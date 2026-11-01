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DRBNA HISTORIČKA: Střet o české školství. Jak Haná bojovala za své gymnázium?

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Olomoučané se v minulosti neustále snažili přiblížit ztracenému statusu hlavního města Moravy. František Josef I. během zakládání prvních gymnázií postavil Olomouc a Brno vedle sebe. Slovanské gymnázium v Olomouci slaví 160 let od výnosu císaře k založení střední školy.
DRBNA HISTORIČKA: Střet o české školství. Jak Haná bojovala za své gymnázium?

DRBNA HISTORIČKA: Střet o české školství. Jak Haná bojovala za své gymnázium?

Zdroj: Michal Maňas
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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