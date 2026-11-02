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Rudolf Hrušínský otevřeně o strachu kvůli nízkému důchodu: Pobírá mnohem nižší částku, než byste čekali

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Rudolf Hrušínský se ani ve vyšším věku nestahuje do ústraní. Herectví ho stále baví, život mu ale komplikují zdravotní potíže.
Fotografie Rudolfa Hrušínského

Fotografie Rudolfa Hrušínského

Zdroj: Foto: NextFoto, Rudolf Hrušínský na natáčení filmu Stáří není pro sraby
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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