Bartl ukončil irského ranaře brutálním loktem a překonal Pukačův výkon. Pak prozradil, koho chce dál

Robert Pukač potřeboval na Briana Manninga celých patnáct minut. Marek Bartl si v Mnichově vystačil se třemi a kouskem. A pak si řekl o muže, který nedávno zastavil právě Pukače.
Ir přijel ukazovat pěsti, ale svou hru nerozjel
Turnaj OKTAGON 96 se odehrál 31. října 2026 v Mnichově a hlavní linkou večera byl titulový zápas welterové váhy. Souboj Bartla s Manningem patřil do střední váhy, tedy o kategorii výš, a na papíře sliboval přestřelku. Manning do ní nestihl vstoupit.
Verdikt zněl TKO, tedy ukončení zásahem rozhodčího, v prvním kole. Pro Manninga to byl třetí start v česko-slovenské organizaci: v lednu v ní knockoutoval Daniela Schwindta, v červnu nestačil na Pukače.
Jenže skutečná hodnota těch tří minut se ukáže až ve chvíli, kdy je položíte vedle patnácti minut, které s Manningem předtím odpracoval Robert Pukač.
Pukačův metr, který Bartl smazal o dvanáct minut
Manning má v OKTAGONu tři starty a jen jeden z nich přesáhl čtyři minuty. Z časů, které redakce MMAmag porovnala v databázi Sherdog, plyne rozdíl 11 minut a 57 sekund: Pukač potřeboval plných 15:00, Bartlovi stačilo 3:03. Je to srovnání délky zápasu, ne kvality výkonu ani průběhu jednotlivých kol.
Ještě víc může vážit, že oficiální report OKTAGONu označil Bartla za prvního muže, který Manninga v kariéře ukončil. Zápasová historie Ira to potvrzuje: jedinou předchozí porážku má vedenou na body.
|Soupeř
|Výsledek pro Manninga
|Čas v kleci
|Daniel Schwindt (31. 1. 2026)
|výhra KO, 1. kolo
|3:59
|Robert Pukač (6. 6. 2026)
|prohra na body
|15:00
|Marek Bartl (31. 10. 2026)
|prohra TKO, 1. kolo
|3:03
Dvě prohry, dvě výhry a rok, který se zlomil v červnu
Bartlovi je 33 let a v OKTAGONu je od úplného začátku. Podle iDNES se Přerovan probil až do finále první Oktagon Výzvy, odkud ho vyřadilo zranění kolena.
Rok 2026 měl rozpůlený. V lednu podlehl Kamilu Oniszczukovi, v březnu Tyronu Pfeiferovi, v červnu zastavil Jozefa Wittnera a na konci října přidal Manninga. Čtyři zápasy za jediný rok.
Oficiální profil u OKTAGONu, který redakce MMAmag prošla řádek po řádku, ho přitom stále vede jako weltera, zatímco souboj s Manningem patřil do střední váhy. Po Mnichově má Bartl 18 výher a 16 porážek, z toho 16 výher před limitem: 10 na KO nebo TKO a 6 na submisi. V Německu si vysloužil přezdívku German Killer, uvádí ji i oficiální stránka turnaje.
Po stopce ale Bartl nemluvil o tom, co má za sebou: padlo jméno, které v jeho váze nedávno zastavilo právě Pukače.
Jméno, které padlo, když ještě tekl adrenalin
„Co dál? Dal bych si něco zajímavého. Všichni zmiňují jméno Cordero. Ale nechám se překvapit,“ řekl podle Livesportu Bartl po zápase. Není to ostrá výzva, spíš nahozená udička s pootevřenými vrátky.
Jaime Cordero je čtvrtý muž žebříčku střední váhy OKTAGONu. V jeho oficiálním profilu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je výhra nad Pukačem z 26. září 2026 vedená jako TKO ve 3:55 prvního kola. Řetěz tedy drží pohromadě: Manning, Pukač, Cordero. Organizace k 2. listopadu 2026 nic takového veřejně nepotvrdila.
Osmnáct výher, šestnáct porážek a jeden nepříjemný výpočet
ANALÝZA Ve veřejném žebříčku OKTAGONu aktualizovaném 23. října 2026 Bartl v první desítce střední váhy není. Cordero je čtvrtý, Pukač devátý, pás drží Krzysztof Jotko a prozatímní titul drží Makhmud Muradov; ti dva se mají potkat 29. prosince 2026 na OKTAGONu 100. Jedna výhra tedy cestu k pásu neotevře.
Co si Bartl vybojoval, je něco jiného. Organizace potřebuje jména, která dodají akci bez ohledu na pořadí v tabulce, a muž se šestnácti ukončeními v kariéře je přesně ten typ. Přesouvání mezi welterem a střední váhou mu bere přímou linku k titulu, zato ho dostává na kartu kdykoli a proti komukoli.
Pukačových patnáct minut platilo jako měřítko od června do konce října. Po Mnichově je tím měřítkem Bartlových 3:03 a otázka zní, kdo ho přebije.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka