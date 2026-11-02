Zástupci Na rovinu a ODS podepsali memorandum o koalici v Prostějově

Zástupci Na rovinu a ODS podepsali memorandum o koalici v ProstějověPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zástupci Na rovinu a ODS podepsali memorandum o koalici v ProstějověZdroj: Michal Šverdík
Článek byl publikován 02.11.2026 05:13
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