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Pod střechou je v létě peklo, ale většina lidí chladí byt špatně. Odborníci upozorňují na jednu chybu, která maří celý efekt

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Střecha panelového domu nebo staršího činžáku v červenci funguje jako radiátor. Sluneční záření dopadá na plochu nad hlavou, teplo prostupuje stropem rovnou do obytného prostoru a podle dat amerického programu Building America tvoří zisky přes střechu a půdu 15 až 25 procent celkové tepelné zátěže budovy.
Pod střechou je v létě peklo, ale většina lidí chladí byt špatně. Odborníci upozorňují na jednu chybu, která maří celý efekt

Pod střechou je v létě peklo, ale většina lidí chladí byt špatně. Odborníci upozorňují na jednu chybu, která maří celý efekt

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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