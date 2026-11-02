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Navrátilová varovala Rybakinovou a prozradila, co ji čeká jako světovou jedničku. Pak jmenovala tři hráčky, které ji sesadí

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Rybakinová má post světové jedničky jistý až do konce roku. Martina Navrátilová ji přesto varuje: teď nosí na zádech větší terč než kdykoli předtím.
Navrátilová varovala Rybakinovou a prozradila, co ji čeká jako světovou jedničku. Pak jmenovala tři hráčky, které ji sesadí

Navrátilová varovala Rybakinovou a prozradila, co ji čeká jako světovou jedničku. Pak jmenovala tři hráčky, které ji sesadí

Zdroj: robbiesaurus / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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