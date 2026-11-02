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Tempeh není tvrdší tofu. Je fermentovaný, oříškový a když ho připravíš správně, má mnohem větší charakter

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Koupíš balíček a první překvapení přijde už při rozbalení. Místo dokonale hladkého bílého bloku tofu držíš v ruce něco, v čem jsou stále jasně vidět jednotlivé sójové boby, pevně spojené světlou hmotou. Nakrájíš ho, ochutnáš a zjistíš, že tempeh už nějakou chuť má. Oříškovou, lehce zemitou, někdy trochu nahořklou a výrazněji fermentovanou. A právě tím se od tofu zásadně liší.
Tempeh není tvrdší tofu. Je fermentovaný, oříškový a když ho připravíš správně, má mnohem větší charakter

Tempeh není tvrdší tofu. Je fermentovaný, oříškový a když ho připravíš správně, má mnohem větší charakter

Doba čtení 13 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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