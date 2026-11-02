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Sauron téměř ovládl Středozem. Prsteny moci přeskočí pět let a rozpoutají velkou válku

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Třetí řada Prstenů moci začne pět let po pádu Eregionu. Sauronova vojska ovládla téměř celou Středozem a elfům zbývají poslední dvě bašty. Tvůrce seriálu nyní vysvětlil, proč příběh zamíří přímo doprostřed války.
Sauron téměř ovládl Středozem. Prsteny moci přeskočí pět let a rozpoutají velkou válku

Sauron téměř ovládl Středozem. Prsteny moci přeskočí pět let a rozpoutají velkou válku

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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