Pohnutá historie, legendy a děsivé podzemí. Nejtajemnější český hrad je nejkrásnější na podzim

Na podzim se začnou lesy Českého ráje barvit do zlatých, rezavých a červených odstínů. Objeví se mezi nimi silueta, kterou si s jiným místem nespletete.
Dvě vysoké věže vystupují nad okolní krajinou a vytvářejí jeden z nejznámějších pohledů v celém Česku. Právě tehdy mají Trosky zvláštní atmosféru. Turistů bývá méně, vzduch je ostřejší a mlhavá rána dokážou zříceninu zahalit tak, že její pověst tajemného místa působí téměř uvěřitelně.
Trosky přitom nejsou zajímavé pouze svou siluetou.
Za jejich dnešní podobou stojí neobvyklý geologický příběh, středověká pevnost, husitská obléhání, šlechtické rody, chátrání i pozdější snaha památku zachránit. A také množství legend, které se kolem hradu drží dodnes. Některé z nich možná vznikly právě proto, že podivný vzhled místa přímo vybízí k představám o tom, co všechno se může ukrývat pod jeho povrchem.
Dvě věže, které vznikly díky dávné sopce
Než na Troskách vyrostl hrad, odehrál se tu příběh starý miliony let. Skalnatý útvar, na němž dnes zřícenina stojí, je sopečného původu. Z nitra země zde ve třetihorách vystoupily dva lávové sopouchy a následná eroze postupně odstranila měkčí horniny, které je původně obklopovaly. Zůstaly dvě výrazné čedičové skály a právě na nich později vznikla slavná Baba a Panna.
Na konci 14. století využil jejich přirozené výhody Čeněk z Vartenberka. Přibližně mezi lety 1380 až 1390 zde nechal vybudovat hrad, jehož obranyschopnost byla do značné míry založena právě na neobvyklém terénu. Mezi skalami vzniklo vnitřní hradní jádro s obytnými paláci a na jejich vrcholech obranně-obytné věže. Stavba však byla natolik náročná, že Čeněk nakonec ještě za svého života hrad postoupil králi Václavu IV. kvůli dluhům, které souvisely s jeho budováním.
A právě přírodní podoba Trosek se později ukázala jako jejich obrovská výhoda. Během husitských válek patřil hrad ke katolickým oporám a byl několikrát obléhán. Žižkova vojska se o něj pokoušela v roce 1424 a znovu v roce 1428, přesto Trosky nepřipadly do rukou husitů.
Z hradu, který měl chránit své obyvatele, se postupně stávala téměř nedobytná pevnost. Trosky | Zdroj: versus / Shutterstock Poklad, který možná stále čeká někde pod hradem
S Troskami se ovšem nepojí pouze skutečné dějiny.
Jedna z nejslavnějších pověstí vypráví o pokladu z Opatovického kláštera. Podle tradice jej měl na hrad ukrýt Ota mladší z Bergova poté, co byl klášter v roce 1415 vyloupen. Kam přesně měl poklad zmizet, se však nikdy nepodařilo spolehlivě zjistit. Může být podle legendy někde pod hradem, v okolních skalách nebo na jiném místě v krajině.
Ještě zajímavější jsou příběhy o podzemí.
O Troskách se po generace vypráví, že pod nimi existuje rozsáhlý systém chodeb, který měl sloužit jako tajná úniková cesta. Některé pověsti jdou ještě dál a hovoří o podzemním jezeře, železných dveřích a místech, která měla být po staletí ukryta před lidskými zraky. Objevuje se dokonce vyprávění o otvoru, jenž má být jakousi branou do jiné dimenze. Nic takového samozřejmě nebylo potvrzeno.
Podzemí však není úplně vymyšlené. Podle odborných a popularizačních zdrojů se v okolních skalních útvarech skutečně nacházejí jeskyně, pukliny a další dutiny. Oficiální informace hradu zmiňují také vlastní hradní studnu hlubokou přibližně 30 metrů a systém nádrží na dešťovou vodu vytesaný ve skále. Pod hradem navíc existují prostory, které jsou dnes nepřístupné. Právě skutečné skalní podzemí tak nejspíš pomohlo vytvořit půdu pro všechny tajemné příběhy, které se kolem Trosek postupně nabalily.
Největší záhada možná není pod zemí, ale nad ní
Trosky mají ještě jednu zvláštnost. Jejich největší tajemství totiž nemusí být ukryté v žádné chodbě. Geologové považují samotný původ zdejších skal za mimořádně zajímavý. Výzkumy odhalily například pozůstatky lávových tunelů, tedy míst, kudy kdysi proudila láva. U úpatí věží jsou patrné i menší otvory související s touto dávnou vulkanickou činností.
Věk obou sopečných útvarů přitom přesahuje 17 milionů let.
Ani název
Baba a Panna nevznikl náhodou, byť přesný původ pojmenování doprovází různé pověsti. Nižší Baba dosahuje přibližně 47 metrů, vyšší Panna kolem 57 metrů. Z jejich okolí se otevírají výhledy do rozsáhlé krajiny Českého ráje a právě kontrast černého čediče, starého kamene a barevných podzimních lesů dává místu atmosféru, kvůli níž se sem lidé vracejí i dlouho po skončení hlavní turistické sezony.
Hrad navíc nebyl odjakživa romantickou zříceninou. Po období své největší slávy postupně ztrácel význam a chátral. V 17. století se jej dotkly válečné události. Za držení Valdštejnů byl hrad drancován švédskými vojsky a následně obsazen císařskými jednotkami. Z kdysi významné pevnosti se postupně stávaly skutečné trosky.
Z ruiny se stal symbol Českého ráje
Paradoxně právě chátrání později pomohlo vytvořit romantickou podobu Trosek, kterou známe dnes. V 19. století začala zřícenina přitahovat turisty, umělce i milovníky romantických míst.
Posledním šlechtickým rodem, který Trosky vlastnil, byli od roku 1821 Aerenthalové. Ti se zasloužili nejen o zdejší lesy, louky a rybníky, ale také o rozvoj turistiky a snahy o záchranu samotné zříceniny.
Na začátku 20. století přešly Trosky na Turistickou župu Českého ráje a správu převzal Klub českých turistů.
Od roku 1925 je hrad v majetku státu. Z místa, které kdysi mělo chránit své obyvatele před nepřáteli, se tak stal jeden z nejvýraznějších symbolů Českého ráje a vyhledávaný cíl výletů.
Možná právě podzim je obdobím, kdy jeho kouzlo vynikne nejvíc. Trosky v tomto období nepůsobí jako obyčejná turistická atrakce. Černé čedičové věže kontrastují s barevnou krajinou, v ranních hodinách se mezi kopci drží mlha a při pohledu z dálky si člověk snadno představí dobu, kdy se pod hradem skutečně mohli pohybovat rytíři, obléhat jej vojska a lidé si vyprávět příběhy o pokladech ukrytých hluboko ve skále.
Pokud hledáte tip na víkendový výlet, možná vám toto místo nabídne kus histrie obklopené krásnou českou krajinou.
Zdroje článku:
hrad-trosky.cz, hradec.rozhlas.cz, novinky.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková