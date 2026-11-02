Do tábora i se zaměstnáním. Zákon z roku 1948 mířil také na politicky nepohodlné

Do tábora nucené práce mohl v poúnorovém Československu člověk přijít i bez trestního rozsudku. Zákon č. 247/1948 Sb. umožnil tříčlenným komisím rozhodovat o pobytu na tři měsíce až dva roky. Jejich pravomoci přitom sahaly také k bytu a živnosti.
Národní shromáždění zákon přijalo 25. října 1948. Účinnosti nabyl
17. listopadu téhož roku. Úvodní paragraf sliboval výchovu k práci jako občanské povinnosti a využití pracovních schopností ve prospěch celku. Za tímto jazykem stála možnost připravit člověka o svobodu správním rozhodnutím. Vyhýbání se práci bylo jen jedním z důvodů
Paragraf 2 původního zákona vymezoval několik skupin. V první byli lidé starší osmnácti let, kteří nepřekročili šedesátý rok a byli tělesně a duševně způsobilí. Vedle vyhýbání se práci uváděl ohrožování výstavby lidově demokratického zřízení či hospodářského života, zvláště veřejného zásobování. Zahrnoval i osoby, které takové jednání umožňovaly.
Rozhodující bylo právě ono „nebo“. Znění nevyžadovalo, aby se člověk zároveň vyhýbal práci a ohrožoval režim.
Samotné zaměstnání proto před zařazením nechránilo. Široké politické označení mohlo otevřít stejnou cestu do tábora jako výtka, že dotyčný nepracuje. ÚSTR tábory řadí mezi první formy masové perzekuce komunistického režimu.
https://www.retroradar.cz/vdane-ucitelky-hostivice-1939/
Zákon ovšem počítal i s lidmi pravomocně odsouzenými podle čtyř vyjmenovaných předpisů, například zákona na ochranu lidově demokratické republiky nebo proti černému obchodu. Zvlášť řešil také některé správní přestupky. Tvrzení, že v táborech nikdy nebyli odsouzení, by tedy bylo chybné. Podstatné je, že předchozí trestní rozsudek nebyl nutný pro všechny.
Tři členové komise a odvolání, které nástup nezastavilo
Podle § 3 rozhodovaly o zařazení první skupiny i délce pobytu tříčlenné komise. U vymezených odsouzených určovaly dobu pobytu. Členy a náhradníky jmenovaly krajské národní výbory; do zahájení jejich činnosti tuto působnost vykonávalo ministerstvo vnitra. Zákonné rozmezí činilo tři měsíce až dva roky.
Člověk se mohl odvolat, ale
odvolání nemělo odkladný účinek. Samo tedy výkon rozhodnutí nezastavilo. Po nejméně třech měsících mohla komise na návrh správy tábora pobyt zkrátit podle hodnocení pracovitosti a chování. O návratu domů tak znovu rozhodoval orgán posuzující, zda člověk povede požadovaný život. Rozhodnutí zasáhlo byt, živnost i rodinný rozpočet
Pravomoci podle § 4 nekončily za táborovou branou. Komise mohla nařídit vyklizení bytu, odejmout živnostenské oprávnění nebo zavést národní správu do podniku či majetkových podstat. Mohla také určit místo pobytu po propuštění, případně zakázat pobyt v určitém místě nebo územním okrsku.
https://www.retroradar.cz/cigarety-vekovy-limit-1999/
Pro každodenní život to znamenalo víc než dočasnou nepřítomnost jednoho člena domácnosti. Zařazený člověk se nemusel vrátit do stejného bytu ani ke své živnosti. Nešlo o automatický následek každého zařazení, ale o další zásahy, které zákon komisi výslovně dovoloval.
Ani odměna za práci neznamenala běžnou výplatu domů.
Paragraf 7 přiznával plat podle výkonu, z něhož se nejprve hradily náklady pobytu. Teprve ze zbytku se uvolňovala část pro vyživované členy rodiny. Další zůstatek měl člověk dostat při propuštění. Rodinný rozpočet tak zákon stavěl až za úhradu nuceného pobytu. Ubytovací expozice památníku Vojna připomíná nucený pobyt. Podle zákona z roku 1948 se z odměny za práci nejprve hradily jeho náklady, teprve potom přicházela na řadu výživa rodiny. Honza Groh ( Jagro ) / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Vojna ukazuje, proč záleží i na letopočtu
Pracovní síly měly sloužit hospodářskému plánu. Podle ÚSTR vznikaly tábory tam, kde chyběli pracovníci: u dolů, hutí, stavebních závodů nebo státních statků. Některé byly spojeny s těžbou uranu. Uloženou práci museli zařazení vykonávat v táboře i mimo něj.
Konkrétním příkladem je
Vojna u Příbrami. Jako tábor nucených prací fungovala v letech 1949 až 1951. Potom se změnila v nápravně pracovní tábor, tedy vězeňské zařízení. Dnešní fotografie památníku proto připomínají místo s několika etapami historie, nikoli neměnný režim po celá padesátá léta. Areál dnešního památníku sloužil v letech 1949 až 1951 jako tábor nucených prací. Poté se Vojna změnila ve vězeňské zařízení. Honza Groh ( Jagro ) / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Také zákon a soustava táborů mají odlišný konec. Předpis č. 247/1948 Sb. byl zrušen k 1. srpnu 1950, zatímco tábory nucené práce podle ÚSTR existovaly až do roku 1954. Dvouletý pobyt popsaný v zákoně z roku 1948 nelze bez dalšího zaměňovat s pozdějšími mnohaletými vězeňskými tresty.
Jiné období a jiný mechanismus představoval
trestní postih soustavných absencí od roku 1963. Zásahy do domova zase připomíná vystěhovávání rodin v Akci B. Při čtení rodinných vzpomínek proto pomůže zjistit vedle názvu tábora také rok a orgán, který rozhodnutí vydal. Teprve pak je zřejmé, jakou cestou se člověk za ostnatý drát dostal.