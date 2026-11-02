Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zabijte si prase, ale odevzdejte kýbl sádla a kůži. Socialistická zabijačka jako boj s byrokracií

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Domácí zabijačka byla po generace rodinným svátkem i jistotou, že venkovská spíž vydrží celou zimu. V roce 1953 se však do chléva i kuchyně vložil stát se svou byrokracií. Z každého vykrmeného prasete musel hospodář odevzdat kilogramy škvařeného sádla do povinného výkupu a o samotné povolení k porážce předem poníženě žádat na národním výboru.
Muži a pomocníci na zasněženém venkovském dvoře při tradiční domácí porážce prasete u dřevěného vozu

Muži a pomocníci na zasněženém venkovském dvoře při tradiční domácí porážce prasete u dřevěného vozu

Zdroj: FOTO:Fortepan — ID 20466 : Adományozó/Donor: Székely Márton. archive copy at the Wayback Machine / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:48

Reklama
Další články z Retro Radar
Do tábora i se zaměstnáním. Zákon z roku 1948 mířil také na politicky nepohodlné
Do tábora i se zaměstnáním. Zákon z roku 1948 mířil také na politicky nepohodlné
Zkoušky složené, místo nejisté. Vdané učitelce mohl zavařit manželův plat
Zkoušky složené, místo nejisté. Vdané učitelce mohl zavařit manželův plat

Hranici pro prodej tabáku zvýšila ze 16 na 18 let až novela účinná 2. září 1999. Krátká časová osa...

Alkohol čekal na osmnáctiny, cigarety měly do roku 1999 dvouletý náskok
Alkohol čekal na osmnáctiny, cigarety měly do roku 1999 dvouletý náskok

Hostivická kronika jmenuje čtyři učitelky, které v lednu 1939 odešly za odbytné. Jejich kvalifikace místo...

Stavební podniky brutálně tlačil nesmyslný plán pětiletky. Kolaudace tak probíhala v obřím spěchu
Stavební podniky brutálně tlačil nesmyslný plán pětiletky. Kolaudace tak probíhala v obřím spěchu

Proč se lidé za socialismu stěhovali na staveniště plná bláta, jak probíhala kolaudace paneláků pod tlakem...

Pětistovka v kapse a lístky na chleba. Jak vypadal život po válce
Pětistovka v kapse a lístky na chleba. Jak vypadal život po válce

Jak vypadal každodenní život v osvobozeném Československu, proč lidé dostali po měnové reformě jen pět set...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.