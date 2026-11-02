Slovenka vstoupila do UFC a hned dostala bonus za výkon večera. Neporažená Szabová ale míří ještě výš a mluví o titulu

Zbývalo pár vteřin do konce prvního kola a Lucia Szabová měla na zádech Brazilku Tainaru Lisboaovou. Soupeřka jí předloktím hledala krk a debut, o kterém se na Slovensku mluvilo týdny, se mohl sesypat během jediného stisku. Szabová se vyvlékla, kolo dobojovala a od druhého převzala zápas. Ve třetím ležela Lisboaová na zemi, Slovenka do ní tloukla shora a rozhodčí zasáhl 100 sekund před koncem. Za pár hodin k tomu přibyl bonus za výkon večera a věta o cestě k titulu. Redakce MMAmag si k tomu rozebrala oficiální zápis UFC z turnaje, bonusový přehled i tabulku ženské muší váhy a jedno z těch čísel vypadá jinak, než zní.
Brazilka jí v prvním kole skočila na záda a debut se začal lámat
Šlo o souboj ženské muší váhy zařazený na předzápasovou část karty turnaje UFC Fight Night: Moicano vs Nolan z 31. října 2026 v Las Vegas. UFC v oficiálním reportu z předzápasové části popisuje, že Lisboaová v závěru úvodního kola krátce vzala Szabové záda a hrozila škrcením zezadu, ale debutantka se ubránila bez vážného ohrožení.
Od druhého kola se obrázek obracel. Konec přišel ve třetím kole v čase 3:20 po úderech na zemi a oficiálně je zapsán jako technický knokaut.
Lisboaová přitom nebyla náhodné jméno z konce seznamu. V UFC nastoupila poprvé 13. května 2023 a svůj tehdejší debut vyhrála škrcením zezadu nad Jessicou-Rose Clarkovou.
Szabová zůstala neporažená. MMA Junkie ji po zápase vedlo jako 13–0, část veřejných databází přitom pracuje s nižším číslem.
Když se pak sešlo vedení UFC nad odměnami, jméno slovenské debutantky z předzápasové části karty se objevilo mezi těmi, kdo si odvezli stotisícový šek.
Stotisícový šek pro jméno z předzápasové části karty
Bonus za výkon večera uděluje vedení UFC po skončení turnaje a jde o ocenění, o kterém se v zákulisí mluví stejně jako o samotné výhře. Oficiální bonusový přehled UFC Szabovou mezi oceněné zařadil. Částku 100 000 dolarů, tedy zhruba 2,18 milionu Kč, uvádějí MMA Junkie a Sherdog.
Peníze nepřišly z hlavní části přenosu, ale z duelu, který šel dávno před ní. Z oficiálního času zápasu a z výše bonusu, s nimiž redakce MMAmag pracovala, vychází sazba, jakou leckterý zápasník nevidí ani v hlavním zápase.
|Veličina
|Hodnota
|Odkud
|Celkový čas zápasu
|13 min 20 s
|zápis UFC, konec 3:20 ve 3. kole
|Bonus za výkon večera
|100 000 USD
|bonusový přehled UFC
|Bonus na minutu v kleci
|7 500 USD
|výpočet redakce MMAmag
Peníze ale nebyly to první, o čem po zápase mluvila. Do mikrofonu poslala nejdřív vzkaz domů.
Po výhře poslala vzkaz domů a teprve pak začala dýchat
„Je to opravdu úžasné. Pořád si ani nedokážu uvědomit, co se právě děje,“ řekla Szabová na tiskové konferenci podle přepisu, který zveřejnil Sportnet. Z odpovědi je znát úleva, ne euforie.
Další odpověď vysvětluje, proč zápas vypadal tak, jak vypadal. „Plán byl přesně takový, jak jste ho viděli. Více než měsíc jsme tuhle sekvenci trénovali pořád dokola,“ uvedla tamtéž. Konec na zemi nebyl improvizace. Slovenské přepisy tiskové konference porovnala redakce MMAmag se sekundárním záznamem rozhovoru po zápase, aby citace seděly slovo od slova.
Vítězství věnovala synovi, kterého kvůli přípravě měsíc neviděla. Podle Šport.sk mu vzkaz poslala hned v kleci.
Do UFC se dostala přes OKTAGON. V srpnu 2025 ukončila v prvním kole Cecilii Bolanderovou a vzala si první bantamový titul organizace, v dubnu 2026 přidala technickým knokautem nad Leidiane Fernandesovou i pás v muší váze. Cestu do UFC jí podle UFC otevřela výhra nad bývalou zápasnicí organizace Lucií Pudilovou z 1. srpna 2026. Slovenští muži v UFC působili už před ní; mezi ženami je první.
Jenže vedle poděkování synovi padla na tiskovce i věta o titulu. A ta vydrží jen do chvíle, než dojde na tabulku muší váhy.
Únorové Sydney a jedna nepříjemná otázka navíc
ANALÝZA Szabová po jediném zápase v UFC řekla: „Ráda bych za pár měsíců zápasila znovu. Ideálně v únoru v Sydney, pokud by to bylo možné. Chci bojovat proti dobrým soupeřkám, stoupat žebříčkem a dopracovat se až k šanci bojovat o titul.“ Turnaj v Sydney skutečně existuje, UFC ho ohlásilo na 7. února 2027 s hlavním zápasem Quillana Salkillda proti Benoîtu Saint Denisovi. Szabovou na té kartě zatím nikdo neoznámil.
Tabulka je přísnější než mikrofon. Podle zrcadlení oficiálního žebříčku UFC na webu FightIQ, které redakce MMAmag prošla, drží pás ženské muší váhy Natalia Silvaová a Szabová mezi prvními patnácti není. Posun v jejích vlastních slovech je přitom vidět během pár dnů: v předzápasovém profilu UFC z 29. října 2026 mluvila o tom, že chce dokázat, že do UFC patří. Po výhře mluví o pásu.
Nic na tom není nepatřičného, titulová řeč po dominantním debutu patří k řemeslu. Reálná cesta ale vede přes dvě tři výhry nad jmény z první patnáctky a měří se spíš v roce a půl než v pár měsících. Silent Killer si za jednu noc řekla o pozornost celé divize. Teď ji bude muset uhlídat.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek