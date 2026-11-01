VIDEO: Rozlučka pro legendu. Velitel hasičů z Olomouce skončil po 31 letech služby

Kamarádi a kolegové vyzvedli pro poslední jízdu velitele
Jiřího Glabazňu, ten jim v cisternové automobilové stříkačce s nadsázkou sdělil své pocity před závěrečnou směnou více než třicetileté kariéry. „Chlapci, půlku noci jsem nespal. A druhou jsem probrečel,“ konstatoval oblíbený hasič z Olomouce.
Na stanici ve Schweitzerově ulici velezkušenému příslušníkovi poděkoval krajský ředitel HZS
Karel Kolářík. Poté už následoval rozlučkový zásah připravený kolegy. „Jako jeden z největších propagátorů hasicího systému Cobra v tuzemsku musel vyprostit jedovatého hada a dostat jej bezpečně na zem. A aby uniformu po zásahu opouštěl čistý, sprchoval se takzvaně po hasičsku – vodou a pěnou, na finále si vysloužil kartáčování koštětem,“ přiblížila mluvčí HZS Olomouckého kraje Lucie Balážová.
Jiří Glabazňa působil v celorepublikové odborné skupině pro hašení vodní paprskem a byl i Cobrakoordinátorem pro HZS Olomouckého kraje.
„Byl u zavádění tohoto prostředku k HZS ČR a jako školitel zaučil velké množství lektorů napříč celou republikou,“ podotkla mluvčí Balážová. VIDEO
„Snažil jsem se o to, abychom systém využívali co nejvíce inovativně. Například jsme jej nasadili při výbuchu cisteren s benzenem v Hustopečích nad Bečvou, kde jsme s jeho pomocí vytvořili vstupy do vraků plných výbušné látky,“ vysvětlil na webu hasičů zkušený velitel s tím, že věří, že jeho přístup k hasičině v kolezích ze směny zůstane. „Vždy jsem chtěl, abychom od zásahu odcházeli s co nejmenšími škodami. Aby po nás zůstal co nejmenší nepořádek a lidé v domě neměli spoušť,“ říká Glabazňa, který své zkušenosti předával nejen kolegům z řad profesionálů, ale také dobrovolným hasičům.
Na další inovaci se podílel také ve výcviku hasičů v takzvaném flashover kontejneru, který se nachází ve výcvikovém středisku v Hamrech na Prostějovsku. V simulovaných podmínkách dochází k extrémně nebezpečným situacím, jako je vzplanutí všech hořlavých plynů v místnosti najednou.
„Když se u sboru začalo s flashover kontejnerem, byl jsem jeden z prvních, který o to měl zájem, protože můj kamarád a kolega hasič ze stanice Brno-Lidická při jednom ze zásahů kvůli tomuto jevu uhořel. To byla moje motivace: zjistit, jak se účinně bránit a jak z toho vyváznout, byť ta šance je při zásahu pramalá,“ upozornil Jiří Glabazňa.
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Poznatky z nejnáročnějších podmínek sbíral i při zahraničním nasazení. Velel odřadu hasičů při povodních v Polsku, kde převzal z rukou prezidenta Bronislawa Komorowského i Zlatý Záslužný kříž. Účastnil se také humanitární pomoci ve Slovinsku či mimořádně obtížného zásahu ve Srbsku.
„Byla to nejsilnější mise. Asi 14 dní jsme zachraňovali zatopené Srbsko. Čerpali jsme velkokapacitním čerpadlem vodu v elektrárně, aby neodstavila celé hospodářství v Srbsku od dodávek elektrické energie. Velmi jsme jim pomohli. Ačkoliv bylo Srbsko po válce, řešilo krizové situace naprosto brilantně. I tak ale lidé během naší mise při povodních umírali. Hasiči neměli vybavení, přesto na vlastní riziko zachraňovali topící se Srby. A umírali při tom,“ ohlíží se za mrazivými vzpomínkami jedna z ikon Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. „Našemu veliteli děkujeme za více než 30 let služby, množství zachráněných životů, laskavost a životní nadhled. Za celý sbor přejeme do další etapy života hodně zdraví a elánu,“ dodala mluvčí Balážová.