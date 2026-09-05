Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

V sobotu ve 22:10 to vypukne: ČT2 odpálí nejbrutálnější kultovní pecku filmové historie

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sobotní večer je ideální čas pustit si film, který vás vtáhne a nepustí až do titulků. Přesně takový snímek na vás čeká – plný černého humoru, nezapomenutelných dialogů a scén, o kterých se mluví dodnes. Proč tento klenot devadesátek fascinuje miliony diváků a jaké nebezpečné mýty o první pomoci kvůli němu kolují?
V sobotu ve 22:10 to vypukne: ČT2 odpálí nejbrutálnější kultovní pecku filmové historie

V sobotu ve 22:10 to vypukne: ČT2 odpálí nejbrutálnější kultovní pecku filmové historie

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
KVÍZ: Trumfli byste profesionály? Vyzkoušejte si přehled, kterým musí projít každá zdravotní sestra
KVÍZ: Trumfli byste profesionály? Vyzkoušejte si přehled, kterým musí projít každá zdravotní sestra
Kápněte 5 kapek na hořáky u sporáku. Špína se ve vteřině úplně rozpustí a steče
Kápněte 5 kapek na hořáky u sporáku. Špína se ve vteřině úplně rozpustí a steče

Mastnota a připálené zbytky na hořácích patří k nejodolnějším nečistotám v kuchyni. Existuje však geniální...

Tato 3 znamení horoskopu žijí nejdéle, potvrzují to i nejnovější vědecké studie
Tato 3 znamení horoskopu žijí nejdéle, potvrzují to i nejnovější vědecké studie

Měsíc narození není jen datum v kalendáři. Rozsáhlý výzkum tisíců stoletých lidí ukázal překvapivou...

V sobotu ve 20:10 zatají celé Česko dech: ČT2 vytáhne nejromantičtější klenot všech dob
V sobotu ve 20:10 zatají celé Česko dech: ČT2 vytáhne nejromantičtější klenot všech dob

Temné stíny francouzského dvora sedmnáctého století, spalující vášeň, alchymie a krutá zrada. Již brzy se...

Toto jsou nejlepší hygienické a kosmetické produkty značky Cien z Lidlu. Jsou kvalitní a stojí polovinu toho, co jinde.
Toto jsou nejlepší hygienické a kosmetické produkty značky Cien z Lidlu. Jsou kvalitní a stojí polovinu toho, co jinde.

Privátní řada Cien dlouhodobě dokazuje, že nízká cena nemusí znamenat kompromis. Za produkty stojí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.