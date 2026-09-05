Slánkové kynuté šátečky s tvarohovou náplní: Připravte si krásně měkké a voňavé domácí pečivo ze slánku

Jakmile se v kuchyni smíchá vůně kynutého těsta, vanilky a máslové drobenky, plech obvykle dlouho nevydrží. Slánkové kynuté šátečky s tvarohem u nás mizí nenápadně, bez velkých řečí: jeden se vezme ještě teplý, další skončí u kávy a pár kousků si někdo stranou odloží na ráno. Nejvíc mě na nich baví těsto. Slánek mu dá pěknou pružnost a vláčnost, zatímco pudinková zůstane jemná a nepromění pečivo v suchou buchtu. tvarohová náplň
Vypadají skoro jako něco na
sváteční stůl, ale seznam surovin je úplně obyčejný. Mouka, mléko, tvaroh, máslo, droždí. Základ připomíná klasické domácí kynuté těsto na sladké šátečky, jen se do něj přidává slánek připravený předem. A ještě jedna věc, kterou jsem si v kuchyni nechala: do těsta nedávám pouze máslo, přidávám i trochu . Těsto je pak pod rukama poslušnější, méně se trhá a po upečení zůstává měkké. sádla
Můj tip zní: Pokud chcete péct hned ráno, zadělejte už večer. Po prvním kynutí přesuňte těsto do lednice a nechte ho tam přes noc. Ráno ho jen vytáhněte na linku a dopřejte mu chvíli, aby povolilo. S válečkem se pak člověk tolik nenadře. Recept na slánkové kynuté šátečky s tvarohem
Počítejte s větší domácí várkou. Na víkend se hodí, návštěvu taky neurazí. A když zbydou dva nebo tři kusy na
, bývá to spíš příjemné zjištění než problém. snídani
Počet porcí: asi 20 až 24 šátečků Ingredience pro přípravu Z čeho vyrobit slánek 60 g vody 6 g soli 12 g čerstvého droždí Suroviny na těsto 500 g hladké mouky 100 g polohrubé mouky 130 g cukru 1 lžíce vanilkového cukru 2 žloutky 350 až 400 ml mléka podle potřeby 70 g másla 60 g sádla Tvarohovo-pudinková náplň 250 g tvarohu v kostce 80 g moučkového cukru 100 g změklého másla 1 vejce 1/2 sáčku vanilkového pudinku 1 lžička vanilky nebo vanilkového cukru 1 lžička jemně nastrouhané citronové kůry 1 lžíce rumu, není nutný Dokončení 1 vejce na potření drobenka podle potřeby Postup přípravy vláčných kynutých šátečků s tvarohovou náplní
1. Den před pečením připravte
slánek. Do menší misky nalijte vodu, přidejte sůl a droždí, všechno pořádně rozmíchejte. Misku přikryjte a dejte do lednice nejméně na 24 hodin.
2. Druhý den hotový
slánek přelijte do větší mísy. Přidejte cukr, vanilkový cukr, žloutky a větší část mléka. Stačí krátce promíchat metličkou, jen aby se směs trochu spojila.
3. Přisypte prosátou
hladkou mouku a polohrubou mouku. Začněte hníst. Zbytek mléka přilévejte po částech, podle toho, jak těsto vypadá. Má být měkké, ale rozhodně ne řídké.
4. Po několika minutách hnětení zapracujte změklé
máslo a sádlo, obojí nakrájené na menší kousky. Hněťte dál, dokud těsto není hladké, pružné a nezačne se odlepovat od stěn mísy.
5. Mísu zakryjte a nechte těsto kynout přibližně
3 hodiny. Potom ho uložte přes noc do lednice. Ráno ho vyndejte a nechte na lince 30 až 60 minut, aby povolilo a šlo s ním normálně pracovat.
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6. Nejdřív utřete
máslo s moučkovým cukrem, pak vmíchejte tvaroh, vejce, vanilku, citronovou kůru a případně také rum. Nakonec přidejte vanilkový pudink. Náplň má být hladká, spíš pevnější, aby při pečení neutíkala ven.
7. Těsto přeneste na lehce pomoučněný vál a rozválejte ho na plát silný asi
4 až 5 mm. Nakrájejte čtverce. Doprostřed každého dejte lžičku až dvě tvarohové náplně.
8. Rohy přehněte přes náplň do tvaru
šátečku a spoje pořádně stiskněte. Hotové kousky přesuňte na plech vyložený pečicím papírem a nechte je ještě asi 20 až 30 minut dokynout.
9. Šátečky potřete rozšlehaným
vejcem a posypte drobenkou. Nahoře vytvoří křupavější vrstvu a pečivo díky ní vypadá líp, pořád domácí, jen trochu uhlazenější.
10. Pečte v troubě vyhřáté na
220 °C, horní a spodní ohřev, asi 15 minut. Šátečky mají zezlátnout. Pokud vaše trouba peče zostra, teplotu upravte podle zkušenosti; první plech se u kynutého pečiva vyplatí sledovat skoro víc než hodiny.
Upečené šátečky nechte krátce odpočinout na mřížce. Chutnají lehce vlažné i úplně vychladlé. V uzavřené dóze zůstanou měkké i do druhého dne.
Foto: Cooky.cz, Slánkové šátečky s tvarohem Rady na závěr ke slánkovým šátečkům Pokud je tvarohová náplň příliš řídká, přidejte ještě lžičku pudinkového prášku. U šátečků je pevnější náplň jistější. Při plnění se snažte nechat okraje těsta čisté. Spoje pak lépe drží a v troubě se šátečky tolik neotevírají. Nejlepší jsou v den pečení, ale díky slánku a tuku v těstě nezatvrdnou hned následující den.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková