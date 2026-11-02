Babička se starala o jejího syna, ona bojovala se závislostí. Pergnerová popsala roky, o kterých se dlouho mlčelo

Moderátorka Tereza Pergnerová byla svého času hvězdou Novy a její pozdrav Čágo belo, šílenci znal snad každý. VIPŽivot připomíná, že její kariéra ale nabrat prudký obrat. Kvůli závislosti. V rozhovoru pro
iDNES kdysi sama popsala, co se dělo po porodu syna hodně tvrdě: neřešila novorozence, řešila, že nemá dávku. Z porodnice si šla sehnat drogu. Tohle je její vlastní formulace, kterou vyslovila s odstupem let. A právě v tom spočívá síla příběhu, který se roky skládal z útržků, aférek a spekulací, než ho Pergnerová sama převyprávěla jako celek. Z hvězdy Esa na dno
Tereza Pergnerová patřila v devadesátých letech k nejviditelnějším tvářím české televize. Hitparáda Eso z ní udělala hvězdu popové zábavy. S drogami se přitom setkala už v roce 1994, kdy
na začátku vysílání zkusila pervitin, ale po třech měsících přestala. Z Esa odešla v roce 1999, podle vlastních slov čistá. Jenže pak se zhroutil plán na vlastní talkshow. Projekt se neuskutečnil a Pergnerovou, jak sama popsala v únoru 2005, „dostihly problémy“. Spadla do heroinu. Následovaly roky, během nichž ztratila práci, spolehlivost i schopnost postarat se o vlastního syna. O Samuela převzala péči její matka Jana.
V roce 2003 nastoupila léčbu. Po ní následovalo dlouhé období, kdy se musela učit znovu fungovat, a hlavně znovu získat důvěru lidí kolem sebe. První pracovní příležitost přišla v rozhlase. Pořad Rande na Frekvenci 1 nebyl žádný velký comeback, spíš trénink. Pergnerová se musela naučit i technickou obsluhu studia.
Sama to nazvala „první novou šancí“. Pro někdejší hvězdu hlavního vysílacího času to byl start na úplně jiné úrovni. V červenci 2005 jí soud vrátil Samuela do péče. Bylo mu tehdy několik let a celý svůj dosavadní život strávil převážně s babičkou. Pro Pergnerovou to byl zlomový moment: v rozhovoru tehdy kladla důraz na návrat syna, ne na návrat slávy. Zdroj fotografie: Nextfoto Comeback, který nebyl triumf
Už v srpnu 2005 se se Samuelem stěhovala do Prahy kvůli natáčení VyVolených na Primě. Televizní comeback přišel rychle po soudním rozhodnutí a vyvolal vlnu reakcí. Mnoho lidí se pohoršovalo, že někdo s její minulostí dostane hlavní vysílací čas. Pergnerová to věděla.
Říkala, že chápe opatrnost okolí, že se všichni bojí, jestli „nakonec opravdu přijde“. Přesto si diváky postupně získala. VyVolení tehdy žili vlastním životem a Pergnerová v nich fungovala jako empatická moderátorka, ne jako skandální celebrita.
Samuel už byl běžnou součástí jejího života, společně řešili stěhování i školu. Rodinná a profesní obnova se propojily rychleji, než kdokoli čekal. Následující rok odvysílala Česká televize díl 13. komnaty věnovaný právě jí. Byla to první ucelená televizní
zpověď, ve které Pergnerová popsala pád i cestu zpátky vlastními slovy. Co zůstalo po pádu
Podle nás je nejpodstatnější na celém příběhu jedna věc: návrat Pergnerové nebyl jednorázový triumf, ale roky trvající proces obnovování důvěry. Doma i v práci. Nejdřív rádio, pak konkurz, pak VyVolení, pak
postupné budování nové profesní identity. Z moderátorky popové hitparády se stala tvář pořadů o lidských krizích (Mise nový domov, Ztracená rodina). Posun nebyl jen kariérní, byl žánrový. Showmanství nahradila empatie opřená o vlastní zkušenost. Založila i Nadační fond Terezy Pergnerové, zaměřený na pomoc rodinám v těžké životní situaci.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová