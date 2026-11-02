Fleury přišel se zákulisním obviněním na adresu Muradova. Prý se ho pokusil dostat z turnaje G MMA, ale fakta mluví jinak

Místo v první řadě pražské Nové Spirály, pozvánka od pořadatele a staredown s mužem, který mu v srpnu sebral titul. Tak podle vlastních slov vypadala nabídka, kterou Ir Will Fleury dostal před premiérovým galavečerem nové organizace G MMA. Místo setkání tváří v tvář ale přišel příspěvek na Instagramu, ve kterém Fleury obvinil Machmuda Muradova, že se obrátil na vedení OKTAGONu a pokusil se mu účast zatrhnout. Muradov se k tomu veřejně nevyjádřil a o žádném zákazu vstupu nemluví ani materiály pořadatele. Redakce MMAmag proto rozebrala Fleuryho tvrzení po jednotlivých bodech a porovnala je s oficiální kartou G MMA i s tím, co Ir říkal na stejné téma o 6 týdnů dřív.
Pozvánka do první řady, která skončila výbuchem na Instagramu
Podle veřejně dostupného přepisu Fleuryho příspěvku z 30. října 2026 se ozvali pořadatelé sami. Nabídli mu místa u klece a společný staredown po Muradovově vystoupení. Přesný den oslovení Ir neuvedl, mluvil jen o začátku týdne.
Pak přišla věta, kvůli které se o celé věci píše. „Hádejte, kdo odmítl staredown a pak běžel do OKTAGONu a pokusil se mi zařídit zákaz účasti?“ napsal Fleury na svém Instagramu podle přepisu, který zveřejnil server MiddleEasy. Obvinění tedy nemíří na pořadatele, ale na soupeře. K příspěvku Ir přiložil fotografii z jejich srpnového zápasu.
Pro pořádek, kdo je kdo. Muradova vede OKTAGON na svém webu jako šampiona polotěžké váhy a prozatímního šampiona střední váhy. Fleury je muž, který mu pás polotěžké váhy v srpnu přenechal v kleci, zatímco v těžké váze ho organizace dál eviduje jako šampiona. Zbývá otázka, co z téhle verze zůstane, když se vedle ní položí oficiální karta turnaje.
Co z obvinění zbude, když se otevře oficiální karta
Tvrzení se dá rozložit na tři části a každá stojí na jiném základu:
- Nabídka míst v první řadě a staredownu: doložená jen jako Fleuryho vlastní tvrzení z příspěvku.
- Odmítnutí staredownu Muradovem: rovněž slovo jedné strany, Muradov se veřejně nevyjádřil.
- Pokus o zákaz vstupu: ve veřejných materiálech pořadatele ani OKTAGONu, které redakce MMAmag prošla, se nic takového neobjevuje.
Oficiální karta prvního galavečera G MMA, do které redakce MMAmag nahlédla, uvádí u hlavního bodu programu dvojici Muradov proti šesti Kotlárům. Fleury přitom psal o sedmi protivnících. Jeden Kotlár navíc nerozhoduje o pravdivosti obvinění, hezky ale ukazuje, s jakou přesností se v takových příspěvcích pracuje s čísly.
Turnaj se odehrál 31. října 2026 v pražské Nové Spirále a Muradov do klece nastoupil podle plánu. MiddleEasy k věci výslovně uvádí, že Fleuryho příspěvek nedokládá ani rozhodnutí pořadatele, ani Muradovovo stanovisko. A platí to i obráceně: jestli někdo někomu volal, se zvenčí prokázat nedá. Aby dávalo smysl, proč Ir kvůli jednomu neuskutečněnému staredownu píše na Instagram, je potřeba vrátit se o 3 měsíce zpátky na Štvanici.
Proč se Ir nedokáže odlepit od jedné srpnové noci na Štvanici
1. srpna 2026 se na pražské Štvanici konal turnaj OKTAGON 92 a v titulovém zápase polotěžké váhy proti sobě stáli právě oni dva. Podle záznamu databáze Sherdog Muradov porazil Fleuryho technickým knockoutem po úderech ve druhém kole v čase 0:19. Ir tím utrpěl první porážku v OKTAGONu a přišel o pás polotěžké váhy.
Hned po zápase ještě zněl jinak. „Dal jsem mu obrovský kredit,“ popisoval Fleury 22. září 2026 serveru MMA Fighting své chování na tiskové konferenci. V témže rozhovoru ale jednání o odvetě označil za „velmi frustrující“ a nahlas se ptal, jestli bude OKTAGON Muradova dál chránit. Respekt se tu už mísil s podezřením.
Redakce MMAmag postavila vedle sebe tenhle zářijový rozhovor a říjnový příspěvek na Instagramu. Posun je zřetelný: od poklony přes výtku vůči matchmakingu až k obvinění ze zákulisního zásahu. Mezi večerem na Štvanici a večerem v Nové Spirále uběhlo 91 dní.
Na konci roku čeká Muradova velká pražská hala a jméno, které Fleury slyšet nechce
ANALÝZA Proč poražený šampion řeší staredown na akci, jejímž tahákem byl souboj se šesti členy rodiny Kotlárových? Protože viditelnost je momentálně jediná měna, kterou má. Podle programu, který redakce MMAmag dohledala na oficiální stránce turnaje OKTAGON 100, čeká Muradova 29. prosince 2026 v pražské libeňské hale Krzysztof Jotko a sjednocení titulů střední váhy. Fleuryho jméno mezi ohlášenými zápasy není.
Neznamená to, že si Ir vymýšlí. Nabídku od G MMA ani odmítnutí staredownu zatím nikdo nepopřel a neveřejnou komunikaci mezi bojovníkem a organizací nikdo zvenčí nerozsoudí. Fleury z ní ale udělal zákulisní spiknutí, a přesně pro tuhle část chybí jakákoli veřejná opora. Rozdíl mezi neuskutečněným staredownem a tvrzením, že mu někdo zakázal vstup, je v téhle branži celá kariéra promotérského vyprávění.
Zjištění je prosté. Dokud Muradov nemá odbaveného Jotka, odveta nemá v oficiálních programech OKTAGONu termín a existuje hlavně v rozhovorech a příspěvcích jedné strany. Místo v první řadě, které podle Fleuryho zůstalo nevyužité, tak nakonec vyvolalo víc hluku než jakýkoli staredown před klecí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková