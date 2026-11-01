Zážitky na ledu, koncerty i sklářská show. Přerov rozšiřuje předvánoční program

Zážitky na ledu, koncerty i sklářská show. Přerov rozšiřuje předvánoční programPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zážitky na ledu, koncerty i sklářská show. Přerov rozšiřuje předvánoční programZdroj: Město Přerov
Článek byl publikován 01.11.2026 17:53
Na přelomu října a listopadu se naplno přihlásila o slovo zima v Jeseníkách. Na Pradědu napadlo až 15...
Olomoučané se v minulosti neustále snažili přiblížit ztracenému statusu hlavního města Moravy. František...
Částečnými uzavírkami budou od úvodu příštího týdne projíždět řidiči na rušném křížení dvou dálničních tahů...
Mikroregion Kosířsko odložil chystanou demolici 13 let staré dřevěné rozhledny na vrchu Velký Kosíř u...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
- VIDEO: Rozlučka pro legendu. Velitel hasičů z Olomouce skončil po 31 letech služby
- VIDEO: Červenohorské sedlo bičoval první sníh. Do akce vyrazily sypače
- DRBNA HISTORIČKA: Střet o české školství. Jak Haná bojovala za své gymnázium?
- Omezení na dálničním uzlu u Olomouce. Provoz přibrzdí obnova středového pásu