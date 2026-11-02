Zabijte si prase, ale odevzdejte kýbl sádla a kůži. Socialistická zabijačka jako boj s byrokracií

Domácí zabijačka byla po generace rodinným svátkem i jistotou, že venkovská spíž vydrží celou zimu. V roce 1953 se však do chléva i kuchyně vložil stát se svou byrokracií. Z každého vykrmeného prasete musel hospodář odevzdat kilogramy škvařeného sádla do povinného výkupu a o samotné povolení k porážce předem poníženě žádat na národním výboru.
Zabijačka patřila k vrcholům venkovského hospodářského roku. Brzy ráno vstával řezník, na dvoře se kouřilo z velkého kotle a sousedé i příbuzní přišli pomoci s drhnutím štětin, porcováním masa a mícháním jelit. V první polovině padesátých let však tradiční venkovská událost dostala hořkou příchuť. Komunistický režim potřeboval nasytit města a průmyslová centra, ale zemědělství po násilném rozjezdu kolektivizace těžce kolabovalo. Stát proto zavedl bezohledný systém centrálního plánování. Podobně jako v období, kdy život rodin svazovaly
přídělové lístky a vázaný trh v poválečném Československu, se každé soukromé sousto ocitlo pod přísným dohledem úřadů. Vyškvařené sádlo bylo v padesátých letech strategickou potravinou a chovatelé z něj museli povinně odvádět státem vyměřené kilogramy do výkupních skladů. Pohled 111 / Wikimedia / CC0 Žádost na výbor a razítko okresu
Pokud si rodina chtěla porazit vlastní vykrmené prase, nestačilo se domluvit se zkušeným řezníkem a připravit troky. Chovatel musel podat písemnou žádost na místní národní výbor. Úředníci v kancelářích bedlivě zkoumali, zda má hospodář splněny veškeré dodávky obilí, mléka, vajec a jatečného skotu. Základním právním nástrojem byl
zákon číslo 56/1952 Sb., o dodávkových povinnostech a o výkupu zemědělských výrobků, který komunistické moci umožňoval diktovat rolníkům likvidační kvóty. Jestliže rolník dlužil jediné vejce nebo pytel obilí, funkcionáři mu domácí porážku bez milosti zatrhli.
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Kdo chtěl zabíjet legálně, potřeboval navíc posvěcení od okresního plnomocníka ministerstva výkupu. Jak dokládá
odborná studie Ústavu pro studium totalitních režimů v časopise Paměť a dějiny, právě okresní zmocněnci drželi v rukou absolutní moc nad evidencí zásob a perzekucí nepoddajných sedláků. V rozhodnutí o povolení porážky úředník přesně vyměřil, kolik sádla a dalších částí zvířete musí chovatel po zabijačce odevzdat státním fondům. Odstupňované kilogramy škvařeného tuku
Pravidla pro samotný odvod sádla byla tvrdá a neúprosná. Podle vyhlášky ministerstva výkupu číslo 14/1953 Úředního listu, kterou v červnu 1953 novelizovala vyhláška číslo 166/1953 Úředního listu, musel chovatel ze své první domácí porážky v kalendářním roce odvést přesně 7,5 kilogramu čistého škvařeného sádla. Kdo si mohl dovolit vykrmit druhé prase, platil státu už 9 kilogramů. Ze třetí a každé další porážky pak povinný odvod činil celých 12 kilogramů vyškvařeného tuku.
Z první domácí porážky v roce musel hospodář odevzdat 7,5 kilogramu čistého škvařeného sádla, přičemž s každým dalším prasetem povinná dávka stoupala. Pohled 111 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Sádlo se muselo odevzdat ve stanovené lhůtě do výkupního skladu, kde skladníci pečlivě kontrolovali jeho čistotu i váhu. Stát tímto způsobem řešil chronický nedostatek tuků, který nezmizel ani poté, co počátkem června proběhla drastická
měnová reforma roku 1953 spojená s anulováním vázaných vkladů. Pro rodinu to znamenalo citelnou ztrátu. Právě sádlo tvořilo základ jídelníčku na zbytek roku, sloužilo k maštění brambor, pečení chleba i zalévání pečeného masa do kameninových hrnců. Kruponování kůže a noční zabijačky načerno
Odevzdáním sádla byrokratický dohled nekončil. Vyhláška striktně nařizovala také povinný odprodej vepřové kůže. Tradiční postup, kdy se prase pařilo v neckách horkou vodou a kůže se čistila i s kůrkou pro zabijačkovou polévku či tlačenku, byl úředně zakázán. Zvíře se muselo takzvaně kruponovat, tedy stáhnout ze hřbetu a boků. Očištěná kůže pak putovala do státních sběren pro kožedělný průmysl. Výjimku ze stažení kůže mohl povolit pouze okresní plnomocník, a to jen v odlehlých samotách, pohraničních hájovnách nebo ze zdravotních důvodů potvrzených veterinářem.
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Obecní kroniky z roku 1953 zachycují tichý hněv a bezmoc, kterou lidé na venkově prožívali. Hospodář měsíce sháněl krmení, šrotoval vlastní obilí a čistil chlívek, aby nakonec nejlepší tuk a kůži odevzdal do výkupny za nízké úřední ceny. Není divu, že se po vesnicích rozmohly zabijačky načerno. Poráželo se v noci za zatemněnými okny stodol, aby prase nezakvičelo a neudali ho horliví sousedé. Pokud kontrola na černou porážku přišla, nešlo o pouhý přestupek. Režim ji trestal jako sabotáž socialistického hospodářství, což znamenalo vysoké pokuty, zabavení veškerého masa a v mnoha případech i vězení nebo nucené vystěhování celé rodiny.
Zdroje fotografií Tradiční vesnická porážka prasete na venkovském dvoře: FOTO:Fortepan — ID 20466 : Adományozó/Donor: Székely Márton. archive copy at the Wayback Machine / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Škvaření bílého vepřového sádla ve velkém hrnci: Pohled 111 / Wikimedia / CC0 Čisté vyškvařené vepřové sádlo připravené k uskladnění: Pohled 111 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0