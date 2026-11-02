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VIDEO: Voda z kohoutku vám nechutná? Chytrá baterie jí zbaví pachutí, přepnete ji tlačítkem

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Dennívýzva
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Voda z kohoutku je u nás běžně pitná a její kvalita se pravidelně kontroluje. To ovšem ještě neznamená, že nám musí všude stejně chutnat. Někdo je citlivý na chlor, jinému vadí zvláštní pachuť nebo zápach, který se může lišit i mezi jednotlivými domácnostmi. A tak si místo vody z vodovodu kupujeme balenou, nosíme domů těžké lahve a […]
VIDEO: Voda z kohoutku vám nechutná? Chytrá baterie jí zbaví pachutí, přepnete ji tlačítkem

VIDEO: Voda z kohoutku vám nechutná? Chytrá baterie jí zbaví pachutí, přepnete ji tlačítkem

Zdroj: Franke
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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