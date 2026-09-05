Telefon za miliony zůstal němý. Česká tenistka Valdmannová jako náhradnice stále čeká na životní šanci

Pátek 28. srpna 2026, Flushing Meadows. Valdmannová právě prohrála finále kvalifikace US Open s Elvinou Kalijevovou 5:7, 6:4, 6:4. Tři sety, dvě a půl hodiny boje, a místo letenky domů začalo něco mnohem zvláštnějšího. Česká tenistka se nezabalila. Zůstala v areálu, každý den se chodila zapisovat na seznam lucky loserů a čekala, jestli zazvoní telefon. Od neděle do středy. Čtyři dny v limbu mezi koncem a začátkem.
Čekárna za 3,5 milionu korun
Garantovaná odměna za pouhý start v prvním kole hlavní soutěže US Open činila 140 tisíc dolarů, tedy zhruba 3,5 milionu korun. Pro hráčku, která měla k poslednímu srpnovému dni celkové oficiální výdělky vedené na webu WTA na 80 436 dolarech (z toho 72 508 ve dvouhře), by jediný zápas v hlavní soutěži znamenal víc peněz, než kolik vydělala za celou dosavadní kariéru. Skoro dvojnásobek.
Nejde o abstraktní číslo. Sama Valdmannová v rozhovoru pro ESPN řekla, kam by peníze šly: cestování, trenér, další tenisový rozvoj. Položky, které u hráčky na 165. místě žebříčku rozhodují o tom, jestli může trénovat se sparingpartnerem, nebo jestli létá na turnaje sama s jedním batohem.
Patnáct minut a pokerové žetony
Systém lucky loserů má přesná pravidla. Pořadí se určuje podle kola, v němž hráčka v kvalifikaci vypadla, a podle žebříčku z týdne před turnajem. Na grandslamech se mezi čtyřmi nejvýše postavenými poraženými finalistkami kvalifikace losuje pořadí pomocí pokerových žetonů. Podle Jakea Garnera, který zákulisí popsal pro ESPN, si hráči žetony často netahají sami, z pověrčivosti.
Klíčový detail: první dostupná lucky loserka musí být podle pravidel WTA připravena nastoupit do patnácti minut od vyvolání. Jinak šance padá na další v pořadí. Proto ten mobil u kurtu. Proto každodenní check-in v areálu. Proto nemožnost odjet, odpočinout si, vypnout.
Valdmannová přitom měla během čekání téměř stejné zázemí jako hráčky hlavní soutěže: prodloužený hotel, rezervované kurty, příspěvek na stravu, přístup k fyzioterapeutům. Všechno připravené na start, který nemusel přijít. A nepřišel.
Jedno místo, a to dostala jiná
Na ženské straně US Open 2026 se před dokončením prvního kola uvolnilo jediné místo. Obsadila ho Darja Semenistaja. U mužů přitom ve stejném období odstoupilo pět hráčů, rozdíl daný prostým počtem zranění a odhlášek, ne odlišnými pravidly. Déšť navíc protáhl první kolo až do středy, což u mužů prodloužilo okno pro nasazení náhradníků. Na ženské straně to Valdmannové nepomohlo.
„Není to nejlepší pocit,“ popsala česká tenistka pro ESPN. „Nechcete, aby se jiné hráčce něco stalo, ale zároveň si přejete nastoupit.“ Ambivalence, kterou zná každý lucky loser na okruhu. Valdmannová ji ale zná líp než většina: podle vlastního odhadu čekala na uvolněné místo už na patnácti až dvaceti profesionálních turnajích. Ani jednou jí to nevyšlo.
Pro srovnání: Němka Eva Lysová se jako lucky loser na Australian Open dozvěděla o startu během návštěvy fyzioterapeuta, na přípravu měla deset minut a došla až do osmifinále. Valdmannová nedostala ani ten telefonát.
Z osmistovky do první dvoustovky
Příběh má ale i druhou stranu, a ta je pozoruhodně strmá. Na začátku roku 2025 figurovala Valdmannová na žebříčku WTA kolem 845. místa. O osm měsíců později už byla pětistá. A ke konci srpna 2026 stála na 165. příčce, přibližně česká jedenáctka za jmény jako Nosková, Muchová, Bouzková, Krejčíková, Bejlek, Bartůňková nebo Siniaková.
Tempo růstu naznačuje, že Flushing Meadows 2026 nemuselo být jediné okno. Bylo jí osmnáct. Ranking dál stoupá. Na přímý vstup do hlavní soutěže grandslamu jí aktuální pozice nestačí; hranice kolísá podle odhlášek a chráněných žebříčků, ale pohybuje se výrazně výš. Čím blíž se ale dostane, tím častěji bude hrát kvalifikace. A tím častěji může stát na hraně, kde jeden telefonát mění všechno.
Tenká čára mezi rutinou a průlomem
Právě tady je jádro příběhu, který přesahuje jeden turnaj. U hráčky mimo první stovku je vzdálenost mezi běžným týdnem na okruhu a výdělkem, který změní celý servisní tým, neuvěřitelně krátká. Jeden withdrawal soupeřky, jeden pokerový žeton vytažený ve správném pořadí, jedno zavibrování telefonu. Nic z toho Valdmannová neovlivní. Ovlivnit může jen to, aby příště stála zase na seznamu, a tentokrát o příčku výš.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný