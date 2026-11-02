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Firmy čekají nové tarify elektřiny, změny začnou platit od ledna

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Firmy mají podle Hospodářské komory ČR během listopadu prověřit sjednaný rezervovaný příkon před změnou tarifů platnou od 1. ledna 2027. Nový způsob výpočtu regulovaných plateb za elektřinu se dotkne přibližně 25 tisíc podniků připojených na vysokém a velmi vysokém napětí.
Firmy čekají nové tarify elektřiny, změny začnou platit od ledna

Firmy čekají nové tarify elektřiny, změny začnou platit od ledna

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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