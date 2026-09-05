Dědek práskl Hadamczika a odhalil, v jakém stavu je český hokej. Na stole leží miliardová nabídka, kterou svaz blokuje

Co Dědek nabízí a za kolik
Firma Relmost, kterou Dědek ovládá, předložila na jaře nabídku na patnáctiletá marketingová a vysílací práva Tipsport extraligy. Podle dokumentů, k nimž se dostaly Seznam Zprávy, vypadá finanční rozložení takto:
- Celková částka: 9,6 miliardy Kč na 15 let (od sezony 2028/29)
- Pro extraligové kluby: 7,8 miliardy Kč, tedy až 500 milionů ročně
- Pro ČSLH: 1,8 miliardy Kč, tedy asi 120 milionů ročně
- Fixní složka klubům: 400 milionů Kč ročně
- Bonusová složka: 100 milionů Kč ročně, podmíněná změnou prostupnosti soutěže, stadionovými standardy a případným přijetím zahraničního klubu
Dnes si čtrnáct extraligových klubů dělí zhruba 200 milionů korun ročně. Svaz podle Dědka nedostává z marketingových práv „ani korunu“. Skok by byl enormní. Ale právě podmínky bonusové složky, zvláště prostupnost a zahraniční klub, ukazují, že Dědek nekupuje jen práva. Kupuje vliv na architekturu soutěže.
Proč nabídka neletí: dva různé odpory
Dědek veřejně rámuje problém jednoduše: výkonný výbor „není moc aktivní“ a „není schopen rozhodnout doleva ani doprava“. Hadamczikova neschopenka je podle něj hlavní brzda. Realita je složitější.
Odpor má dvě vrstvy. Tou první je samotný svaz. ČSLH po srpnovém jednání výkonného výboru oznámil, že konečné rozhodnutí nepadlo a věc dál vyhodnocuje pracovní skupina. Složení té skupiny svaz veřejně nesdělil. Formálně tedy nejde o odmítnutí, ale o odklad.
Druhou vrstvou, a tou tvrdší, je Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. APK už v květnu Dědkovu nabídku označila za nedostatečně konkrétní, problematickou délkou patnácti let a zatíženou střetem zájmů. A 5. srpna kluby hlasovaly 12:1:1 pro vlastní strategii: prodej práv po jednotlivých balíčcích s tím, že agentura BPA zůstane do roku 2032 servisním partnerem.
Klíčová postava na průsečíku obou vrstev je Jan Tůma. Sedí jako viceprezident ČSLH ve výkonném výboru a zároveň je prezidentem APK. Druhým viceprezidentem svazu je Petr Bříza, který na červnové konferenci oznamoval Hadamczikovu hospitalizaci. Není veřejně doloženo, že by výkonný výbor už formálně určil jednoho z nich jako dočasného zástupce prezidenta, přestože stanovy ČSLH takový mechanismus výslovně obsahují.
Spojenectví, které se obrátilo
Dědkovo veřejné vystoupení není útok cizince zvenčí. Majitel pardubického Dynama v minulosti Hadamczika podporoval, připomínají Seznam Zprávy. Hadamczik byl v červnu 2024 znovu zvolen prezidentem poměrem 59 z 61 hlasů a Dědek patřil k jeho opoře.
O dva roky později zveřejňuje informaci o jeho neschopence v médiích. Načasování není náhodné. Srpnový výkonný výbor nerozhodl, kluby odhlasovaly protimodel a okno pro Dědkovu nabídku se zužuje. Každý týden odkladu posiluje pozici APK a jejího harmonogramu tendrů plánovaných na konec roku 2026. Převedení sporu z jednacích místností do médií je logický, a poslední, tah člověka, který prohrává uvnitř systému.
Co to znamená pro fanoušky a pro extraligu
Krátkodobě nic. Sezona 2026/27 poběží podle stávajícího obchodního uspořádání. Žádný zápas se neruší, žádný přenos nepadá.
Dlouhodobě jde o zásadní rozhodnutí. Buď extraliga prodá jeden velký balík jednomu partnerovi na patnáct let, s vyššími garantovanými příjmy, ale i se ztrátou kontroly nad tím, jak se práva obchodují. Nebo si kluby ponechají obchodní volant samy, budou prodávat po částech a riskovat nižší celkovou částku výměnou za flexibilitu.
Ve Švédsku podobné napětí mezi ligou a svazem vyřešili jinak: SHL vlastní přímo kluby a vztah se svazem je ošetřen dlouhodobou smlouvou. Žádná veřejná přestřelka, žádné praskání neschopenek v bulváru. Český hokej si zatím vybral druhou cestu.
Mediální tlak může zvednout cenu nečinnosti a donutit aktéry k veřejnému vysvětlení. Ale nepřebije dvě tvrdá fakta: klubové hlasování 12:1:1 a rozhodovací pravomoc výkonného výboru podle stanov. Dědek má miliardy. Nemá ale hlasy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka