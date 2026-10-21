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Veterán UFC se stal policistou a v ringu BKFC předvedl knockout kariéry. Pak promluvil o soupeřových dětech

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V Prudential Center v Newarku Rivera v BKFC trefil knockout večera za 46 sekund čtvrtého kola. Po zápase řekl, že se mu z toho dělá zle, protože Meyerovy děti byly v rohu.
Veterán UFC se stal policistou a v ringu BKFC předvedl knockout kariéry. Pak promluvil o soupeřových dětech

Veterán UFC se stal policistou a v ringu BKFC předvedl knockout kariéry. Pak promluvil o soupeřových dětech

Zdroj: BKFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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