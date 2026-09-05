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Pohnutá historie, legendy a děsivé podzemí. Nejtajemnější český hrad je nejkrásnější na podzim

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Dvě temné věže vystupují z krajiny Českého ráje jako pozůstatek dávného světa. Po staletí kolem nich vznikaly příběhy o ukrytém pokladu, tajných chodbách i podzemí, které mělo vést kdovíkam. Jenže skutečnost je možná ještě zajímavější než pověsti.
Pohnutá historie, legendy a děsivé podzemí. Nejtajemnější český hrad je nejkrásnější na podzim

Pohnutá historie, legendy a děsivé podzemí. Nejtajemnější český hrad je nejkrásnější na podzim

Zdroj: Pavel Chlum / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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