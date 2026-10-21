Veterán UFC se stal policistou a v ringu BKFC předvedl knockout kariéry. Pak promluvil o soupeřových dětech

Brandon Meyer couval k provazům a neměl kam ustoupit. Jimmie Rivera si na ten moment počkal až do čtvrtého kola, natlačil soupeře do rohu ringu a trefil ho na bradu. Čtvrté kolo běželo 46 sekund, když byl zápas u konce. Redakce MMAmag proto porovnala oficiální materiály organizace s tím, co o zápase psala média, a po tom porovnání se část dosavadních zpráv čte jinak.
Čekal do čtvrtého kola, pak stačilo 46 sekund
Jimmie Rivera je 37letý americký bojovník, který nastupuje ve welterové váze v BKFC, americké organizaci boxu bez rukavic. Do zápasu šel s bilancí 3-2-1 v BKFC a měl za sebou 11 startů v UFC. Proti němu stál Brandon Meyer, Američan s bilancí 3-4. Jejich duel byl spoluhlavním zápasem turnaje BKFC 95 v Prudential Center v Newarku a o pás v něm nešlo; ten se řešil až v hlavním zápase večera.
Ve výsledkové zprávě, kterou BKFC zveřejnila 18. října 2026, redakce MMAmag dohledala, že Rivera vyhrál knockoutem ve 4. kole v čase 0:46 a že Meyera předtím dvakrát poslal k zemi. Rozpis turnaje na webu organizace přitom uvádí na hlavní kartě 17. října 2026. Datum 19. října 2026, se kterým pracuje část článků o zápase, oficiální materiály nepotvrzují.
Rozdíl nebyl ve váze. Na vážení 16. října 2026 navážili Meyer i Rivera shodně 159,8 libry, tedy zhruba 72,5 kg.
Po konci zápasu ale přišlo něco, s čím Rivera do ringu nešel: řeč o Meyerových dětech u soupeřova rohu.
Děti u rohu a omluva, kterou zná veřejnost z jedné citace
Nejsilnější moment večera nebyla rána, ale věta po ní. Rivera v pozápasovém rozhovoru mluvil o tom, že Meyerovy děti stály u soupeřova rohu.
„Je mi z toho opravdu zle, protože jeho děti byly v jeho rohu a ta rána, kterou jsem trefil, byla rána. Omluvil jsem se jim a řekl jsem, že mě to mrzí, ale přesně na tu jednu ránu jsem čekal. Dával jsem si načas. Překvapilo mě, že tolik neútočil. Musel jsem být trpělivý,“ řekl Rivera podle webu SPORTbible, který citaci zveřejnil 18. října 2026.
Jde o Riverův popis vlastních pocitů, ne o popis toho, co se u rohu dělo. Výrok redakce MMAmag převzala z textu SPORTbible.
Kontext dává Meyerův oficiální profil u BKFC. Organizace v něm uvádí, že strávil téměř deset let ve vězení a že mluvil o lítosti nad časem, který nemohl trávit s dětmi a rodinou.
Policista proti muži, který si odseděl svoje
Plakát večera byl jednoduchý. Riverova druhá profese ale není novinka z tohoto turnaje: v lednu 2023 potvrdil, že po 27 týdnech výcviku v policejní akademii v Passaic County nastoupil k policii v New Jersey, napsal tehdy web MMA Fighting. Vedle služby vede podle BKFC gym jako majitel a hlavní trenér. V MMA nastoupil naposledy 27. února 2021 proti Pedru Munhozovi, plyne z jeho profilu na Sherdogu.
Kontrast obou životopisů prodávala organizace už před zápasem. Rivera si podle SPORTbible při vážení utahoval z toho, že ho tentokrát může soupeř zbít beztrestně.
Redakce MMAmag postavila vedle sebe dva jeho výroky z jednoho týdne. Pro web BKFC 11. října 2026 řekl: „Jdu si pro ukončení. Neřeknu, ve kterém kole, ale jdu tam zápas zastavit. Mám hodně tvrdého soupeře, je opravdu odolný, takže mi to neulehčí, ale chci fanoušky znovu zvednout ze sedadel.“ O sedm dní později mluvil o dětech muže, kterého slíbená rána složila.
Zbývá otázka, která zajímá matchmakery víc než dojaté ohlasy: co Riverovi výhra reálně přinesla.
Co si Rivera z Newarku odvezl
Bilance po zápase mluví jasně. Rivera má v BKFC bilanci 4-2-1, Meyer 3-5. Organizace zároveň zařadila Riverovo zakončení mezi oceněné knockouty večera vedle Colea Camerona a Tonyho Sota a návštěvu turnaje vyčíslila na 8 392 diváků.
Posun v žebříčku z toho zatím není. V pořadí, které BKFC zveřejňuje na svém webu, se Riverovo jméno ve znění k 21. říjnu 2026 mezi uváděnými jmény welterové ani pérové divize neobjevuje, organizace ho vede jako bývalého vyzyvatele o titul. Hned si ale vítěz řekl o další zápas doma: „Jersey, chci vás slyšet! Pane Feldmane, vy se budete vracet do Prudential Center a já se budu vracet taky,“ řekl Rivera v ringu směrem k Davidu Feldmanovi, zakladateli a prezidentovi BKFC. Jeho slova cituje oficiální výsledková zpráva.
Jedna věc na tom večeru ale nesedí a s bilancemi nesouvisí.
Plakát prodal dva světy, večer nabídl něco jiného
GLOSA Souboj policisty s mužem, který si odseděl téměř deset let, se prodává sám. Plakát to zvládne bez textu. Jenže pointa večera se na plakát nevejde, protože vítěz mluvil o dětech poraženého.
Záběr knockoutu převzaly sportovní weby během pár hodin. Věta o dětech zůstala v jedné citaci sekundárního média, zatímco záznam rozhovoru je součástí placeného přenosu. Rána u provazů se tak dostala všude. Omluva, která po ní přišla, jen oklikou.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka