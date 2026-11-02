Mašek přežil Mawarův úvodní tlak a nekompromisně ho ukončil. Růžička s verdiktem nesouhlasil a vysvětlil proč

Hlavní zápas prvního galavečera Clash APEX+ trval jedno kolo a posledních pár vteřin z něj si Tadeáš Mawar Růžička, 28letý český bojovník v evidenci Clashe vedený se 70 kg a s bilancí 2-0-0 před zápasem, pamatuje jinak než Jan Mašek, 24letý český bojovník v pérové váze do 66 kg s bilancí 3-3-0 v profesionálním MMA, který ho zastavil. Šel dopředu, tlačil u pletiva, vypadal jako favorit, který si jde pro další zářez po návratu na svobodu. Pak přišla Maškova zadní ruka na bradu a Růžička byl na podlaze. Rozhodčí duel ukončil, Růžička s tím okamžitě nesouhlasil. Redakce MMAmag prošla výsledkovou kartu galavečera, profily obou bojovníků a zveřejněné pozápasové citace a porovnala je s tím, co Růžička říkal po svém předchozím startu.
Dvě minuty to vypadalo úplně jinak
Galavečer Clash APEX+ 1 patřil do nové online divize české organizace Clash MMA, odehrál se 31. října 2026 a sledovat se dal jen na streamovací platformě CLASH+. Duel Růžičky s Maškem navíc nešel podle pravidel plného MMA. Karta ho vede jako K-1, tedy čistý postoj bez boje na zemi, v malých MMA rukavicích.
Neoficiální výsledková karta na ClashRankings.cz u zápasu uvádí vítězství Jana Maška knockoutem nebo technickým knockoutem v 1. kole v čase 2:08. Server Fights.cz popsal, že Mašek pracoval z ústupu, Růžičku zasáhl kopy a poslal ho k zemi kombinací přední a zadní ruky. Po postavení Růžička podle téhož textu vrávoral a rozhodčí ho dál nepustil. Růžička ale v tu chvíli vůbec neměl pocit, že je po zápase, a hned u pletiva to dal rozhodčímu najevo.
Mawar ležel a rukama říkal něco jiného než rozhodčí
Fights.cz 1. listopadu 2026 citoval jeho pozápasovou reakci: „Popravdě, já to vůbec nechápu… chtěl jsem to rozchodit… nečekal jsem, že to ukončí“. Růžička tedy netvrdí, že rány necítil. Tvrdí, že s nimi počítal a chtěl pokračovat.
Rozhodčí měl na stejné rozhodnutí vteřiny a zápas zastavil. Dvě verze jednoho okamžiku stojí vedle sebe, jenže do výsledkových karet se zapisuje jen jedna z nich. Muž, který Růžičku na podlahu poslal, přitom není náhodný soupeř do show.
Soupeř, kterého si doma málokdo ověřil
Mašek přitom nebyl jméno jen pro plakát. V oficiálním profilu na webu KSW, polské organizace smíšených bojových umění, a v bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala dva jeho polské starty a oba skončily na body: výhru nad Davidem Zoulou z 18. října 2025 na většinové rozhodnutí a prohru s Nacimem Belhouachim z 18. dubna 2026, kterou všichni tři sudí viděli 30-27. Proti Růžičkovi, kterého ClashRankings.cz vede se 70 kg, si poprvé připsal ukončení před limitem.
- Mašek v profesionálním MMA: 3-3-0 (Sherdog, k 2. listopadu 2026)
- Mašek v KSW: 1-1-0 (oficiální profil KSW)
- Růžička v evidenci Clashe: 2-0-0 před zápasem, 2-1-0 po něm (ClashRankings.cz)
Celý večer vyzněl podobně tvrdě. Z 10 zápasů karty APEX+ 1 jich 9 skončilo knockoutem nebo technickým knockoutem a 7 už v 1. kole; ten součet redakce MMAmag provedla ručně z řádků neoficiální karty. Do plánů obou mužů ale jedna vteřina zasáhla nestejně.
Co Mawar sliboval po návratu a co řekl po porážce
ANALÝZA Po předchozím startu zněl Růžička jinak. Na galavečeru PML 21 v Třinci porazil 3. října 2026 Mateusze Janika na body podle pravidel K-1 do 71 kg a Fights.cz z něj den nato citoval větu „Mám nastavenou hlavu na velký věci…“. Mezi tím výrokem a tvrzením, že konec nečekal, leží dvě minuty a osm vteřin zápasu.
Nový online formát potřeboval do hlavního zápasu tvář a dostal ji. Soupeř s polskou zkušeností byl pro ten účel logická volba, rozhodně ne bezpečná. Na kartě, kde 9 z 10 duelů skončilo ranou, nebyla Maškova trpělivost z ústupu žádná anomálie.
Pro Maška je to zatím nejcennější výsledek, ne nutně začátek série v Clashi: podle Fights.cz vidí budoucnost hlavně v KSW a polské organizaci poděkoval, že mu start v Clashi umožnila. Růžičkovi se návratový příběh poprvé zadrhl a spor o jednu vteřinu mu ho nevrátí. V kartě má ten zápas konec napsaný jasně, ve vlastní verzi pořád ne.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s neoficiální výsledkovou kartou galavečera Clash APEX+ 1 na ClashRankings.cz, s profily obou bojovníků tamtéž, s oficiálním profilem Jana Maška na webu KSW, s bilancí na Sherdogu a s pozápasovými citacemi, které zveřejnil Fights.cz 1. listopadu 2026 a 4. října 2026, vše ve stavu k 2. listopadu 2026. Údaj o zakončení v 1. kole v čase 2:08 pochází z neoficiální karty; oficiální výsledek organizace, záznam na platformě CLASH+ ani přímý příspěvek Clash MMA na Instagramu redakce MMAmag k dispozici neměla, proto popis posledních vteřin vychází ze sekundárních textů. Součet zakončení vznikl ručním sečtením deseti řádků karty APEX+ 1: devět zápasů KO/TKO, jeden na rozhodnutí, z toho sedm ukončení v 1. kole; karta je neoficiální a tím je výpočet omezen. Bilance se nesčítají: Sherdog vede Maška 3-3 v profesionálním MMA, KSW 1-1-0 ve své organizaci, ClashRankings.cz Růžičku po galavečeru 2-1-0, a výška Maška je u KSW 176 cm, u ClashRankings.cz 175 cm. Článek nezahrnuje stanovisko Clash MMA k zastavení zápasu, žádný zveřejněný protest ani žádost o přezkum se k 2. listopadu 2026 dohledat nepodařilo a další zápasy obou bojovníků zatím nejsou oficiálně potvrzené.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková