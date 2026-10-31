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Clash ohlásil únorový tahák Le Sy vs. Bejr, jenže Bejr smlouvu nepodepsal. Jíra se směje a ptá se proč

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Na plakátu hlavní zápas večera a datum 6. února 2027. Pod ním otázka, kterou veřejně položil promotér konkurenční organizace: existuje vůbec papír se dvěma podpisy?
Clash ohlásil únorový tahák Le Sy vs. Bejr, jenže Bejr smlouvu nepodepsal. Jíra se směje a ptá se proč

Clash ohlásil únorový tahák Le Sy vs. Bejr, jenže Bejr smlouvu nepodepsal. Jíra se směje a ptá se proč

Zdroj: Clash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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