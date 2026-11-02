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Martha Issová a David Ondříček oslovují dceru v mužském rodě: Čtrnáctiletá Františka se identifikuje jako Jay!

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Čtrnáctiletá dcera herečky Marthy Issové (45) a režiséra Davida Ondříčka (53) se nyní identifikuje jako Jay. Rodiče zprávu přijali naprosto s respektem a dceru oslovují v mužském rodě. Jak reagovali během prvních pár minut oznámení?
Martha Issová a David Ondříček jsou šťastní rodiče.

Martha Issová a David Ondříček jsou šťastní rodiče.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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