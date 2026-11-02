Tempeh není tvrdší tofu. Je fermentovaný, oříškový a když ho připravíš správně, má mnohem větší charakter

Tofu je skvělé plátno, kterému chuť většinou dodáváš ty. Tempeh už přišel s vlastní osobností. Potřebuje spíš vědět, jak ji využít: pořádně ho opéct, spojit se sladkým, slaným, kyselým nebo pikantním, případně ho předem krátce napařit, pokud ti jeho výraznější chuť nesedí.
Tempeh není tofu po nějaké dodatečné úpravě
Obojí vzniká ze sóji, ale způsob výroby je úplně jiný.
U tofu se sójový nápoj srazí a vzniklá hmota se podle typu lisuje. U tradičního tempehu zůstávají sójové boby v podstatě celé a během fermentace je prorůstající mycelium plísní rodu Rhizopus spojí do kompaktního bloku. Právě tato fermentace vytváří charakteristickou pevnou strukturu i část jeho typické chuti. Moderní odborné přehledy popisují sójový tempeh jako produkt pevné fermentace, při níž se používají především druhy rodu Rhizopus.
Proto v řezu stále vidíš fazole. A proto se tempeh nedrolí a nechová jako tofu. Je mnohem hutnější, žvýkavější a dokáže držet tvar i při výraznějším smažení nebo pečení.
A ano, ta bílá hmota mezi boby tam má být
Když tempeh vidíš poprvé, může nastat mírné podezření, že produkt začal plesnivět ještě před otevřením. Vlastně ano. Jen správným způsobem.
Bílá struktura, která drží jednotlivé boby pohromadě, je mycelium fermentační kultury. Právě ono vytváří z volných sójových bobů pevný blok. Fermentace pomocí Rhizopus je definujícím krokem výroby tradičního tempehu.
Takže bílý kompaktní povrch sám o sobě není známkou kažení. U kupovaného tempehu se ale vždy řiď informacemi výrobce a pokud produkt výrazně nepříjemně zapáchá, je slizký nebo vypadá jinak, než uvádí obal, není dobrý nápad dokazovat svoji odvahu. Fermentovaná potravina neznamená nezničitelná potravina.
Pokud ti připadá příliš hořký, krátké napaření stojí za pokus
Tempeh má přirozeně výraznější chuť než tofu a mezi jednotlivými výrobky mohou být docela velké rozdíly. Někomu lehce zemitá a nahořklá stránka vůbec nevadí. Jiný ji ucítí okamžitě a první reakce zní: „Tak tohle už nikdy.“ Právě pro druhou skupinu existuje jednoduchý trik.
Nakrájej tempeh na větší kusy nebo nech celý blok a krátce ho napař nebo povař, potom osuší a teprve dál marinuj či opékej. Tohle není povinná část přípravy každého tempehu, ale může zjemnit jeho chuť a zároveň lehce změkčit strukturu.
Nedělala bych z toho univerzální zákon. Některé moderní tempehy jsou jemné už z balení a napařování vůbec nepotřebují. Pokud ti chutná přímo po opečení, ušetři si hrnec. Ale pokud ti první balení připadalo příliš výrazné, rozhodně bych tempeh neodepisovala dřív, než vyzkoušíš právě tuhle variantu.
Chceš ho opravdu poznat? Nakrájej ho na tenké plátky a dej na pánev
Na první pokus bych vynechala složitou marinádu. Tempeh nakrájej na plátky přibližně půl centimetru silné. Na pánev trochu oleje a nech plátky z obou stran skutečně zezlátnout. Ne jen ohřát. Ne zblednout. Zezlátnout.
Tempeh má pevný povrch a právě výraznější opečení vytváří kontrast mezi křupavější vnější vrstvou a hutným středem. Až potom přidej trochu sójové omáčky, citronu nebo limetky. Ochutnej. Teprve teď víš, jak vlastně tempeh chutná.
U tempehu funguje sladko-slaná kombinace téměř až podezřele dobře
Sójová omáčka + něco sladkého + kyselost + chilli je prakticky bezpečná vstupní brána. Například: sójová omáčka, trochu medu nebo javorového sirupu, limetka, česnek, zázvor a chilli.
Opeč tempeh skoro do hotova a směs přidej až ke konci. Nech ji krátce zredukovat tak, aby se kolem plátků nebo kostek vytvořila lesklá vrstva. Sladká složka vyvažuje zemitější chuť fermentované sóji, kyselost ji osvěží a chilli celé jídlo vytáhne z příliš „zdravého“ dojmu.
Podobné výrazné sladko-slané kombinace nejsou ani nějaká západní záchranná operace. Indonéská kuchyně tradičně používá tempeh například smažený a v řadě jídel ho kombinuje s intenzivními sladkými, slanými a pikantními chutěmi. Samotný tempeh pochází z Indonésie a jeho tradiční použití je mnohem širší než role západní „alternativy masa“.
Nakrájet, nebo natrhat? Záleží, co od něj chceš
Na rozdíl od tofu drží tempeh díky spojeným sójovým bobům poměrně pevně pohromadě. Na tenké plátky ho nakrájej, když chceš maximum opečené plochy. Na kostky do kari nebo stir-fry. Na větší nepravidelné kousky, pokud ho chceš péct a mít různě křupavé okraje. A potom je tu čtvrtá možnost: rozdrobit ho.
Tempeh se dá rukama nebo vidličkou rozdělit na malé hrudky, které se na pánvi chovají skoro jako hrubě mleté maso. A právě tam začíná jedna z jeho nejpraktičtějších kuchyňských kariér.
Rozdrobený tempeh dej do tacos a možná ho začneš kupovat pravidelně
Cibuli opeč na pánvi. Přidej rozdrobený tempeh. Nech ho pár minut opékat, aby části začaly hnědnout. Potom římský kmín, uzená paprika, chilli, česnek, trochu rajčatového protlaku a podle potřeby pár lžic vody.
Mávej s tím stejně jako s jakoukoli náplní do tacos. Do tortilly potom salát, rajčata, avokádo, salsa, limetka a jogurt nebo zakysaná smetana.
Tempeh tu nemusí předstírat mleté hovězí. Je zajímavější sám o sobě: fazolovější, pevnější a oříškovější. Stejnou směs můžeš dát do burrita, na nachos nebo do rýžové misky.
Boloňská s tempehem funguje lépe, když z něj neděláš náhražku masa za každou cenu
Rozdrob ho na menší kusy a opeč spolu s cibulí, mrkví a řapíkatým celerem.Ano, náš starý mirepoix se vrací. Pak česnek, rajčatový protlak, rajčata, bylinky a nechat pomalu provařit. Tempeh dodá omáčce pevnější strukturu a zároveň přinese vlastní fermentovanou, lehce oříškovou chuť.
Pokud čekáš dokonale věrnou kopii masového ragú, budeš posuzovat špatnou disciplínu. Pokud chceš velmi dobrou rajčatovou omáčku s hutnou rostlinnou složkou a bílkovinami, začne všechno dávat mnohem větší smysl.
Trouba je nejjednodušší cesta pro větší množství
Nakrájej tempeh na kostky nebo plátky a promíchej s trochou oleje a marinádou. Rozlož v jedné vrstvě. Peč při vyšší teplotě, během pečení jednou otoč a nech okraje pěkně zhnědnout.
Výhoda je úplně stejná jako u tofu: nemusíš stát nad pánví a hlídat deset jednotlivých plátků. Upečený tempeh si navíc můžeš připravit do zásoby. Na salát. Do nudlí. K rýži. Do sendviče. Nebo ho večer prostě sníš rovnou z krabičky při hledání něčeho „malého“, což je velmi častý konec meal prepu.
BBQ omáčka mu překvapivě sluší
Nakrájej tempeh na tenké plátky a předpeč nebo opeč. Potom potřísni BBQ omáčkou a nech ji krátce zkaramelizovat. Do bulky dej zelí nebo coleslaw, kyselou okurku a tempeh.
Sladká, kouřová a kyselá kombinace funguje s jeho oříškovou chutí mnohem lépe než nevýrazná marináda složená z trochy oleje a jednoho smutného stroužku česneku. Tempeh zkrátka snese výrazné dochucení. A většinou mu prospívá.
Zkus z něj udělat „slaninu“, jen jí prosím neříkejme slanina
Tenké plátky tempehu marinuj ve směsi sójové omáčky, uzené papriky, trochy sladké složky a případně kapky tekutého kouře. Potom je opeč dozlatova. Výsledek je kouřový, slaný, sladký a křupavější. Skvěle funguje do sendviče s rajčetem a salátem, vedle vajec nebo nasekaný na salát. Není to slanina. A nemusí být.
Internet má zvláštní potřebu každému dobře ochucenému rostlinnému plátku okamžitě přidělit identitu nějakého masa. Tempeh už svoje jméno má a docela mu sluší.
Do stir-fry ho opeč zvlášť a vrať až nakonec
Stejný princip jsme používaly u tofu a funguje i tady. Tempeh opeč dozlatova a dej stranou. Na stejné pánvi připrav zeleninu – třeba brokolici, mrkev, papriku a pak choi. Přidej omáčku. A nakonec vrať tempeh jen na tolik času, aby se obalil.
Proč? Protože pokud bude celou dobu sedět v tekutině se zeleninou, přestane být opečený. Získáš sice stále jedlé jídlo, ale připravíš se o nejlepší texturu. Nejdřív křupání. Potom omáčka. Tohle pravidlo už nám začíná být podezřele univerzální.
V kari můžeš udělat přesný opak
Pokud chceš, aby tempeh omáčku více absorboval a změkl, nakrájej ho na kostky a nech ho pár minut provařit přímo v kari. Kokosové mléko, kari pasta, zelenina a tempeh fungují velmi dobře. Pokud naopak chceš kontrast, dej opečené kostky až na konci.
Obě varianty jsou správně. Jen vytvářejí jiné jídlo. A přesně to je rozdíl mezi „mám recept na tempeh“ a „umím s tempehem vařit“.
Indonéské kořeny si zaslouží víc než jednu větu o vegetariánech
Tempeh je tradiční indonéské jídlo a jeho historie je spojena zejména s Jávou. Fermentace sójových bobů pomocí Rhizopus tam vytvořila potravinu, která se běžně smaží, dusí, koření a kombinuje s dalšími ingrediencemi dávno před tím, než na západě získala nálepku „plant-based protein“. Moderní vědecké přehledy právě Indonésii uvádějí jako jeho původ a zároveň popisují, jak se výroba rozšířila do dalších zemí a na jiné luštěniny či obilniny.
Tohle je podle mě užitečné hlavně z jednoho důvodu. Tempeh nemusíš používat jen způsobem: „Co jsem dřív dělala s masem, tam teď položím obdélník tempehu.“ Je to samostatná fermentovaná surovina s vlastní kulinářskou tradicí.
A nemusí být vždycky ze sóji
Tradiční variantou jsou sójové boby, ale princip tempehové fermentace lze použít také na jiné luštěniny, obiloviny nebo jejich směsi. Současný výzkum skutečně experimentuje například s boby, lupinou, cizrnou a dalšími substráty.
V obchodech proto můžeš potkat produkty, které obsahují vedle sóji také obiloviny, případně jsou ze zcela jiných luštěnin. A to je důležité i chuťově. Ne každý tempeh bude chutnat stejně. Takže pokud tě jeden výrobek nijak nenadchl, nemusí to být definitivní rozsudek nad celou kategorií.
Fermentace mění víc než jen vzhled
Během výroby se v sójových bobech odehrávají enzymatické a mikrobiální změny, které ovlivňují jejich strukturu, aroma a chemické složení. Výzkum ukazuje například změny proteinů, sacharidů a některých antinutričních látek během fermentace, přičemž rozsah závisí na procesu a délce fermentace.
To je dobrý důvod, proč tempeh nepopisovat jen jako „slepené sójové boby“. Fermentace je přesně to, co z nich udělalo tempeh.
Současně bych byla opatrná s internetovou zkratkou, že fermentace automaticky znamená dramaticky lepší stravitelnost všeho za všech okolností. Výsledky závisí na konkrétní surovině a procesu a novější výzkum ukazuje, že rozdíly například v proteinové stravitelnosti nemusejí být vždy tak obrovské, jak se někdy tvrdí.
„Fermentovaný“ také automaticky neznamená probiotický
Tady je další malá wellness past. Tempeh vzniká fermentací. To je fakt. Ale kupovaný výrobek může být po fermentaci tepelně ošetřený či pasterovaný a před konzumací se navíc běžně vaří, smaží nebo peče. Proto není rozumné automaticky tvrdit, že každá porce upečeného tempehu funguje jako zdroj živých probiotických mikroorganismů.
Harvard řadí tempeh mezi fermentované sójové potraviny, ale zdravotní výzkum fermentovaných sójových produktů je mnohem složitější než jednoduché „obsahuje probiotika = dobré pro střeva“. Mnohem jistější je držet se toho, co skutečně jíme: fermentované celé sójové boby.
Bílkoviny jsou jeho velmi praktická výhoda
Tempeh je díky celým sójovým bobům potravina bohatá na bílkoviny. Penn State například ve svých materiálech pro rostlinný jídelníček uvádí u šesti plátků tempehu přibližně 11 gramů bílkovin, přičemž přesná hodnota samozřejmě závisí na velikosti porce a konkrétním výrobku.
Harvard zároveň řadí sójové potraviny mezi kvalitní rostlinné zdroje proteinů a připomíná, že sója patří mezi nutričně hodnotné luštěniny. To z tempehu nedělá proteinový zázrak, který musí jíst každý.
Dělá to z něj ale velmi praktickou položku pro jídlo, u kterého nechceš, aby rostlinná složka znamenala jen hromadu zeleniny a za dvě hodiny další večeři.
Sójové fytoestrogeny můžeme zase nechat mimo paniku
Stejně jako tofu obsahuje i tempeh sójové isoflavony. A stejně jako u tofu kolem nich internet umí vytvořit dost divoké scénáře.
Harvard ve svém přehledu dlouhodobého výzkumu sóji upozorňuje, že isoflavony jsou fytoestrogeny s mnohem složitějším působením než jednoduché tvrzení „sója funguje jako estrogen“ a celková dostupná data podporují zařazení sójových potravin do běžného jídelníčku.
Nemusíme proto tempeh jíst kvůli hormonům. A nemusíme se ho kvůli hormonům bát. Můžeme ho dát do tacos, protože je dobrý. To je mnohem příjemnější vztah k večeři.
Sója je ale alergen, takže tady kreativita končí
Tradiční tempeh je ze sójových bobů. Pro člověka s potvrzenou alergií na sóju tedy není vhodný jen proto, že prošel fermentací. Pokud kupuješ variantu z jiných luštěnin, vždycky se podívej na složení, protože výrobce může používat směsi nebo zpracovávat produkty v prostředí s dalšími alergeny. Tady platí stejné pravidlo jako u tofu: fermentace není kouzelná guma na alergii.
V lednici se řiď hlavně obalem
Tempeh může být prodáván čerstvý, chlazený, pasterovaný, vakuově balený nebo zmrazený, takže univerzální domácí trvanlivost pro všechna balení prostě nedává smysl. Neotevřený skladuj přesně podle instrukcí výrobce.
Po otevření ho dej do dobře uzavřené nádoby a spotřebuj rychle. Tepelně upravený tempeh je rozumné brát stejně opatrně jako jiné uvařené potraviny a uchovávat ho chlazený.
Pokud víš, že balení nestihneš využít, tempeh můžeš bez problémů zamrazit. Mražení používají i někteří výrobci čerstvého nepasterovaného tempehu jako způsob delšího uchování. Textura po rozmrazení může být trochu jiná. V tacos nebo kari si toho pravděpodobně ani nevšimneš.
A co černé tečky? Tady nebudeme hrát hru „internet říkal, že je to asi v pohodě“
U fermentovaných výrobků se mohou během zrání objevit barevné změny spojené se sporulací kultury, takže tempeh nemusí vždycky vypadat dokonale sněhobíle. Jenže jednotliví výrobci prodávají produkty v různé fázi fermentace a po různém tepelném zpracování.
Proto je mnohem bezpečnější pravidlo jednoduché: znát vzhled konkrétního tempehu podle obalu a doporučení výrobce. Pokud se objeví neobvyklé zbarvení, slizký povrch, balení je nafouklé nebo produkt výrazně zapáchá po kažení, nespoléhej na náhodný internetový seznam „dobrých a špatných plísní“. Tempeh už svoji správnou fermentaci absolvoval. Domácí pokračování experimentu nepotřebujeme.
Jestli ho kupuješ poprvé, nedělej s ním nic sofistikovaného
Kup obyčejný sójový tempeh. Nakrájej ho na tenčí plátky. Pokud ti jeho aroma připadá hodně výrazné, nejprve ho krátce napař a potom dobře osuší. Na pánev dej olej a nech ho z obou stran opravdu zezlátnout.
Teprve potom přidej směs sójové omáčky, trochy medu, limetky, česneku a chilli. Nech ji na povrchu krátce zkaramelizovat. K tomu rýže a něco křupavého – okurka, mrkev, pak choi nebo zelí. A ochutnej.
Protože tempeh není „lepší tofu“ ani tofu pro pokročilé. Je to úplně jiná fermentovaná surovina. A jakmile od něj přestaneš čekat bílou neutrální kostku a dovolíš mu být oříškový, pevný a trochu drzý, začne dávat mnohem větší smysl.
FAQ: Tempeh v kuchyni
Jaký je hlavní rozdíl mezi tofu a tempehem?
Oba výrobky mohou být ze sóji, ale vznikají jinak. Tofu se vyrábí srážením sójového nápoje, zatímco tradiční tempeh vzniká fermentací celých nebo dělených sójových bobů pomocí plísní rodu Rhizopus, jejichž mycelium boby spojí do pevného bloku.
Musím tempeh před smažením vařit nebo napařovat?
Ne. Je to volitelný krok. Krátké napaření může vyhovovat zejména tehdy, pokud ti konkrétní tempeh připadá chuťově příliš výrazný nebo nahořklý. Jinak ho můžeš rovnou krájet a péct či opékat.
Můžu tempeh marinovat?
Ano. Velmi dobře fungují výrazné marinády se sójovou omáčkou, kyselou složkou, česnekem, zázvorem, chilli nebo trochou sladkosti. U silně mokré marinády bývá praktické tempeh nejprve opéct a část omáčky přidat až na konci, pokud chceš zachovat křupavý povrch.
Dá se tempeh rozdrobit?
Ano. Pevný blok lze rozdrobit rukama nebo vidličkou a použít například do tacos, rajčatových omáček, chilli nebo dalších jídel, kde chceš malé opečené kousky.
Je tempeh probiotická potravina?
Je fermentovaný, ale není správné automaticky považovat každý kupovaný a následně tepelně upravený tempeh za zdroj živých probiotických kultur. Záleží na výrobě, případné pasteraci i další tepelné úpravě.
Obsahuje tempeh hodně bílkovin?
Ano, tempeh patří mezi potraviny bohaté na rostlinné bílkoviny, protože je vyráběn z celých sójových bobů. Přesný obsah se liší podle výrobku a porce; Penn State například uvádí u šesti plátků tempehu přibližně 11 gramů bílkovin.
Můžu tempeh zamrazit?
Ano. Tempeh lze uchovávat zmrazený a někteří výrobci takto distribuují i čerstvé nepasterované produkty. Po rozmrazení se textura může lehce změnit, ale do tepelně upravených jídel je nadále dobře použitelný.
Informace v článku mají obecný vzdělávací charakter a nenahrazují individuální doporučení lékaře nebo nutričního specialisty. Tradiční tempeh je vyroben ze sóji, která patří mezi významné potravinové alergeny.
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Zdroje: Harvard T.H. Chan School of Public Health – Straight Talk About Soy [1], Yarlina et al. – Unraveling Tempeh through omics: a scoping review [2], Swedish University of Agricultural Sciences – Rhizopus spp. and the Evolution of Tempeh from Tradition to Modern Applications [3], Penn State Extension – Plant-Based Diet [4], University of Copenhagen – Unlocking the protein digestibility of Nordic tempeh [5], Castanheira et al. – Impact of the Cooking Methods on the Tempeh Nutritional Composition [6]. img ai generated