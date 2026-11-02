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Miliony ve smlouvě, mezera v rozpočtu. Podpojištění může zkrátit i opravu střechy

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Podpojištění může snížit náhradu i za částečně poškozený dům. Na modelové opravě střechy ukazujeme rozdíl mezi pojistnou hodnotou, částkou a limitem.
Cihlový obytný dům se zříceným komínem a poškozenou částí taškové střechy

Cihlový obytný dům se zříceným komínem a poškozenou částí taškové střechy

Zdroj: M J Richardson / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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