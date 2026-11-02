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Nová vláda pro Liberec. Primátora Hájka doplní osm náměstků

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Starostové pro Liberecký kraj, Lepší Liberec a Piráti s Libercem otevřeným lidem se dohodli na budoucí vládě nad Libercem. Rada města bude mít celkem jedenáct členů - primátorem bude Lukáš Hájek, v radě zasedne osm uvolněných náměstků a dva neuvolnění radní.
Nová vláda pro Liberec. Primátora Hájka doplní osm náměstků

Nová vláda pro Liberec. Primátora Hájka doplní osm náměstků

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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