Vlak nepřijel, taxík mohou zaplatit ČD. Bez domluvy se ale cesta může prodražit

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Vlak nepřijel, taxík mohou zaplatit ČD. Bez domluvy se ale cesta může prodražitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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České dráhy mohou při mimořádnostech zajistit cestujícím místo vlaku také taxi. Nejde však o automatický nárok při každém zpoždění ani o možnost objednat si libovolný odvoz a poslat účet dopravci. Rozhoduje předchozí domluva a dostupnost jiného spojení. U taxislužby je navíc podstatný limit 1 500 korun na auto, nikoli na každého cestujícího.
Vlak nepřijel, taxík mohou zaplatit ČD. Bez domluvy se ale cesta může prodražitZdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 02.11.2026 09:46
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