáhne. V žebříčku Race je mimo osmičku a podle WTA sezonu ukončila, aby si odpočinula a zregenerovala. Navrátilová ji přesto řadí mezi hrozby a dá se čekat, že se po pauze vrátí s novou chutí.
- Coco Gauffová je čtvrtá v žebříčku Race, letos vyhrála turnaj v Cincinnati a Turnaj mistryň už má na kontě z roku 2024. Na tvrdém povrchu patří k nejnebezpečnějším hráčkám okruhu.
- Iva Jovicová je nejodvážnější tip. Osmnáctiletá Američanka je v žebříčku Race dvanáctá a ve světovém žebříčku třináctá. Navrátilová vyzdvihla její atletičnost a neustálé zlepšování.
Jovicová je zatím daleko. Jenže Navrátilová nepředpovídá příští týden, ale příští roky. Kdo hledá hráčku, která by mohla za dvě, tři sezony narušit pořadí na špici, ten se podle ní musí dívat právě sem.
Sabalenková zůstává hrozbou číslo jedna, i když ji Navrátilová do trojice nezařadila. Jejich rivalita je letos nejostřejší na okruhu. Rybakinová Bělorusku porazila ve dvou nejdůležitějších finále sezony, na Australian Open i na US Open. Sabalenková naopak vyhrála jejich souboje v Indian Wells a v Miami. Celková vzájemná bilance podle pořadatelů US Open hovoří 10:8 pro Sabalenkovou. Kazaška tedy vyhrává tam, kde je v sázce nejvíc. To je silný argument pro její sebevědomí, ne pro klid.
Kde přidat, když už má nejlepší podání na světě
Nejzajímavější část rozhovoru je ta technická. Navrátilová Rybakinové otevřeně přiznává, že má momentálně nejlepší servis v ženském tenise. Hned ale přidává seznam detailů, na kterých je podle ní co dělat:
- pohyb dopředu a do stran,
- výraznější skok do kurtu po podání,
- o něco rychlejší forhend,
- aktivnější postavení a častější cestu k síti.
Žádný z bodů nevypadá jako přestavba hry. Spíš jako ladění stroje, který už jezdí rychleji než ostatní. Navrátilová radí pracovat se statistikami a hledat procenta v drobnostech, protože soupeřky budou Rybakinovou studovat podrobněji než dřív.
K tomu přidává i manažerskou radu. Rybakinová má podle ní převzít odpovědnost za svůj tým i sama za sebe, hlídat tempo sezony a řídit se heslem „méně je více“. U hráčky, která odehrála 54 vítězných zápasů a zvládla šest finále, to zní jako rozumné varování před přetížením.
A to varování přišlo včas. Den po zisku jedničky na konec roku Rybakinová v Tokiu odstoupila před čtvrtfinále s Leylah Fernandezovou. Podle jejího prohlášení, které citovala agentura Reuters, ji trápily zánět a bolest krku. Přesná diagnóza ani prognóza zveřejněné nejsou, Rybakinová ale dala najevo, že chce být připravená na Turnaj mistryň.
Turnaj mistryň: co je ve hře
Turnaj mistryň WTA se hraje od 8. do 15. listopadu v kalifornském Indian Wells na tvrdém povrchu. Osm singlistek se rozdělí do dvou čtyřčlenných skupin, nejlepší dvě z každé postoupí do semifinále.
Bodové hodnocení je štědré. Za každou výhru ve skupině dostane hráčka 200 bodů, za vítězné semifinále 400, za vítězné finále 500. Neporažená šampionka si odveze 1 500 bodů.
Spočítali jsme, proč je první místo Rybakinové na konci roku nezvratné. Podle aktuálního žebříčku má 8 099 bodů, druhá Sabalenková 6 485. Rozdíl činí 1 614 bodů, tedy víc, než kolik může Běloruska v Indian Wells získat i při dokonalém turnaji. Pro rok 2026 je tedy rozhodnuto. Turnaj ale rozhodne o něčem jiném: s jakým náskokem Rybakinová vstoupí do další sezony, kdy se jí body začnou odečítat a soupeřky ji budou dotahovat.
Osmička kvalifikovaných hráček je kompletní: Rybakinová, Sabalenková, Mirra Andrejevová, Jessica Pegulaová, Gauffová, Elina Svitolinová, Karolína Muchová a Linda Nosková. Z trojice Navrátilové se do Kalifornie podívá jen Gauffová.
Češky, které Navrátilová nejmenovala
Z domácího pohledu je to nejvýraznější mezera v rozhovoru. Navrátilová, rodačka z Prahy, která v roce 1975 emigrovala z Československa do USA, americké občanství získala v roce 1981 a české jí bylo obnoveno v roce 2008, mezi vyzyvatelkami Rybakinové žádnou Češku neuvedla.
Přitom podle žebříčku Race to the WTA Finals je Muchová sedmá a Nosková osmá. Obě jsou v letošní sezoně před Świątekovou i Jovicovou a obě budou v Indian Wells hrát proti nejlepším. Navrátilová ale nehodnotila jen letošní formu. Dívala se na potenciál stát se světovou jedničkou a v tom podle ní mají větší náskok jiné.
Podle nás to pro Muchovou a Noskovou není urážka, ale výzva. Nejlepší způsob, jak se do podobného výčtu dostat, je porazit v listopadu přímo Rybakinovou. Právě takové výhry nad jedničkou Navrátilová popisuje jako lov, na který se teď vydá celý okruh.
Navrátilová ví, o čem mluví. Se 332 týdny na trůnu je v historii druhá, za Steffi Grafovou jí chybí 45 týdnů. Rybakinová jich zatím má sedm. Na první místo už se dostala, teď musí zjistit, jak na něm vydržet, když ji odtamtud chce sesadit každá soupeřka.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář