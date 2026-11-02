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Od římských latrín k záchodům s výhledem na fjord. Historie nejdůležitější místnosti světa je plná překvapení

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Americký prezident urazil Norsko a tamní turistická centrála mu odpověděla přehlídkou nádherných veřejných toalet. Jenže dějiny této zdánlivě obyčejné místnosti jsou mnohem pozoruhodnější. Staří Římané chodili na záchod společně, středověcí hradní páni sedávali nad hlubokými šachtami a jeden nenápadný vynález nakonec pomohl proměnit hygienu celých měst.
Od římských latrín k záchodům s výhledem na fjord. Historie nejdůležitější místnosti světa je plná překvapení

Od římských latrín k záchodům s výhledem na fjord. Historie nejdůležitější místnosti světa je plná překvapení

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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