V sobotu ve 22:10 to vypukne: ČT2 odpálí nejbrutálnější kultovní pecku filmové historie

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Sobotní večer je stvořený k tomu, abyste se pohodlně usadili a nechali se unést filmem, který vás chytne za srdce i mozek. Žádné prázdné akční efekty, žádná předvídatelná romantika. Jen temný labyrint podsvětí v Los Angeles, kde čas neplyne přímočaře, ale v kruzích, a kde osudy několika ztracených existencí řídí neviditelná ruka osudu a tajemný, zlatavě zářící kufřík.
Dva elegantní nájemní zabijáci tu řeší hluboké filozofické otázky bytí i banality všedního dne těsně předtím, než vykonají rozsudek smrti. Boxer na útěku riskuje vše pro staré rodinné hodinky. Znuděná manželka mafiánského bosse balancuje na tenké hranici mezi životem a smrtí po jedné osudové noci. V tomto hypnotickém světě se hřích, vykoupení, náhoda a brutální násilí slévají do jednoho celku, kde nikdo netuší, zda se dožije další kapitoly.
Pulp Fiction: Snímek, který přepsal pravidla hry
Pulp Fiction: Historky z podsvětí z roku 1994 navždy změnil tvář světového filmu. Režisér Quentin Tarantino a scenárista Roger Avary ukázali, že i braková literatura a zdánlivě banální dialogy mohou mít hlubokou uměleckou hodnotu. V hlavních rolích excelují John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer a Ving Rhames.
Filmoví kritici dodnes potvrzují, že pro mnohé diváky začíná moderní kinematografie právě tímto přelomovým okamžikem. Snímek se stal prototypem postmoderního filmu, který redefinoval popkulturu devadesátých let. Nelineární vyprávění, inteligentní dialogy plné popkulturních odkazů a dokonalá hudební dramaturgie – to vše dohromady vytvořilo dílo, které se stalo vzorem pro tisíce filmařů po celém světě.
Travolta na pokraji kariérního zániku a Willis za zlomek honoráře
Natáčení provázela řada nečekaných rozhodnutí a osobních obětí. John Travolta byl v té době považován za odepsaného herce, jehož kariéra stagnovala. Tarantino si ho však prosadil navzdory silnému odporu studia Miramax, které preferovalo tehdy populárnější hvězdy. Travolta za roli Vincenta Vegy nakonec získal nominaci na Oscara a zažil jeden z největších kariérních comebacků v historii Hollywoodu.
Své role se nechtěl vzdát ani Bruce Willis, tehdy obrovská akční hvězda. Toužil s Tarantinem spolupracovat natolik, že přijal roli boxera Butche za zlomek svého obvyklého honoráře, přibližně 800 tisíc dolarů, což projektu dodalo obrovskou komerční prestiž. Ikonická taneční scéna Vincenta a Mii v podniku Jack Rabbit Slims, inspirovaná tancem z filmu 8½ od Federica Felliniho, se neobešla bez komplikací. Herečka Uma Thurman měla z tancování původně obrovskou trému. Režisér ji však na place osobně povzbuzoval, a dokonce s ní tančil za kamerou, aby ji zbavil nervozity a dodal jí potřebné sebevědomí.
Duše v kufříku a smrtící injekce: mýty, které žijí vlastním životem
Kolem filmu se postupem let vytvořila řada mýtů, které fanoušci považují za hotovou věc. Nejznámější z nich se týká obsahu tajemného kufříku. Podle jedné teorie je v něm uložena duše mafiánského bosse Marselluse Wallace, kterou mu ďábel vytáhl ze zátylku, což má dokazovat náplast na jeho krku. Realita je však mnohem prostší. Herec Ving Rhames se před natáčením nešťastně řízl při holení hlavy. Tarantino se rozhodl náplast ponechat, protože mu přišla vizuálně zajímavá. Kufřík měl původně obsahovat diamanty, ale režisér ho nechal prázdný s oranžovým světlem jako klasický MacGuffin, aby si každý divák představil to nejcennější sám.
Dalším mýtem je slavný biblický citát Ezechiel 25:17, který Jules předčítá svým obětem. Většina tohoto monologu je fiktivní a napsali ji Tarantino s Avarym, přičemž se inspirovali japonským akčním filmem Karate Kiba z roku 1976. Pouze poslední věta má reálný základ v Bibli.
Mnohem nebezpečnější mýtus však vytvořila scéna s adrenalinovou injekcí do srdce předávkované Mii. V reálné medicíně se adrenalin nikdy neaplikuje přímo do srdce, protože by to pacienta spíše zabilo. Správně se podává do svalu, nejčastěji do vnější strany stehna. Lékaři varují, že tato scéna vedla k řadě nebezpečných pokusů napodobit filmovou verzi první pomoci.
Zdroj: youtube.com
Osm milionů investice, stovky milionů tržeb a nesmrtelná klasika
Z hlediska finanční efektivity jde o naprostý fenomén. Snímek byl natočen za pouhých 8,5 milionu USD v roce 1994, což by v přepočtu na ceny roku 2026 činilo přibližně 18,5 milionu USD. Celosvětové tržby v kinech však dosáhly astronomických 213,9 milionu USD, což v dnešních cenách představuje zhruba 465 milionů USD. Tento model ukazuje extrémní, více než 25násobnou návratnost investice, což z filmu učinilo nejvýnosnější nezávislý snímek své doby.
Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Brilantní scénář, skvělé herecké výkony, parádní hudba, dynamika děje, vtipné momenty, stejně jako ty drsné – to jsou hlavní klady této nesmrtelné klasiky. Příběhy jsou neuvěřitelně chytře poskládané a ty dvě hodiny a půl vám utečou jako voda.“
Nenechte si ujít tento jedinečný filmový zážitek. Snímek se vysílá v sobotu 5. září 2026 ve 22:10 na stanici ČT2. Pozor na drobné nesrovnalosti v neoficiálních programech, které uvádějí čas 22:20 kvůli znakovému jazyku – Česká televize potvrdila přímý start přesně ve 22:10. Už jste viděli Pulp Fiction, nebo bude sobotní večer vaším prvním setkáním s touto legendou?
Zdroje článku: Wikipedia, csfd.cz, kinobox.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová