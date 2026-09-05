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Dědek práskl Hadamczika a odhalil, v jakém stavu je český hokej. Na stole leží miliardová nabídka, kterou svaz blokuje

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Jenže příběh o nemocném prezidentovi zakrývá hlubší spor. Nejde jen o to, kdo podepíše smlouvu za 9,6 miliardy korun. Jde o to, kdo bude od sezony 2028/29, a hlavně po roce 2032, fakticky řídit komerční model české nejvyšší hokejové soutěže. A v tomhle střetu stojí Dědek proti většině klubů, které už v srpnu odhlasovaly vlastní cestu.
Dědek práskl Hadamczika a odhalil, v jakém stavu je český hokej. Na stole leží miliardová nabídka, kterou svaz blokuje

Dědek práskl Hadamczika a odhalil, v jakém stavu je český hokej. Na stole leží miliardová nabídka, kterou svaz blokuje

Zdroj: HC Dynamo Pardubice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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