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Šumavské vrcholy pokryl první sníh. Místy leží až deset centimetrů

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Zima se začíná hlásit také na jihu Čech. Hřebeny Šumavy se po víkendu probudily do bílého rána, téměř deset centimetrů sněhu naměřili meteorologové na Blatném vrchu. Další sněhové přeháňky mohou přijít i v následujících dnech.
Šumavské vrcholy pokryl první sníh. Místy leží až deset centimetrů

Šumavské vrcholy pokryl první sníh. Místy leží až deset centimetrů

Zdroj: ŘSD
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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