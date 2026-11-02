Cibulková po rozvodu nabízí vysněný byt v Bratislavě za desítky milionů. Přikoupila k němu celý sousední byt jen pro kabelky

Na začátku listopadu se na trhu znovu objevil byt, který slovenský bulvár zná léta. Jde o třípatrový mezonet ve Starém Městě, 240 metrů čtverečních interiéru, terasu s výhledem na Bratislavu a prostor, kde má bývalá čtvrtá hráčka světa šatnu pro svou sbírku luxusních kabelek. Podle iSportu za něj Cibulková chce necelých 50 milionů korun. Načasování je přitom nepřehlédnutelné. Jen pár dní předtím její bývalý manžel Michal Navara potvrdil, že jsou rozvedení. Souvislost se nabízí, ale nikdo ji zatím nepotvrdil. Sama tenistka přitom už v létě naznačila, že o stěhování přemýšlí z úplně jiného důvodu.
Od ledna do listopadu: rozvod a inzerát v jedné časové ose
Byt poprvé nabídla už v říjnu 2025. Tehdy slovenská média psala o nabídce i o krizi v manželství. Inzerát Cibulková zdůvodňovala tím, že se rodina rozrostla a potřebuje víc prostoru.
Na konci ledna 2026 Cibulková na Instagramu sama potvrdila rozchod. Psala o těžkém období, o tom, že prioritou jsou pro ni děti, a odmítla dohady, které podle ní nemají nic společného s realitou. Ve stejné době měl Navara podat žádost o rozvod. Média tehdy jako důvod uváděla údajnou nevěru s Tiborem Vinczem. Veřejně to potvrdila Vinczeho manželka Alexandra; Cibulková sama nevěru nikdy nepotvrdila.
V srpnu přišel zlom, o kterém se mluvilo méně. Cibulková pro Topky řekla, že inzerát „oficiálně stáhla“, protože váhala. Zároveň prozradila, že poprvé našla v Bratislavě byt, který se jí opravdu líbí. Není v historickém centru, autem je to podle ní „možná deset minut“. Pokud by se objevil zájemce, dokázala by se prý se starým bytem rozloučit, a to po více než patnácti letech, kdy v něm žila.
Na konci října Navara podle Markízy, která převzala informaci deníku Nový Čas, potvrdil, že jsou s Cibulkovou „už dávno rozvedení“. Počátkem listopadu byl byt zpátky v nabídce.
Z těchto dat vychází podle nás jasný obraz. Prodej zapadá do nové životní kapitoly po rozpadu manželství, ale přímým důsledkem rozvodu být nemusí. Hlavním motivem, který Cibulková sama zmínila, je nový byt, do kterého se zamilovala.
Co dostanete za necelých 50 milionů
Mezonet leží v polyfunkční budově na Dunajské ulici, pár minut chůze od Hlavního náměstí. Ve veřejné vyhlášce městské části Staré Město figuruje „Navara Cibulková Dominika“ mezi vlastníky v domě Dunajská 6, 8.
Podle aktuálního českého popisu nabídka obsahuje:
- třípodlažní mezonet v horních patrech budovy,
- 240 m² interiéru,
- terasu o výměře 75 m² s panoramatickým výhledem na město,
- dominantní obývací prostor propojený s jídelnou a kuchyní,
- velkou šatnu ve druhém podlaží a další šatnu v hlavní ložnici,
- tři garážová stání a sklep za příplatek zhruba 4 miliony korun.
Čísla se ale v čase mění. Loňský slovenský popis uváděl 233 metrů čtverečních interiéru a 92 metrů čtverečních teras rozdělených do více ploch, byt podle něj ležel v pátém až sedmém nadzemním podlaží. Aktuální popis mluví o 240 a 75 metrech. Rozdíl může vycházet z jiné verze nabídky nebo z jiného způsobu měření teras. Kupce s takovým rozpočtem by ale určitě zajímal.
Nejvíc pozornosti ovšem nevzbuzuje terasa, ale šatna. V roce 2017 Cibulková pro televizi JOJ řekla, že s manželem koupili „spodní byt“ a ona v něm bude mít šatník se speciálními světelnými efekty. Sousední jednotku tak připojila k mezonetu hlavně kvůli soukromé šatně na oblečení a kabelky. Přesnou výměru zdroje neuvádějí. Popisují ji jako velkorysou až obří.
Že nejde o skromnou skříň, potvrdil nepříjemný příběh z roku 2021. Zatímco byla rodina na dovolené v Toskánsku, do bytu se někdo vloupal. Zloději odnesli kabelky v hodnotě zhruba 3,3 milionu korun, mezi nimi kousky značek Hermès, Dior, Bulgari, Bottega Veneta a Fendi. Policie případ v roce 2022 přerušila, protože pachatele nenašla. Kabelky se už nevrátily.
Kolik by to stálo v Praze
Při ceně 50 milionů korun a 240 metrech čtverečních vychází metr čtvereční zhruba na 208 tisíc korun. Pokud kupec bere i garáže a sklep za celkových 54 milionů, cena stoupá k 225 tisícům za metr.
Pro srovnání jsme použili Deloitte Develop Index za druhé čtvrtletí 2026 a data o slovenském trhu:
|Srovnání
|Cena za m²
|Za 240 m²
|Byt Cibulkové (bez garáží)
|cca 208 300 Kč
|necelých 50 mil. Kč
|Byt Cibulkové (s garážemi a sklepem)
|cca 225 000 Kč
|cca 54 mil. Kč
|Nové byty, Praha 2 (nejdražší obvod)
|265 100 Kč
|cca 63,6 mil. Kč
|Nové byty, průměr Prahy
|182 700 Kč
|cca 43,8 mil. Kč
|Medián nabídek, Bratislava (říjen 2026)
|cca 107 000 Kč
|cca 25,7 mil. Kč
|Průměr bytů, Slovensko (2. čtvrtletí 2026, NBS)
|cca 83 000 Kč
|cca 20 mil. Kč
Výsledek je zajímavý. V Bratislavě je byt Cibulkové zhruba dvakrát dražší než medián nabídek a dvaapůlkrát dražší než slovenský průměr. V Praze by stejná plocha v nejdražším obvodu vyšla o více než deset milionů výš, a to ještě bez prémie za unikátní mezonet s terasou a slavnou majitelkou. Z pražského pohledu to tedy není extrémní cena, z bratislavského rozhodně ano.
Koupit by ho mohl i Čech. Cizinci mohou na Slovensku byty nabývat bez omezení, stačí kupní smlouva s ověřeným podpisem prodávajícího a návrh na vklad do katastru. Vlastníkem se kupec stává až povolením vkladu.
Komu byt patří
Při rozvodu bývá největší otázkou majetek. Tady je situace jednodušší, než by se mohlo zdát. Slovenský § 143 občanského zákoníku řadí do společného jmění manželů jen majetek nabytý za trvání manželství. Pokud Cibulková v bytě žije přes patnáct let, tedy déle, než trvalo její manželství, byt mohl zůstat jejím výlučným vlastnictvím.
Neznamená to ale automaticky, že Navara nemá na nic nárok. Podle advokátní kanceláře AKMV se investice ze společných peněz do výlučného majetku jednoho z manželů mohou řešit při vypořádání. Právě tady by mohl hrát roli například přikoupený spodní byt nebo nákladná přestavba na šatnu. Jak bývalí manželé majetek vypořádali, není veřejně známo. Média uvádějí, že tato otázka zůstává otevřená.
Byt jako trofej z kurtu
Pro většinu lidí je to prostě luxusní byt po rozvodu. Podle nás je to ale především hmatatelný výsledek jedné sportovní kariéry. Oficiální profil WTA uvádí, že Cibulková vyhrála osm turnajů ve dvouhře, dostala se na čtvrté místo světového žebříčku a na odměnách z turnajů vydělala přes 13,7 milionu dolarů, tedy zhruba 300 milionů korun. Jde o hrubé částky před daněmi a náklady na trenéry, cestování a tým. I tak je zřejmé, odkud se na střešní mezonet v centru vzaly peníze.
Cibulková navíc po konci kariéry v Bratislavě podniká; WTA zmiňuje dětský obchod a podniky v pohostinství. Byt, šatna a kabelky tak dohromady tvoří obraz sportovkyně, která dokázala úspěch na kurtu proměnit v nemovitosti, módu a společenské postavení.
Podobné příběhy známe i ze světa. Krasobruslařka Michelle Kwanová po rozvodu nabídla historický dům v Newportu a prodala ho zhruba za 90 milionů korun. Elin Nordegrenová, bývalá manželka Tigera Woodse, prodala floridské sídlo, které koupila po rozvodovém vyrovnání, za více než 600 milionů korun. Motivy se v každém případě liší, ale prodej domu často bývá nejviditelnějším znamením, že jedna etapa života skončila.
Cibulková má novou adresu už vyhlédnutou, deset minut autem od centra. Šatna se světelnými efekty, kvůli které kdysi přikoupila celý byt, teď čeká na majitele, který bude mít dost kabelek, aby ji zaplnil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta