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Až stovky záchvatů za jediný den. Vzácná epilepsie má možnosti léčby, část nemocných se k nim nedostane

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Lidé se syndromem Lennox-Gastaut mohou během jediného dne prodělat desítky, v nejtěžších případech i stovky epileptických záchvatů. Nemoc začíná v dětství, zasahuje také rozumový vývoj a mnohé pacienty provází celý život. V Česku jich podle upozornění specialistů žijí stovky, do specializovaných center se však dostávají pouze desítky. Právě přesná diagnóza přitom může otevřít cestu k léčbě, která záchvaty omezí a uleví nemocnému i jeho blízkým.
Až stovky záchvatů za jediný den.

Až stovky záchvatů za jediný den.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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