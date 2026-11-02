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Tomáš Matonoha hubne před očima! Dva dny nejedl a přiznal pravdu o manželce

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Herec a bavič Tomáš Matonoha (55) zažívá ve StarDance pořádnou proměnu! Náročné tréninky mu dávají zabrat, kila jdou dolů a kostyméři mu musí neustále zužovat kalhoty. V exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz navíc přiznal, že před předchozími přenosy téměř nejedl. A když přišla řeč na manželku Lucii Benešovou (52), překvapil ještě víc!
Tomáš Matonoha byl tento večer velmi osobity.

Tomáš Matonoha byl tento večer velmi osobity.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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