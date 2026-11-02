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Technologie, které dalo p*rno světu. Bez průmyslu pro dospělé by internet možná vypadal jinak

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Videokazety, internetové platby, předplatné, webkamery nebo streamované video. Technologie, které dnes považujeme za samozřejmost, mají jednoho překvapivého společného jmenovatele. Pornoprůmysl patřil mezi jejich nejrychlejší uživatele a někdy pomáhal vytvářet celé nové obchodní modely. Jeho skutečný vliv na technologický pokrok je však zajímavější než oblíbené legendy o tom, co všechno údajně vynalezl.
Technologie, které dalo p*rno světu. Bez průmyslu pro dospělé by internet možná vypadal jinak

Technologie, které dalo p*rno světu. Bez průmyslu pro dospělé by internet možná vypadal jinak

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 02.11.2026 08:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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