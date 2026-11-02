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Stavba malého zimáku v Olomouci oslovila 8 firem. Radnice může výrazně ušetřit

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Značný zájem stavebních firem vyvolala veřejná soutěž na vybudování takzvané malé haly u zimního stadionu v Olomouci, nabídku poslalo na radnici hned osm uchazečů. Prvotní údaje z tendru naznačují pro město možnou úsporu desítek milionů korun. Výstavba by se mohla uskutečnit v letech 2027 a 2028.
Stavba malého zimáku v Olomouci oslovila 8 firem. Radnice může výrazně ušetřit

Stavba malého zimáku v Olomouci oslovila 8 firem. Radnice může výrazně ušetřit

Zdroj: AS Project
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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