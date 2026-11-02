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BYD ukázal elektromobil, který se nabije z 10 na 70 % za 5 minut. V přepočtu stojí méně než 400 tisíc korun

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Čínská automobilka představila druhou generaci městského elektromobilu Seagull. I verze s ultrarychlým nabíjením vychází v přepočtu na zhruba 246 tisíc korun.
Elektromobil BYD

Elektromobil BYD

Zdroj: BYD
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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