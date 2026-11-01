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Zážitky na ledu, koncerty i sklářská show. Přerov rozšiřuje předvánoční program

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Kluziště na louce za bývalým hotelem Strojař, živou sklářskou show i desítky koncertů nabídne svým obyvatelům a návštěvníkům během adventu město Přerov. Zabruslit si budou moci lidé za doprovodu vánoční hudby již od 28. listopadu, se sezonou se kluziště rozloučí 17. ledna karnevalem na ledě.
Zážitky na ledu, koncerty i sklářská show. Přerov rozšiřuje předvánoční program

Zážitky na ledu, koncerty i sklářská show. Přerov rozšiřuje předvánoční program

Zdroj: Město Přerov
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 17:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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