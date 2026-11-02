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Těmto ženám svěřujeme to nejcennější. Která získá vaše srdce?

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Šest výjimečných žen, šest příběhů plných profesionality, odvahy a lidskosti. Právě vy můžete rozhodnout, která z nich získá ocenění Sestra mého srdce v anketě Sestra roku 2026. Zapojit se může každý. Partnerem ankety je vydavatelství Economia.
Těmto ženám svěřujeme to nejcennější. Která získá vaše srdce?

Těmto ženám svěřujeme to nejcennější. Která získá vaše srdce?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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