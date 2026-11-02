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Do tábora i se zaměstnáním. Zákon z roku 1948 mířil také na politicky nepohodlné

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Zákon z roku 1948 umožňoval poslat člověka do tábora nucené práce i bez trestního rozsudku. Komise mohla zasáhnout také do bydlení, živnosti a rodinných příjmů.
Brána památníku Vojna s nápisem Prací ke svobodě, oplocením a strážní věží

Brána památníku Vojna s nápisem Prací ke svobodě, oplocením a strážní věží

Zdroj: che / Wikimedia / CC BY-SA 2.5 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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