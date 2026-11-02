BYD ukázal elektromobil, který se nabije z 10 na 70 % za 5 minut. V přepočtu stojí méně než 400 tisíc korun

Na pódiu v čínském Čeng-čou se představil hatchback, který nabízí odpověď na otázku trápící řadu zájemců o elektromobily: proč musí být levný elektromobil zároveň pomalý při nabíjení? BYD u druhé generace modelu Seagull, který je v Evropě známý jako Dolphin Surf, ukazuje, že to tak být nemusí. Vyšší verze s baterií o kapacitě 39,2 kWh má podle automobilky zvládnout nabití z 10 na 70 % za pouhých pět minut. A čínská cena? Pohybuje se od 65 900 do 99 900 jüanů, tedy v přepočtu přibližně od 214 do 324 tisíc korun. Varianta s podporou pětiminutového nabíjení začíná na 75 900 jüanech, což odpovídá zhruba 246 tisícům korun. Obě částky jsou hluboko pod hranicí 400 tisíc korun. Je tu ale zásadní háček: jde o ceny pro čínský trh, které nezahrnují evropská cla, DPH, dopravu ani náklady na homologaci. Česká cena by proto byla výrazně vyšší.
Jak funguje nabíjení za pět minut
Doplnění 60 % kapacity baterie za pět minut zní jako sci-fi, energeticky však takový výkon dává smysl. U akumulátoru s kapacitou 39,2 kWh představuje nabití z 10 na 70 % přibližně 23,5 kWh. Pokud by se tato energie doplnila za pět minut, odpovídalo by to průměrnému nabíjecímu výkonu zhruba 282 kW.
BYD toho chce dosáhnout kombinací druhé generace baterií Blade Battery a vlastní nabíjecí infrastruktury FLASH Charging. Podle automobilky mohou kompatibilní stanice v čínské specifikaci poskytovat až 1 500 kW. Nejde však o výkon, který by vůz odebíral po celou dobu nabíjení. Skutečná rychlost závisí také na schopnostech baterie, jejím aktuálním stavu a teplotě.
Nabíjecí stanice navíc využívají bateriová úložiště, která pomáhají pokrýt vysoké výkonové špičky. Díky tomu nemusí elektrická síť v daném okamžiku dodávat veškerý potřebný výkon přímo.
Je ovšem důležité zdůraznit, že údaj o pěti minutách se vztahuje ke kompatibilním stanicím FLASH Charging, nikoli k běžným evropským rychlonabíječkám. Nezávislé testy nové generace Seagullu zatím nejsou k dispozici, takže jde o údaj výrobce, který platí za stanovených podmínek. Reálný čas nabíjení se může lišit.
Větší auto, víc místa, víc techniky
Nová generace Seagullu je podle zveřejněných údajů větší než dosavadní model. Má měřit 4 205 mm na délku, 1 810 mm na šířku a 2 650 mm mezi nápravami. Oproti původnímu čínskému Seagullu, který měřil 3 780 mm a měl čtyři místa k sezení, by tak šlo o výrazně prostornější vůz s pěti sedadly.
Elektromotory mají mít výkon 85 nebo 95 kW. Na výběr mají být dvě baterie: základní s kapacitou 30,1 kWh a větší s kapacitou 39,2 kWh, která podporuje ultrarychlé nabíjení. BYD uvádí dojezd 320 a 420 km podle čínského měřicího cyklu CLTC. Ten obvykle vykazuje vyšší hodnoty než evropský WLTP, takže tato čísla nelze přímo vztahovat k evropskému provozu.
Server CarNewsChina odhaduje, že uvedené hodnoty by po přepočtu na WLTP odpovídaly přibližně 259 a 340 km. Jde však pouze o orientační odhad, nikoli o oficiální evropské údaje. Evropská homologace zatím chybí.
Z hlediska výbavy má vůz nabídnout až šest airbagů a zesílenou konstrukci karoserie. Ve vyšších verzích se počítá také s pokročilými asistenčními systémy DiPilot 300 a lidarem. Skutečná nabídka výbavy se může lišit podle trhu. I přes technické novinky ale zůstává Seagull především malým městským elektromobilem, u kterého budou důležité také kvalita interiéru, pohodlí a schopnosti při jízdě na dálnici.
Česká realita: Dolphin Surf za půl milionu
Čínské ceny je potřeba oddělit od částek, které platí zákazníci v Evropě. V České republice se už prodává BYD Dolphin Surf, tedy dosavadní evropská verze modelu. Ceny uvedené v českém konfigurátoru jsou následující:
- Active – 499 900 Kč
- Boost – 587 000 Kč
- Comfort – 665 000 Kč
Nejlevnější evropská verze tak stojí více než dvojnásobek částky, na kterou vychází základní čínská cena nové generace. Současný Dolphin Surf navíc podporuje stejnosměrné nabíjení výkonem 65 nebo 85 kW podle verze, takže o pětiminutovém doplnění energie nemůže být řeč.
Cenu evropských elektromobilů ovlivňují také dovozní cla, doprava, daně a další náklady spojené s prodejem. Evropská komise stanovila pro elektromobily BYD vyráběné v Číně definitivní vyrovnávací clo ve výši 17 %, které se přičítá k běžnému dovoznímu clu. Za těchto podmínek by bylo přehnaně optimistické očekávat, že nová generace s ultrarychlým nabíjením dorazí do Česka za méně než 400 tisíc korun.
Kdy se dočká Evropa?
BYD zatím neoznámil konkrétní termín uvedení druhé generace Seagullu s ultrarychlým nabíjením na evropský ani český trh. Evropská nabídka se soustředí na stávající Dolphin Surf a jeho aktualizace, které ale nelze automaticky zaměňovat za novou čínskou generaci s technologií FLASH Charging.
Prvním evropským modelem BYD, u kterého automobilka oznámila nasazení této technologie, má být SUV ATTO 8, představené na pařížském autosalonu v říjnu 2026. BYD zároveň plánuje do konce roku 2027 vybudovat v Evropě 3 000 nabíjecích stanic FLASH Charging.
Levný Seagull tak zatím není na evropském trhu prioritou. Automobilka nejprve rozvíjí infrastrukturu a technologii představuje u dražších modelů. Pro rozšíření ultrarychlého nabíjení bude klíčové nejen to, kdy se objeví v levnějších autech, ale také dostupnost kompatibilních stanic.
Konkurence zatím nemá odpověď
Pětiminutové nabíjení by v segmentu cenově dostupných elektromobilů představovalo výrazný posun. Pro srovnání: Dacia Spring, jeden z nejlevnějších elektromobilů na českém trhu, podle uváděných parametrů zvládá nabití z 20 na 80 % přibližně za 29 minut při maximálním stejnosměrném nabíjecím výkonu 40 kW. Větší SUV Leapmotor C10 s maximálním DC výkonem 83 kW uvádí nabití z 30 na 80 % za zhruba 30 minut.
Nový Seagull by tedy v případě potvrzení údajů výrobce nabízel podstatně kratší dobu nabíjení než tyto modely. Přímé srovnání ale komplikuje odlišná velikost baterií, nabíjecí rozsahy i podmínky, za kterých se jednotlivé časy měří. Navíc jde o vůz, který je zatím nabízen na čínském trhu za tamní ceny.
BYD také uvádí, že baterie Blade Battery 2.0 prošla 500 cykly ultrarychlého nabíjení bez tepelného úniku a že její degradace byla o 2,5 % nižší než u předchozí generace. Taková tvrzení je ale potřeba vnímat v kontextu testovacích podmínek výrobce. Dlouhodobá nezávislá data z běžného provozu nového Seagullu, zejména při pravidelném ultrarychlém nabíjení, zatím nejsou k dispozici.
BYD Seagull tak naznačuje, kam by se dostupné elektromobily mohly posunout: ultrarychlé nabíjení už nemusí zůstat výsadou drahých modelů. Pro české zákazníky je však tato možnost zatím vzdálená. Nejdříve bude potřeba potvrdit parametry v nezávislých testech, představit evropskou verzi a vybudovat dostatečně hustou síť kompatibilních nabíjecích stanic.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík