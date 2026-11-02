Sparta měla mraky šancí a Vydra nedal z půl metru. Pod kotlem pak hráči vyslechli tvrdý vzkaz fanoušků

Byla 79. minuta, když malým vápnem Bohemians prolétly dva přízemní míče. Ten méně nebezpečný se vrátil k Patriku Vydrovi. Branka zela prázdnotou, gólman Frühwald byl mimo hru a obránci nestačili zavřít prostor. Vydra míč trefil, jenže místo do sítě ho poslal vedle pravé tyče. Podle iSportu šlo „snad z půl metru“. „Bylo to na dlouhou nohu, nevím, jestli mi míč špatně skočil, nebo jsem ho trefil patou. Ale to musí být gól,“ řekl záložník po zápase pro Oneplay. Nebyla to ale jediná šance, kterou Sparta v neděli večer zahodila. Byla jen nejkřiklavější. Proto také po závěrečném hvizdu nepřišel potlesk, ale vzkaz, který bolí víc než ztracené dva body.
Šance, které by vystačily na dva zápasy
Utkání 13. kola Chance Ligy sledovalo v Ďolíčku 6 198 diváků a statistiky po něm vypadají, jako by je někdo omylem přiřadil k jinému výsledku. Sparta držela míč 69 procent času, kopala deset rohů proti pěti a střely na branku vyhrála 6:0. Nejvýmluvnější jsou ale dvě jiná čísla: velké šance 5:0 a očekávané góly 3,11 proti 0,15. Bohemians si za celý zápas nevytvořili prakticky nic, Sparta podle modelu měla dát tři góly. Nedala žádný.
Průběh zápasu, jak ho popisuje i agenturní zpravodajství ČTK, je dlouhá řada příležitostí:
- 28. minuta: Alcócer hlavičkuje zblízka, Frühwald chytá.
- První poločas: Jurásek se po Brunesově centru dostává k zakončení, Mirvald v nouzi vypichuje míč na tyč.
- 70. minuta: Singhateh jde sám na gólmana, Frühwald zasahuje konečky prstů.
- 71. minuta: Vydra pálí do podobného prostoru jako Singhateh, opět bez úspěchu.
- 79. minuta: Vydra posílá míč vedle odkryté branky.
- 87. minuta: Brunes hlavičkuje po Alcócerově centru do sítě, gól ale neplatí kvůli předchozímu útočnému faulu.
K tomu se přidala ještě přesilovka. Od 74. minuty hráli domácí v deseti po druhé žluté kartě Petra Mirvalda, téhož obránce, který předtím vypíchl míč na tyč. Sparta měla čtvrt hodiny a nastavení proti oslabenému soupeři, který se už jen bránil. Výsledek se nepohnul.
Bohemians přitom nelze upřít jejich podíl. Doma v lize v šesti zápasech neprohráli, inkasovali jediný gól a z domácích utkání mají 12 ze svých 17 bodů. Ďolíček je letos nepříjemné místo pro každého. Jenže když favorit přijede s takovými čísly, bod pro domácí je víc příběhem jeho selhání než jejich obrany.
Pod kotlem zaznělo: Bojujte za Spartu
Po zápase šli hráči Sparty tradičně k sektoru svých fanoušků. Děkovačka se ale změnila v něco jiného. Z kotle v černém se podle iSportu ozvalo hromové „Bojujte za Spartu“, a když hráči odcházeli, část fanoušků je vypískala.
Kteří hráči přesně stáli pod sektorem, zdroje nevyjmenovávají. Několik z nich se ale ke vzkazu vyjádřilo. Obránce Loic Mbe Soh frustraci nezlehčoval. „Trápíme se a musíme to zlomit,“ řekl. Nespokojenost fanoušků podle něj chápe a jedinou cestou je „být spolu a zabrat“. Problém viděl v detailech při dokončení akcí.
Vydra s výtkou k bojovnosti nesouhlasil. Neefektivitu ale přiznal bez vytáček: takhle to podle něj dál nejde a Sparta se potřebuje dostávat do vápna ve více lidech. Trenér Brian Priske zvolil podobnou linku. Tým podle něj bojoval tvrdě, jenže to nestačí. „Sparta musí vyhrávat,“ zopakoval.
Podle nás je důležité číst pokřik ve správném kontextu. Fanoušci ho nevolali po zápase, ve kterém by tým rezignoval. Volali ho po zápase, ve kterém Sparta soupeře přehrála, ale znovu nedala gól. Není to důkaz, že hráči nebojovali. Je to reakce na sérii, ve které převaha přestala znamenat body. Právě proto tolik zabolel: neútočil na výkon jednoho večera, ale na pocit, že se celá dřina míjí účinkem.
Převaha bez efektu: od Baníku po Ďolíček
Ďolíček nebyl ojedinělý výpadek. O čtyři dny dřív, ve středu 28. října, Sparta v MOL Cupu vypadla s Baníkem Ostrava a scénář byl až nepříjemně podobný. Držela míč 72 procent času, střely na branku vyhrála 11:4 a rohy dokonce 19:0. Prohrála 0:2. Kubala skóroval už v první minutě, Smith pojistil výhru Baníku v 84. minutě.
Dva soutěžní zápasy, 29 rohů, desítky útočných situací, nula gólů. Ještě o týden dřív přitom Sparta vypadala jako stroj na góly. Proti Slovácku vyhrála 25. října 5:1 a Jonatan Brunes dal čtyři branky, hattrick stihl mezi 14. a 37. minutou. Proti Bohemians stejný útočník vyslal čtyři střely, ani jednu na branku, a jeho očekávané góly činily 0,22. Kontrast mezi dvěma týdny je skoro absurdní.
Po remíze v Ďolíčku má Sparta v posledních šesti soutěžních zápasech jedinou výhru a ve čtyřech z posledních pěti utkání neskórovala. Výsledkově je to krize. Herně ale nejde o tým, který by si nevěděl rady se soupeřem. Priske to po zápase popsal přímo: „Prostě se nám nedaří dát gól.“ Sparta má podle něj vstupy do vápna, tlak i vysoké xG, jen míč nedostane za čáru. Kdyby se do šancí nedostávala, byla by podle trenéra ve velkých problémech. Lékem má být „víc chtít“.
Vydru přitom trenér nehodil přes palubu. Kdyby podle Priskeho takový míč dostal stokrát, stokrát by ho proměnil. Zároveň připomněl, že šance nepromarnil jen on. Jmenoval i Brunese, Singhateha, Juráska a Alcócera.
Zvláštní kapitolou jsou standardní situace. Podle analýzy iSportu Sparta po odchodu asistenta Jacka Wilsona zahrála 74 rohů a dala z nich čtyři góly. Naposledy se ze standardky prosadila před dvěma a půl týdny proti Pardubicím, kdy skóroval Jaroslav Zelený. Priske připouští, že kvalita kolísá. Po Baníku mluvil o slabších centrech, trefování prvního obránce a útočných faulech. Gól, který Brunes v Ďolíčku dal po Alcócerově centru a který neplatil kvůli faulu, do toho seznamu zapadá přesně.
Dá se čekat, že řešení nebude ve změně stylu, ale v detailu. Sparta má ve vápně vysoké hráče, jako jsou Guddal, Zelený, Brunes nebo Vitályos. Pokud zpřesní první centr a naučí se dobíhat druhou vlnu ve více lidech, jak sám říká Vydra, rohy se znovu můžou stát zbraní. Teď jsou spíš připomínkou toho, co nefunguje.
Osm bodů za Slavií a týden plný zkoušek
Tabulka po 13. kole je pro Spartu krutá. Je čtvrtá s 23 body, bilancí sedmi výher, dvou remíz a čtyř proher a skóre 25:13. Vedoucí Slavia má 31 bodů a skóre 32:7. Zatímco Sparta remizovala v Ďolíčku, rival vyhrál v Jablonci 5:0. Rozdíl osmi bodů je po třinácti kolech výrazný, ale ještě nerozhodující. Predikční model iSportu ovšem po víkendu dává Slavii 94procentní šanci na titul, Spartě jen čtyři procenta.
Rozdíl je vidět i na střelcích. Brunes je s pěti góly čtvrtý v tabulce kanonýrů, stejně jako jeho spoluhráč John Mercado. Slavia má ale branky rozložené mezi víc hráčů: Ayaosi, Chytil a Nowak mají po pěti, Chorý čtyři. Když u Slavie nedá gól jeden, dá ho jiný. Sparta zatím takovou jistotu nemá.
Program přitom nedává čas na vydechnutí. Ve čtvrtek na Letnou přijede v Evropské lize Bournemouth a Priske sám připustil, že půjde o jiný typ zápasu než duely, ve kterých jeho tým drží míč kolem 70 procent. V neděli 8. listopadu od 18:00 pak Sparta hraje v Plzni. Predikce dává domácím 36 procent, remíze 26 a Spartě 38 procent.
Tlak na trenéra není nový. Už v září psal iSport, že Priskeho postavení je velmi nejisté, zároveň ale citoval zdroj z okolí klubu: „Briana zatím neřešíme.“ Oficiální signál vedení po remíze s Bohemians nepřišel a sám trenér mluvil o frustraci a neefektivitě, ne o své budoucnosti. Pokřik z kotle ovšem tlak zvyšuje. Další zápasy s podobnou převahou a stejnou nulou na tabuli by otázku jeho pozice mohly znovu otevřít.
Sparta dnes netrpí tím, že by nevěděla, jak se dostat do šancí. Trpí tím, že její převaha přestala vyhrávat zápasy. A dokud se míč z půl metru bude odrážet vedle tyče, kotel bude volat dál, i po zápasech, ve kterých hráči opravdu bojovali.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle