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Slánkové kynuté šátečky s tvarohovou náplní: Připravte si krásně měkké a voňavé domácí pečivo ze slánku

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Když chci upéct něco poctivého ke kávě i ke snídani na další den, dělám právě slánkové kynuté šátečky s tvarohem. Mají měkké, vláčné těsto, které díky slánku dobře kyne a neosychá hned po upečení. U nás doma se osvědčila i pudinková tvarohová náplň a drobenka navrch, protože pečivo pak působí svátečně, ale práce s ním není nijak složitá.
Obrázek k receptu na Slánkové kynuté šátečky s tvarohovou náplní: krásně měkké a voňavé domácí pečivo

Obrázek k receptu na Slánkové kynuté šátečky s tvarohovou náplní: krásně měkké a voňavé domácí pečivo

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Slánkové kynuté šátečky s tvarohovou náplní: krásně měkké a voňavé domácí pečivo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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