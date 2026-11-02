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Ronaldo je podle svého bývalého trenéra na konci už sedm let. Ten Hag popsal i to, jak zklamal celý Manchester United

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Erik ten Hag v nizozemské televizi prohlásil, že Cristiano Ronaldo už sedm až osm let nezvládá nejvyšší úroveň. Čísla mu dávají za pravdu jen zčásti.
Ronaldo je podle svého bývalého trenéra na konci už sedm let. Ten Hag popsal i to, jak zklamal celý Manchester United

Ronaldo je podle svého bývalého trenéra na konci už sedm let. Ten Hag popsal i to, jak zklamal celý Manchester United

Zdroj: Zdroj fotografie Al-Nassr FC
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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