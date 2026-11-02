Až stovky záchvatů za jediný den. Vzácná epilepsie má možnosti léčby, část nemocných se k nim nedostane

Na přehlížené pacienty upozorňují neurologové před Světovým dnem syndromu Lennox-Gastaut, který připadá na 1. listopadu. Zvláštní pozornost věnují dospělým s rozumovým postižením a epilepsií, u nichž běžná léčba nezabírá. Někteří nemají svůj typ onemocnění správně rozpoznaný, jiní se ke specializované péči nedostali při přechodu z dětského věku. Za dlouholetými obtížemi tak může zůstávat nepojmenovaný syndrom, pro který existují konkrétní léčebné postupy.
První obtíže přicházejí už v dětství
Syndrom Lennox-Gastaut patří k nejzávažnějším formám epilepsie. Objevuje se zpravidla v raném dětství a neprojevuje se pouze jedním druhem záchvatů. Postupně se k nim mohou přidávat nebo s nimi souběžně existovat obtíže v rozumovém vývoji a chování. Rozsah problémů proto nelze posuzovat jen podle toho, jak nápadně konkrétní záchvat vypadá. Důležitý je celý vývoj dítěte a souvislosti, které se někdy ukážou až při opakovaných vyšetřeních.
Jedním z typických projevů jsou tonické záchvaty. Při nich dochází k náhlému ztuhnutí svalů končetin a trupu a často se objevují ve spánku. Mohou trvat jen několik vteřin, takže je blízcí nemusí snadno zaznamenat. Vedle nich mívá nemocný také další typy záchvatů. Některé jsou spojeny s pády, které představují riziko poranění a výrazně komplikují běžný pohyb i každodenní péči.
K obtížím se mohou přidávat poruchy chování nebo psychické problémy. Neznamená to, že každý člověk s touto diagnózou prožívá přesně stejný průběh nemoci. Pro rodinu však souběh záchvatů, rozumového postižení a dalších komplikací často znamená potřebu nepřetržitého dohledu. Zdravotní stav tak ovlivňuje nejen samotného pacienta, ale také možnosti jeho blízkých pracovat, odpočívat a dlouhodobou péči zvládat.
Podobné projevy mohou mít různé příčiny
Za názvem syndromu se neskrývá jediná genetická porucha se stejnou příčinou u všech nemocných. Do jeho rozvoje se mohou promítat vrozené změny stavby mozku, genetické příčiny, některé nezhoubné nádory nebo následky závažných infekcí. Patřit mezi ně mohou také následky prodělaného zánětu mozku či mozkových blan. U konkrétního člověka přitom nemusí být jednoduché původ onemocnění určit.
Společné označení spojuje pacienty, u nichž se nemoc projevuje charakteristickým souborem obtíží a uplatňuje se podobný léčebný přístup. Nestačí proto zjistit pouze to, že člověk má epilepsii. Při vyšetřování se posuzuje věk, ve kterém obtíže začaly, jejich další vývoj, druhy záchvatů a nález na EEG, tedy záznamu elektrické aktivity mozku. Tyto informace dohromady pomáhají odlišit syndrom Lennox-Gastaut od jiných epileptických onemocnění.
Dospělí pacienti mohou zůstat mimo specializovanou péči
Přesná diagnóza se nemusí podařit už v dětství. U některých dospělých přetrvává dlouhodobě pouze obecné označení epilepsie spolu s rozumovým postižením, aniž se znovu podrobně prověří jejich souvislost. V minulosti navíc podle českých specialistů převládalo přesvědčení, že těmto nemocným už další hledání léčby mnoho nepřinese. To oslabovalo i snahu aktivně je vyhledávat a znovu vyšetřovat.
Další problém mohl vzniknout při přechodu od dětského neurologa k lékaři pro dospělé. Ani správně stanovená dětská diagnóza sama o sobě nezaručovala, že na péči plynule naváže odpovídající dospělé pracoviště. Část pacientů navíc žije v pobytových zařízeních, protože jejich potřeby přesahují možnosti domácí péče. Upozornění na tyto nemocné proto míří také k lidem, kteří jim zajišťují každodenní pomoc a znají průběh jejich dlouhodobých obtíží.
Při novém posouzení je podstatná kombinace několika znaků. Patří k nim noční tonické záchvaty společně s dalšími typy záchvatů, narušené rozumové schopnosti a charakteristický obraz na EEG. Nejde o jednoduchý seznam, podle kterého by si rodina měla určit diagnózu sama. Smyslem je, aby se podezření dostalo k odborníkům, kteří mohou jednotlivé projevy vyhodnotit v souvislostech a případně upravit léčebný postup.
Úspěchem může být méně pádů a vyčerpávajících záchvatů
Syndrom Lennox-Gastaut často patří mezi epilepsie odolné vůči lékům. Dlouhodobého stavu úplně bez záchvatů se dosahuje obtížně, léčba však přesto může mít pro nemocného zásadní přínos. Jejím cílem je zejména omezit ty záchvaty, které ho nejvíce ohrožují nebo vyčerpávají. Snížení jejich počtu může znamenat méně pádů a zranění, ale také menší zátěž pro rodinu, která se obává dalšího náhlého zhoršení.
Používají se kombinace protizáchvatových léků a jejich výběr se opírá o doporučené postupy i individuální stav pacienta. Samotná existence léčebné možnosti tedy neznamená, že stejný přípravek přinese stejný výsledek každému. U dětí má včasné rozpoznání nemoci význam také kvůli probíhajícímu vývoji. U dospělých nelze očekávat, že omezení záchvatů automaticky napraví již vzniklé postižení, může však zlepšit každodenní život i tehdy, když člověk nadále potřebuje rozsáhlou pomoc.
Právě kvůli těmto možnostem nyní specialisté hledají také dospělé pacienty, kteří dosud zůstávali mimo jejich péči. Podstatné jsou především dlouhodobé záchvaty nereagující na obvyklou léčbu v kombinaci s rozumovým postižením. Nové odborné posouzení může objasnit jejich příčinu a ukázat, zda dosavadní léčba odpovídá skutečnému typu epilepsie. Ani po mnoha letech obtíží proto nemusí být hledání přesné diagnózy uzavřenou kapitolou.
MaVe PR – vyjádření Ireny Doležalové a Martina Kudra k syndromu Lennox-Gastaut, autorský text, rozhovor