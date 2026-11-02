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Tento týden v Ulici: Boj o moc, láska i snaha o odpuštění

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Tajemství, která mohou pořádně zamíchat vztahy, obavy o dospívající dceru, boj o moc i láska, která musí překonat věkový rozdíl. V Ulici se tento týden bude řešit důvěra, odpuštění i otázka, zda mohou dva lidé najít společnou cestu, přestože každý stojí v jiné životní fázi.
Tento týden v Ulici: Boj o moc, láska i snaha o odpuštění

Tento týden v Ulici: Boj o moc, láska i snaha o odpuštění

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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