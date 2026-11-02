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Fleury přišel se zákulisním obviněním na adresu Muradova. Prý se ho pokusil dostat z turnaje G MMA, ale fakta mluví jinak

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Dennívýzva
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Will Fleury tvrdí, že mu po pozvánce na G MMA někdo zavřel cestu ke kleci. Jádrem sporu je Machmud Muradov, ale veřejné podklady zatím ukazují jen část příběhu.
Will Fleury v kleci Oktagonu.

Will Fleury v kleci Oktagonu.

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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