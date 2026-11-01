DRBNA HISTORIČKA: Střet o české školství. Jak Haná bojovala za své gymnázium?

Kauza se založením prvního českojazyčného gymnázia ve městě by možná nebyla tak důležitá, kdyby pár let před tímto rozhodnutím nebyla zrušena olomoucká univerzita výnosem stejného císaře. V té době sice ještě fungovala teologická fakulta a ranhojičsko-porodnické studium, jakožto pohrobek bývalé lékařské fakulty, ale oficiálně byla univerzita zrušena roku 1860.
Těžko říct, jestli tento akt byl větší porobou pro městskou kulturu než několikaleté přestěhování univerzity do Brna na konci 18. století. Náplastí mělo být zřízení českojazyčného gymnázia. Německé gymnázium už v Olomouci fungovalo. Bylo jednou z devíti škol tohoto druhu, ale pouze s německým vyučovacím jazykem, přestože polovina studentů byli Češi. Na gymnázia v Kroměříži, Příboře a Strážnici dokonce docházela velká většina Čechů, ale utrakvistická (dnes by se řeklo bilingvní) výuka prosazena nebyla.
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Raději byly povoleny českojazyčné školy. Rakouský centralismus se totiž v 60. letech otřásal v základech po prohrané válce s Pruskem. Zatímco Maďaři si vymohli dualismus, který v roce 1867 fakticky znamenal vznik Rakouska-Uherska, Češi na vlastní autonomii přes odpor Němců nedosáhli. Dílčím ústupkem pak bylo např. zakládání českých gymnázií.
Morava přitom získala dekret pro zřízení hned dvou nižších gymnázií, na nichž začalo vyučování ve školním roce 1867/1868. Jedním bylo Slovanské gymnázium v Olomouci a druhým v Brně; to se na rozdíl od toho olomouckého už k původnímu názvu nehlásí a na jeho tradici navazuje dnešní Gymnázium na tř. kapitána Jaroše. Slovanská byla tato gymnázia pravděpodobně nazývána z určité ostražitosti, aby českým nacionalistům hřebínek nenarostl až příliš a zároveň se nepopudili místní Němci. České národní obrození se ke slovanské tradici hojně hlásilo, tudíž to asi jinak nevadilo.
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Podepsat dekret ke zřízení školy je samozřejmě jednodušší než školu vybudovat po materiální stránce. Gymnaziální výuka tak byla zahájena v provizorních prostorách v Purkrabské ulici, ty však záhy přestaly dostačovat, jelikož zájem o studium byl značný. Většina českých studentů staršího německého gymnázia se rovnou přehlásila, v prvních letech tak měla škola 700 studentů!
Příležitost pro vybudování plnohodnotné gymnaziální budovy se naskytla se zbouráním pevnostních hradeb, které probíhalo od roku 1876. Nedaleko hradní brány (u dnešního hotelu Palác) tak byla roku 1884 postavena současná budova Slovanského gymnázia, pochopitelně máme na mysli její historickou část, nikoliv moderní přístavbu z 21. století.
Jeden primát však v gymnaziálním střetu mezi moravskými metropolemi přece jen získalo Brno. Už rok po zahájení výuky bylo povýšeno na vyšší, což se i přes snahu zástupců školy v Olomouci nepodařilo. Po tomto kroku se přitom hlasitě skandovalo na táborech lidu ve Smržicích, Hranicích, Lošticích a v Kroměříži během roku 1869, kdy se v Brně už z povýšení mohli těšit. Zmíněné tábory lidu byly typickým projevem českého politického aktivismu 2. poloviny 19. století a tentokrát nevyšly nazmar, a i Olomouc se povýšení dočkala.