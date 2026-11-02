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Chtěli lidi naučit žít s rachotem stíhaček. Zbyly popraskané zdi a hromada žalob

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V únoru 1964 začal nad půlmilionovým americkým městem Oklahoma City nevídaný experiment. Vojenské letectvo ve spolupráci s Federálním leteckým úřadem vyslalo nad obydlené čtvrti nadzvukové stroje, které den co den záměrně prorážely zvukovou bariéru. Cílem operace Bongo II bylo zjistit, zda si běžní občané dokážou zvyknout na pravidelné dunění dopravních letadel budoucnosti. Po půl roce a více než dvanácti stech sonických třescích však úředníci narazili na tvrdou realitu. Místo zvyku přišly popraskané zdi, rozbitá okna a masový odpor, který předznamenal konec nadzvukového civilního létání nad pevninou.
Americký nadzvukový bombardér Convair B-58 Hustler vystavený v leteckém muzeu

Americký nadzvukový bombardér Convair B-58 Hustler vystavený v leteckém muzeu

Zdroj: Triple-green / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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