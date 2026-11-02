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Žena uvízla v brněnské trafostanici. Záchranu komplikovalo vysoké napětí

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Dennívýzva
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V brněnské ulici Životského se krátce po půlnoci ozývalo volání o pomoc. Policisté našli zraněnou ženu uvězněnou v trafostanici. Její záchranu komplikovalo vysoké napětí, dovnitř se proto dostali až po zásahu odborníků. Sedmačtyřicetiletá žena utrpěla popáleniny.
Žena uvízla v brněnské trafostanici. Záchranu komplikovalo vysoké napětí

Žena uvízla v brněnské trafostanici. Záchranu komplikovalo vysoké napětí

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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