Neudržel nervy po hádce s partnerkou. Muž ze Šumperka ženě zničil dvě auta

Neudržel nervy po hádce s partnerkou. Muž ze Šumperka ženě zničil dvě autaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Neudržel nervy po hádce s partnerkou. Muž ze Šumperka ženě zničil dvě autaZdroj: Městská policie Olomouc
Článek byl publikován 02.11.2026 10:19
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