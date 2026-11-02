Těmto ženám svěřujeme to nejcennější. Která získá vaše srdce?

Zkuste si vzpomenout na chvíli, kdy jste leželi v nemocnici, doprovázeli blízkého k lékaři nebo se starali o někoho, kdo svůj zdravotní stav sám nezvládal. Možná si vybavíte lékaře, ale dost možná i sestru, která vás uklidnila, vysvětlila, co se bude dít, podala pomocnou ruku nebo prostě jen byla ve správnou chvíli nablízku.
Právě takovým lidem patří ocenění Sestra roku. Do letošního finále postoupilo šest žen ze dvou oblastí péče – z nemocnic a ze sociálních služeb. Každá z nich představuje trochu jinou podobu sesterské profese, všechny ale spojuje vztah k lidem, o které pečují.
6 žen, 6 příběhů
Daniela Malíková z Nemocnice AGEL Nový Jičín pracuje na ARO, kde pečuje o pacienty v kritickém stavu a dokazuje, že vedle odborných znalostí je v nejtěžších chvílích stejně důležitá empatie a lidská blízkost.
Marcela Nosková z Dětské psychiatrické nemocnice Opařany zasvětila svou profesní dráhu dětem a dospívajícím s duševním onemocněním. Vedle každodenní péče pomáhá rozvíjet moderní terapeutické přístupy a předává své zkušenosti dalším kolegům.
Daniela Šimonová z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze má za sebou více než třicet let ve zdravotnictví. Jako vrchní sestra buduje stabilní týmy a spojuje profesionalitu s empatií a schopností být oporou pacientům i kolegům.
Hana Komárková z Moravskoslezské nemocnice Opava se téměř čtyři desetiletí věnuje péči o nemocné a jejich blízké. Významně se podílela na rozvoji mobilní hospicové péče a dnes působí v geriatrické a paliativní péči.
Markéta Nedomová Bártová z Domova pro seniory Velké Meziříčí přenesla své zkušenosti z intenzivní nemocniční péče právě do sociálních služeb. Pomáhá rozvíjet moderní ošetřovatelské postupy, paliativní péči a spolupráci s hospicem.
Miroslava Vrbatová ze Sociálních služeb Vsetín propojuje téměř čtyřicet let odbornou zdravotní péči s respektem k člověku. Rozvíjí kvalitu péče, vzdělává kolegy a pomáhá klientům zachovat důstojnost a pocit domova.
Zdravotnictví bez sester nemůže fungovat. Jejich role se má změnit
O významu sesterské profese se v poslední době stále více mluví také v souvislosti s proměnou českého zdravotnictví. A není divu. Sestry jsou nepostradatelnou součástí péče, jejich potenciál ale systém zatím nevyužívá tak, jak by mohl.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch letos upozornil, že české zdravotnictví nedostatečně využívá schopnosti a vzdělání všeobecných sester. Ministerstvo proto připravuje změny, které mají rozšířit jejich kompetence a dát jim větší samostatnost. V praxi by se tak mohly více zapojovat například do péče o chronicky nemocné nebo do dalších oblastí, kde mohou uplatnit své odborné znalosti.
Je to důležitý posun. S většími kompetencemi a odpovědností by ale mělo přijít také větší společenské uznání. Protože za každou dobře fungující nemocnicí, ambulancí nebo zařízením sociálních služeb stojí také lidé, jejichž práce často zůstává mimo hlavní pozornost. A právě na ně chce anketa Sestra roku upozornit.
Váš hlas může být poděkováním
Anketa Sestra roku se v České republice pořádá od roku 2002 a za dobu své existence se stala respektovaným oceněním sesterské profese. Zatímco o vítězích hlavních kategorií rozhoduje odborná porota, o ocenění Sestra mého srdce rozhoduje veřejnost.
Hlasování je velmi jednoduché. Na webu sestraroku.centrum.cz máte vizitky všech šesti sester. Stačí kliknout a potvrdit odkaz, který vám přijde mailem. Vaše emailové adresy se nesbírají, slouží jen k tomu, aby měl každý jeden hlas.
Hlasovat můžete do 13. listopadu 2026.Vítězka bude vyhlášena 23. listopadu v Pražské křižovatce na slavnostním galavečeru.
Možná máte takovou Sestru mého srdce také. Ženu, která pomohla vám, vašim rodičům, dětem nebo někomu blízkému. Ať už se s ní setkáváte v nemocnici, ordinaci nebo domově pro seniory, možná právě teď nastala chvíle jí to vrátit. Věnujte pár minut svého času a dejte svůj hlas jedné ze šesti finalistek. Poděkování někdy znamená víc, než si myslíme.