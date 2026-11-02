Martha Issová a David Ondříček oslovují dceru v mužském rodě: Čtrnáctiletá Františka se identifikuje jako Jay!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Martha Issová a David Ondříček jsou šťastní rodiče.Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 02.11.2026 09:47
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