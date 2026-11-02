Ronaldo je podle svého bývalého trenéra na konci už sedm let. Ten Hag popsal i to, jak zklamal celý Manchester United

Bývalý trenér Manchesteru United si nebral servítky. V pořadu ESPN NL Goedemorgen Eredivisie, odvysílaném 1. listopadu 2026, nejdřív Ronalda označil za „samozřejmě fantastického hráče“ a jednoho z největších v historii. Pak přidal: „Posledních sedm až osm let to už prostě nemůže přinést.“ A nejtvrdší větu nakonec: „Od Juventusu je prostě konec.“ Ten Hag tím znovu otevřel spor, který se táhne od podzimu 2022, a posunul ho dál než k osobní křivdě. Netvrdí, že Ronaldo zapomněl dávat góly. Tvrdí, že tým musí za jeho přítomnost platit cenu, kterou si vrcholový evropský fotbal nemůže dovolit. Prošli jsme proto Ronaldova čísla před odchodem z Realu Madrid a po něm. Ukazují pokles, ale ne konec.
„Od Juventusu je prostě konec“
Ten Hag mluvil jako trenér, pro kterého je intenzita základní měnou. Ronaldo podle něj už nebyl schopen každý den jít na maximum, trénovat na hraně a dostat se do kondice, jakou vyžaduje souběh Premier League, Ligy mistrů a reprezentace. Zlom přitom datoval přesně do léta 2018, kdy Portugalec odešel z Madridu do Turína.
Zajímavější než samotný verdikt je jeho zdůvodnění. Ten Hag použil Real Madrid jako vzor klubu, který má podle něj „dar“ poznat, kdy hráčovo maximum začíná klesat, a rozloučit se s ním ve chvíli, kdy navenek pořád vypadá na vrcholu. Ronaldův přestup do Juventusu tak v jeho podání nevypadá jako odvážný krok hvězdy, ale jako chladné rozhodnutí Realu, který prodal včas.
Jednu věc mu přesto přiznal. Ronaldo podle něj pořád umí zakončit šanci. Jenže se už nedokáže dostat do prostoru a do intenzity, ve které se Premier League hraje. Gólů se tedy výtka netýká. Týká se všeho, co k nim vede.
Hvězda, která šetří nohy
Pod pojmem „zklamal Manchester United“ si nemusíme představovat abstraktní výčitku. Ten Hag už v říjnovém rozhovoru pro The Athletic, který následně citovalo ESPN, vyjmenoval konkrétní prohřešky. Formuloval to stroze: „Zklamal tým a zklamal mě.“
Seznam výtek je dlouhý. Ronaldo podle Ten Haga vynechával tréninky. V těch, na kterých byl, nedosahoval požadované tepové intenzity. Po debaklu 0:4 s Brentfordem, kdy trenér nařídil celému týmu trestné běhy, nedokončil všechny úseky. Spoluhráčům měl radit, ať si na tréninku „šetří nohy“. A v zápasech podle něj „neběhal ani v držení míče, ani bez míče“.
Tady leží jádro celé teze. Ten Hag staví fotbal na presinku a kolektivní struktuře, ve které každý z jedenácti hráčů odvádí svůj díl práce bez míče. Útočník, který čeká na centr a nezapojuje se do napadání, v takovém systému nechává díru, kterou musí zalepit ostatní. Podle nás je proto zkreslené číst Ten Hagova slova jako tvrzení, že Ronaldo je „hotový“. Říká něco jiného: hvězda, která nejede naplno, stojí tým víc, než mu přinese. A tuhle rovnici v roce 2022 podle něj Ronaldo neobhájil.
Co říkají čísla
Ten Hagovu tezi jsme porovnali s daty. Podle našeho součtu z dat Opta Analyst vypadá Ronaldova klubová produkce před odchodem z Realu a po něm takto:
|Období
|Zápasy
|Góly
|Asistence
|Góly na zápas
|Gólové účasti na zápas
|Real Madrid (2009-2018)
|436
|448
|119
|1,03
|1,30
|Juventus
|134
|101
|20
|0,75
|0,90
|Manchester United (2021-2022)
|54
|27
|5
|0,50
|0,59
|Al-Nassr
|160
|137
|23
|0,86
|1,00
|Po Realu celkem
|348
|265
|48
|0,76
|0,90
Pokles je zřejmý. V Madridu dával Ronaldo víc než gól na zápas a na gólu se podílel zhruba 1,3krát za utkání. Po odchodu jsou to tři čtvrtiny gólu a necelá jedna gólová účast. Výrazně klesly hlavně asistence, ze 119 na 48, a to při jen o něco menším počtu zápasů. Ronaldo se z komplexního útočníka postupně proměnil v čistého zakončovatele, což přesně odpovídá Ten Hagovu popisu.
Absolutní čísla ale zůstávají mimořádná. Přes sto gólů za Juventus v Serii A a evropských pohárech není bilance hráče na konci. Za Al-Nassr přidal 137 branek, v sezoně 2023/24 nastřílel v saúdské lize 35 gólů a přidal 11 asistencí. Pro srovnání: Lionel Messi má podle Opta Analyst za Inter Miami přibližně 106 gólů a 57 asistencí ve 122 zápasech. Ronaldo je střelecky silnější, Messi víc tvoří. Oba mimo Evropu dál produkují elitní čísla, každý v jiné roli.
Nejslabší řádek tabulky přitom patří právě Manchesteru United. Půl gólu na zápas a pět asistencí v 54 utkáních je jediné období, kde čísla Ten Hagovi nahrávají bez výhrad. Ostatní řádky jeho slovo „konec“ spíš vyvracejí. Dá se proto říct, že Ten Hagův verdikt je interpretace trenéra, ne statistický fakt.
Spor, který nikdy nevychladl
Kořeny roztržky sahají do října 2022. Ronaldo odmítl naskočit jako střídající hráč proti Tottenhamu a Ten Hag ho suspendoval. O několik týdnů později přišel rozhovor s Piersem Morganem, ve kterém Portugalec řekl, že se cítí klubem zrazen a že Ten Haga nerespektuje, protože trenér nerespektoval jeho. Tvrdil také, že ho z Old Trafford chtěli vytlačit i další lidé z vedení. Výsledek oznámila Premier League 22. listopadu 2022: smlouva skončila vzájemnou dohodou s okamžitou platností.
Na nejnovější slova Ronaldo zatím veřejně nereagoval. Jeho postoj z roku 2022 ale nikdy neodvolal.
Proč se Ten Hag ozývá právě teď? Sám v rozhovoru naznačil, že dokud byl v United, rozhovory dávat směl, ale nesměl „poškozovat klub“. Zároveň tvrdí, že vůči Manchesteru necítí hořkost. Mezitím se mu kariéra výrazně proměnila. V létě 2025 převzal Bayer Leverkusen po Xabim Alonsovi, ale klub ho odvolal už po třech zápasech, v době masivní přestavby kádru po odchodech Floriana Wirtze a Jonathana Taha. Od února 2026 působí ve FC Twente jako technický ředitel se smlouvou do poloviny roku 2028. Na Ronalda se tak dnes dívá z kanceláře, ne z lavičky. Odstup mu dává volnost říkat věci naplno. A zároveň mu bere část autority, protože jeho vlastní trenérské výsledky po roce 2022 zrovna nepřesvědčily.
Přímý dopad Ten Hagových slov na Ronaldovu současnost doložený není. Smlouvu s Al-Nassrem si Portugalec v červnu 2025 prodloužil do roku 2027 a podle Saudi Pro League mluvil o „nové kapitole“ a honu za tisícem gólů v kariéře. Prezident portugalské federace Pedro Proença ho navíc i po říjnovém odchodu z reprezentačního srazu označil za klíčovou postavu a kapitána. Ten spor ale s Ten Hagem nesouvisí.
Ronaldo a Česko
Čeští fanoušci mají na Ronalda vlastní vzpomínky. Na Euru 2008 dal Česku gól při portugalské výhře 3:1. O čtyři roky později rozhodl čtvrtfinále ve Varšavě jedinou brankou zápasu. A na Euru 2024 v Lipsku nastoupil proti českému týmu a stal se prvním hráčem historie, který hrál na šesti mistrovstvích Evropy. Tehdy se neprosadil, dvě jeho velké šance chytil Jindřich Staněk a Portugalsko otočilo na 2:1 až v nastaveném čase.
Před tím zápasem o něm Radiožurnál mluvil jako o jednom z nejlepších hráčů historie. Mojmír Chytil vyzdvihoval jeho „neuvěřitelnou kvalitu“, Tomáš Vlček připomínal, jak extrémně těžké je takového hráče bránit. Lipský večer přitom nabídl malou ukázku Ten Hagovy teze v praxi: Ronaldo měl šance, ale zápas rozhodli jiní.
Ten Hag tvrdí, že Ronaldo skončil před sedmi lety, a mezitím Portugalec nastřílel 265 klubových gólů. Oba mohou mít pravdu, protože každý měří něco jiného. Trenér posedlý presinkem sleduje, kolik hráč naběhá bez míče. Ronaldo sleduje počítadlo, které se blíží tisícovce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner