Stavba malého zimáku v Olomouci oslovila 8 firem. Radnice může výrazně ušetřit

V roce 2023 schválilo vedení Olomouce přípravu malé tréninkové haly v sousedství letitého zimního stadionu v Hynaisově ulici, která má sloužit mládeži, veřejnosti, školám, hobby hokejistům či handicapovaným sportovcům. Po třech letech přípravných procesů se blíží finální krok – podpis smlouvy se zhotovitelem, předpokládaná hodnota zakázky dosahovala 324 milionů korun. „V pátek skončila lhůta pro podání nabídek na stavbu zimního stadionu. O stavbu projevilo zájem osm velkých stavebních společností. Nejnižší nabídka je 266 milionů korun, což je 82 procent předpokládané hodnoty z projektu. Teď už jen dokončit hodnocení a podepsat smlouvu... Ale to už udělá můj nástupce,“ napsal na sociálních sítích investiční náměstek primátorky Miloslav Tichý (ANO). Hnutí ANO v Olomouci podle výsledků povolebních jednání skončí v opozici, od ustavujícího jednání zastupitelstva se kormidla hanácké metropole chopí koalice STAN, ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a koalice Milujeme Olomouc.
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Letos na jaře proběhla hlavní část bourání zchátralé původní haly, která v posledních letech jen občasně sloužila k parkování při zápasech, dříve v ní byla i prodejna koberců, aut či motokárové závodiště. Podle náměstka Tichého musí být ještě před samotným zahájením stavby dokončené odstranění základové desky původního objektu a také je nutné dokončit přeložku vedení čpavku ke chladicí technologii zimního stadionu. „Oboje se udělá na konci hokejové sezony, tedy někdy v dubnu či v květnu,“ přiblížil před časem investiční náměstek.
Závěrečnou fázi výběrového řízení směřující k podpisu kontraktu s vybranou firmou může ještě zkomplikovat případná námitka ze strany některého z účastníků tendru v zákonem stanovených lhůtách, což u veřejných zakázek není výjimečná situace.
Projekt malé haly podle zástupců města splňuje normy juniorské a dorostenecké extraligy, podmínky hokejové akademie Českého svazu ledního hokeje a také poslední standardy Národní sportovní agentury. V plánu je i úprava dopravního řešení a vybudování parkoviště pro více než 60 vozidel či promenády se zelení v okolí budovy. Autorem klíčových podkladů je pelhřimovská kancelář AS Project, která má na kontě již řadu návrhů hal pro sport.
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„Věřím, že nové vedení města už tohle doklepne a na jaře se začne. Olomouc konečně získá druhou ledovou plochu a dostatečnou kapacitu pro sportující mládež, hobíky, školy i veřejnost,“ poznamenal v závěru svého působení v jedné z klíčových pozic na olomoucké radnici Miloslav Tichý.
„Miloši, díky moc za tohle. Víme, že to občas bylo hodně složité a mnozí si halu nepřáli. Ale ukazuje se, že bylo správné vytrvat a dotáhnout to. Věřím, že teď už stavbě haly nemá co zabránit,“ komentoval Robert Runták, předseda koaličního hnutí spOLečně.