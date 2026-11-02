Nová vláda pro Liberec. Primátora Hájka doplní osm náměstků

„Pokud jde o rozdělení mezi koaliční strany, tak Starostům pro Liberecký kraj připadne pět postů v radě, pro Lepší Liberec to jsou čtyři posty a pro koalici Liberec otevřený lidem a Piráti zbylé dva posty,“ upřesnil Lukáš Hájek (Starostové pro LK), který bude primátorem.
Právě vítězným Starostům připadne post primátora. Náměstkem pro ekonomiku pak bude dosavadní primátor Jaroslav Zámečník, pokračuje také Jiří Janďourek jako náměstek pro architekturu a urbanismus.
Náměstkem pro školství nyní bude po Ivanu Langrovi vysokoškolský profesor David Václavík, neuvolněnou členkou rady pak Tereza Pokorná.
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Druhou nejsilnější stranou byl ve volbách Lepší Liberec. V radě získá čtyři členy. „Na pozici statutární náměstkyně budu nominovaná já, protože se více jak 25 let pohybuji v sociální oblasti, tak nebudu utíkat k žádnému jinému oboru a zůstanu ve své oblasti,“ uvedla Martina Teplá (Lepší Liberec).
Náměstkem pro technickou správu a energetiku se stane Jiří Mejsnar a náměstkem pro strategický rozvoj a dotace Lukáš Lehký. Neuvolněným členem rady bude starosta Vratislavic Lukáš Pohanka.
Třetím do koalice jsou Piráti s Libercem otevřeným lidem. Ti v nové vládě obsadí dva posty náměstků. Náměstek pro životní prostředí bude Jan Hruška (Piráti) a náměstkyní pro sport a správu majetku Zuzana Kocumová (Liberec otevřený lidem).
„Zuzana Kocumová bude mít na starosti sport a majetkovou správu a hned na začátku jí čeká nelehký úkol, a to je znovuotevření libereckého bazénu. A já jsem nominant na oblast životního prostředí, takže tam například budeme řešit velký tendr na odpady a zároveň budu mít v gesci městskou hromadnou dopravu, kde nás čeká třeba elektromobilita, také velký úkol,“ popsal Jan Hruška.
Nová koalice ještě nemůže vládnout, čeká se na rozhodnutí soudu ohledně voleb. Podnět poslal bývalý náměstek Adam Lenert (ANO). Až poté může proběhnout ustavující zastupitelstvo. „Nyní čekáme na to, jak rozhodne soud, v jakou chvíli především, protože teprve potom můžeme svolávat ustavující jednání zastupitelstva. Bez toho by pravděpodobně k němu došlo už tento týden ve čtvrtek, ale s tímto návrhem čekáme. Zatím pracujeme s nejpravděpodobnějším datem 19. listopadu, ale je to skutečně velmi přibližné datum, to znamená čtvrtek, standardní čtvrtek za dva týdny,“ upřesnil Hájek.
Ten hájí také počet náměstků, kterých bude mít hned osm. „Spojeno je to primárně s tím, že té agendy je skutečně čím dál tím více. Jsou ale i města, kde ten počet náměstků je podobný, tak z toho důvodu jsme se s kolegy rozhodli to rozdělit tímto způsobem. A samozřejmě to je spojené i s tím, že máme celkem přesně rozdělené agendy, kterým se jednoduše chceme věnovat na plný úvazek,“ vysvětlil.
Starostové pro Liberecký kraj
- Lukáš Hájek – primátor
- Jaroslav Zámečník – náměstek pro ekonomiku
- Jiří Janďourek – náměstek pro architekturu a urbanismus
- David Václavík – náměstek pro školství, kulturu a cestovní ruch
- Tereza Pokorná – neuvolněná členka rady
Lepší Liberec
- Martina Teplá – statutární náměstkyně pro sociální záležitosti
- Jiří Mejsnar – náměstek pro technickou správu a energetiku
- Lukáš Lehký – náměstek pro strategický rozvoj a dotace
- Lukáš Pohanka – neuvolněný člen rady
Liberec otevřený lidem a Piráti
- Jan Hruška – náměstek pro životní prostředí
- Zuzana Kocumová – náměstkyně pro sport a správu majetku