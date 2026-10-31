Clash ohlásil únorový tahák Le Sy vs. Bejr, jenže Bejr smlouvu nepodepsal. Jíra se směje a ptá se proč

Galavečer v Ústí nad Labem měl za sebou vážné zranění nohy i konec jedné kariéry a pak přišel závěr, na který se v hale čekalo. Tomáš Linh Le Sy, majitel a hlavní tvář organizace smíšených bojových umění Clash, oznámil, že hlavní zápas příštího turnaje odzápasí sám. Soupeřem má být Aleš Bejr, muž, se kterým se dohaduje roky. Fanoušci to brali jako hotovou věc. Během pár dní se ale kolem stejného duelu objevila otázka, na kterou zatím nikdo neukázal odpověď na papíře. Redakce MMAmag proto položila vedle sebe prodejní text akce, veřejnou kartu turnaje a vyjádření čtyř lidí, kteří o jednom podpisu mluví každý jinak.
Oznámení, které vydrželo v klidu přesně jeden víkend
Clash 18: Judgement Day má podle Ticketportalu začít 6. února 2027 v 18:30 ve sportovní hale v Praze 7. Redakce MMAmag porovnala prodejní text akce s veřejnou kartou turnaje na Clash Rankings: duel Le Syho s Bejrem je tam vedený jako hlavní zápas večera, o titul se v něm nebojuje. V prodejním textu Ticketportalu stojí věta „Jejich spor trvající už několik let se vyřeší 6. 2. 2027“.
Oznámení padlo na galavečeru Clash 17 v Ústí nad Labem. iSport ve svém online přenosu zaznamenal, že Le Sy odkryl únorový zápas v Praze proti Bejrovi krátce po půl desáté večer.
Pak se ozval Jakub Jíra, hlavní promotér konkurenční organizace G MMA. Podle SportWinu sdílel na Instagramu fotografii Bejra s otázkou „Proč ohlašujete zápas, který nemáte podepsaný?“ a přidal dvě smějící se emoji. Tentýž server napsal, že Bejr smlouvu s Clashem podepsanou nemá. Vstupenky se přitom prodávají dál.
A otázka po podpisu je teprve první věc, která kolem toho zápasu nesedí.
Z videa, kterým to celé začalo, měla zmizet jedna pasáž
Celý duel stojí na videu, kterým Bejr vyzval Le Syho do klece. SportWin popisuje, že v Bejrově zhruba 90minutovém záznamu na YouTube ta výzva padla. Jenže právě ji podle serveru divák neuslyší.
Podle Bejrovy strany si Clash k té pasáži nárokoval autorská práva a platforma ji zablokovala. Zbytek videa měl zůstat bez zásahu. Tak to líčí SportWin a dodává, že se Clash k zásahu veřejně nevyjádřil.
Obchodně je to přinejmenším zvláštní. Clash je show postavená na konfliktu a veřejná výzva je u něj zboží, ne problém. Tady by organizace škrtla reklamu na vlastní hlavní zápas.
Kdo má v otázce podpisu pravdu, se dá poskládat jen z toho, co o jednom papíru během jediného týdne řekli čtyři lidé.
Čtyři lidé, jeden papír a čtyři různé odpovědi
Le Sy pro eXtra.cz uvedl: „S Alešem se na zápase domluvil můj společník. Na základě této domluvy nám Aleš poslal také video, které jste mohli vidět během našeho galavečera v Ústí.“ Podpis podle něj není rozhodující, protože Bejr se smlouvou stejně neřídí. Jíra tomu samému serveru řekl: „Možná ji podepíšou, ale zatím to v tom stádiu domluveno není… Dle mých očí takhle klamou.“
Pak se ozval sám Bejr. Clash Rankings cituje z jeho instagramového videa větu „A zápas je dávno podepsanej, ty chcípáku!“ a zároveň upozorňuje, že veřejně dostupná podepsaná smlouva zatím není.
Rozdíl, na kterém to celé stojí, je jednoduchý. Domluva není podpis a výzva na YouTube není smlouva.
|Kdo
|Co tvrdí o smlouvě
|Kde to zaznělo
|SportWin
|Bejr podepsanou smlouvu nemá
|článek z 28. 10. 2026
|Jakub Jíra
|zatím to domluvené není
|rozhovor pro eXtra.cz, 29. 10. 2026
|Tomáš Linh Le Sy
|domluvu uzavřel jeho společník
|rozhovor pro eXtra.cz, 29. 10. 2026
|Aleš Bejr
|podepsáno je dávno
|citace na Clash Rankings, 29. 10. 2026
Ze starších rozhovorů, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Le Sy o zápase s Bejrem mluvil jinak už dřív. V Expresu 8. července 2025 řekl, že jeho společník Bejrovi něco navrhl, ale „nikam to ale klasicky nevedlo“. Koncem října 2026 pro MMA Shorties odpověděl na otázku, jestli zápas bude: „Doufám, že ano. Doufám, že Aleš najde odvahu…“
Proč ten dotaz položil zrovna Jakub Jíra
KOMENTÁŘ Kritika nepřišla od fanouška ani od novináře. Přišla od promotéra, který má vlastní organizaci a vlastní vstupenky v prodeji.
Jíra je na oficiálním webu G MMA uvedený jako hlavní promotér, eXtra.cz ho označuje za spolumajitele. První galavečer měla jeho organizace naplánovaný na 31. října 2026 v Praze a podle eXtra.cz na něm měl sám nastoupit proti Matouši Kalubovi. S Clashem má společnou minulost i veřejné spory. Frekvence 1 v roce 2025 citovala jeho větu, že ho Clash proslavil, „ale byla to show, ne sport“.
Dalo by se tedy říct, že na otázce nezáleží, když ji pokládá konkurent. Jenže ta otázka nespadla do prázdna. Aktéři si odporují navzájem a jednu pasáž videa někdo zablokoval. Kdo tu komu dělá marketing, není zdaleka jasné.
V prosinci se ukáže, kdo si sedne za stůl
Prvním testem nebude únor, ale tisková konference. Clash podle prodejního textu zveřejní celou kartu na úvodní tiskovce avizované na prosinec, konkrétní den uvedený není. Tam se pozná, jestli Bejr fyzicky dorazí.
Redakce MMAmag prošla veřejnou kartu Clash 18 a napočítala pět zápasů, u dvou z nich soupeř zatím chybí. Jedním z nedoplněných jmen je Václav Mikulášek. Avizovaná trilogie s Palim Harim v únoru nebude: Le Sy podle MMA Shorties uvedl, že si Pali Hari na Clashi 17 zlomil holeň a únorový termín nestihne.
Od 30. října 2026 zbývalo do turnaje 99 dní. Clash Rankings uvádí u Le Syho bilanci 0:0 a u Bejra 0:2, a přesto je jejich duel hlavním zápasem večera. Žebříček ho nedrží. Drží ho příběh, a ten se prodává i bez podpisu.
Plakát je hotový, vstupenky v prodeji. Papír se dvěma podpisy zatím neukázal nikdo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka