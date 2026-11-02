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Slovenka vstoupila do UFC a hned dostala bonus za výkon večera. Neporažená Szabová ale míří ještě výš a mluví o titulu

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Nejdřív se vyvlékala z cizího předloktí na krku, ve třetím kole stála nad soupeřkou a brala bonus od vedení UFC. Silent Killer odešla z první noci v UFC hlasitěji, než do ní vstoupila.
Slovenka vstoupila do UFC a hned dostala bonus za výkon večera. Neporažená Szabová ale míří ještě výš a mluví o titulu

Slovenka vstoupila do UFC a hned dostala bonus za výkon večera. Neporažená Szabová ale míří ještě výš a mluví o titulu

Zdroj: OKTAGON
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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