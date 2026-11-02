Sauron téměř ovládl Středozem. Prsteny moci přeskočí pět let a rozpoutají velkou válku

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Sauron je blíž vítězství než kdykoliv předtím. Třetí řada seriálu
Pán prstenů: Prsteny moci (The Rings of Power) přeskočí hned pět let a diváky zavede do Středozemě, kterou téměř ovládl Temný pán. Zatímco elfové bojují o poslední útočiště, Sauron připravuje zbraň, která mu má zajistit definitivní nadvládu. Spolutvůrce seriálu Patrick McKay nyní prozradil, proč se tvůrci rozhodli přeskočit právě toto důležité období.
V rozhovoru pro magazín SFX, na který upozornil server GamesRadar+, McKay vysvětlil, že pětiletý časový skok umožnil výrazně proměnit politickou i vojenskou situaci ve Středozemi. Válka mezitím pokračovala a Sauron postupně získával další území. Podle jeho vyjádření nyní Temnému pánovi vzdorují už jen dvě oblasti elfského odporu, které chrání mocné prsteny.
Tvůrci tak nechtějí věnovat další epizody postupnému shromažďování armád. Třetí řada diváky rovnou zavede do rozhodující fáze konfliktu, v němž se začnou propojovat příběhy jednotlivých postav. McKay zároveň doufá, že seriál nabídne hlubší pohled na jejich emoce, motivace a psychologii.
Sauron získává převahu, ale dvě elfské bašty stále odolávají
Druhá řada skončila pro elfy katastrofou. Sauron zavraždil slavného kováře Celebrimbora, získal devět prstenů určených lidem a Eregion padl do rukou nepřátel. Přeživší elfové museli hledat bezpečí jinde, zatímco se Středozem připravovala na další boje.
Pět let po těchto událostech už není situace jen vážná. Podle oficiální synopse Amazonu Sauronova vojska prošla Středozemí a dobyla rozsáhlá území. Elfové si udrželi především Lindon a Roklinku, které chrání moc Tří elfských prstenů.
Stranou hlavního konfliktu nezůstávají ani trpaslíci. Obyvatelé Khazad-dûmu se stáhli hluboko do svého horského království, kde čelí vlastním problémům. Jejich izolace přitom komplikuje vznik širšího spojenectví proti Temnému pánovi.
Sauron mezitím sídlí v nově vybudované věži Barad-dûr v Mordoru. Jeho pozornost se soustředí na vytvoření Jednoho prstenu, s jehož pomocí chce ovládnout ostatní nositele prstenů a definitivně zlomit odpor svobodných národů.
Právě zde získává pětiletý skok zásadní význam.
Třetí řada nezačne přípravou na válku, ale ve chvíli, kdy už válka změnila téměř všechno. Hrdinové musí reagovat na Sauronovu převahu a hledat společnou cestu k jeho zastavení.
Zda se takto výrazná změna tempa seriálu skutečně vyplatí, zůstává otevřené. První dvě řady věnovaly značný prostor budování jednotlivých příběhových linií. Nyní se ovšem jejich osudy mají spojit v jednom rozsáhlém konfliktu. Pro seriál, kterému část diváků vyčítala pomalejší vyprávění, jde o zajímavou změnu směru.
Do války zasáhne Gandalf i nová postava ze světa Pána prstenů
Vedle Saurona a Galadriel dostanou prostor také další známé postavy. Vrací se Gandalf, jehož totožnost odhalil závěr druhé řady, a pokračovat bude rovněž příběh Elronda, Durina IV. nebo Isildura.
Velkou novinkou je příchod Celeborna, dlouho ztraceného manžela Galadriel, kterého ztvární Jamie Campbell Bower známý ze seriálu Stranger Things. Jeho návrat může významně zasáhnout nejen do osobního příběhu Galadriel, ale také do vztahů mezi elfskými vůdci.
Tvůrci navíc rozšiřují obsazení o další postavy spojené s osudem Středozemě. Objeví se například Khamûl v podání Zubina Varly nebo Anárion, kterého hraje Andrew Richardson. Hlas Balrogovi propůjčí Simon Pegg.
Zajímavý je také způsob uvedení nových epizod.
Třetí řada Prstenů moci odstartuje 11. listopadu 2026 na Prime Video, kdy diváci dostanou rovnou čtyři epizody. Další dvě vyjdou 18. listopadu a závěrečné dvě dorazí 25. listopadu.
Všech osm epizod tak Amazon nabídne během pouhých tří týdnů. Oproti předchozím řadám půjde o podstatně rychlejší uvedení celé sezóny.
Nejdůležitější otázkou ale zůstává, zda tvůrci dokážou spojit velkolepé bitvy se silným vyprávěním. Patrick McKay slibuje rozsáhlou válku, do níž zasáhnou všechny hlavní příběhové linie. Sauron má vojenskou převahu, ale k úplnému vítězství mu stále chybí Jeden prsten. A právě snaha zabránit jeho vytvoření se stane jedním z hlavních úkolů zbývajících obránců Středozemě.
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