Rudolf Hrušínský otevřeně o strachu kvůli nízkému důchodu: Pobírá mnohem nižší částku, než byste čekali

Rudolf Hrušínský se ani ve vyšším věku nestahuje do ústraní. Herectví ho stále baví, život mu ale komplikují zdravotní potíže.
Herec Rudolf Hrušínský mladší oslavil osmdesátiny, do hereckého důchodu se ale zatím nechystá. V seriálu Ulice sice natáčí jen několik dní v měsíci, stále se však objevuje i na divadelních prknech. Za sebou má několik vážných zdravotních komplikací a jednu docela nedávnou nepříjemnou ztrátu, která se dotkla jeho velké životní vášně. Na In-Lifestyle jsme se podívali, jak dnes tráví čas a proč se práce nevzdává.
Herectví mu zůstalo i ve vyšším věku. Zčásti z lásky, zčásti z nutnosti
O své penzi Hrušínský otevřeně mluvil už v roce 2016. Tehdy uvedl, že pobírá necelých deset tisíc korun měsíčně. „Vzhledem k tomu, že nežijeme v Americe ani v západní Evropě, kde jsou herci výrazně lépe placeni, patrně budu muset hrát až do smrti, protože mám důchod necelých deset tisíc korun na měsíc,“ citoval jeho slova web AhaOnline. Jde samozřejmě o deset let starý údaj, takže dnes půjde o jinou částku, nadprůměrná částka to ale nebude.
V seriálu Ulice, kde hraje domovníka Vlastimila Peška, v posledních letech výrazně zvolnil. V červenci 2026 prozradil, že natáčí pouze dva až tři dny v měsíci. Má méně scén i textu k učení, ale ze seriálu odejít nechce. „V Ulici nekončím,“ vzkázal divákům. Kromě televizního natáčení se věnuje také divadlu. Od ledna 2025 působí v Divadle Bez zábradlí a stále se zde objevuje v komedii Blbec na večeři.
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Zdraví mu práci několikrát zkomplikovalo
Hrušínský má za sebou také několik vážných zdravotních problémů. V rozhovoru pro Blesk přiznal rakovinu plic, zhoubný nádor na ledvině i vážné onemocnění krve. Během jednoho roku navíc prodělal tři zápaly plic, kvůli nimž skončil i v nemocnici a potřeboval kyslíkovou podporu.
Nádor na plicích mu lékaři léčili gama nožem, kvůli nádoru na ledvině podstoupil zákrok v pražském IKEMu. Nyní ho navíc trápí další vážné onemocnění zvané sarkoidóza. Přesto se snaží zůstat aktivní. O svém zdraví navíc mluví s typickým humorem.
Klid mimo kamery mu vždy dávalo rybaření
Rudolf Hrušínský mladší měl dlouhá léta blízko k rybaření. Nešlo jen o občasnou zábavu, ale o koníček, kterému věnoval spoustu času a postupně si pořídil rozsáhlou výbavu. Letos v létě mu ji však někdo ukradl. Zatím se rozhoduje, zda si všechno pořídí znovu. Rybaření tak má momentálně přerušené. V minulosti se věnoval také malování a provozoval galerii v Plané, k výtvarné činnosti se ale už delší dobu nevrací.
Rudolf Hrušínský mladší dnes kombinuje práci s volnějším režimem. V Ulici natáčí jen několik dní za měsíc, ale stále hraje také v divadle. Herectví se tedy ani po osmdesátce vzdávat nechce. Jen si musel najít tempo, které odpovídá jeho věku a zdravotnímu stavu.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Rudolf Hrušínský otevřeně o strachu kvůli nízkému důchodu: Odchodu do penze se možná nikdy nedočká byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.