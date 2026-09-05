Pod střechou je v létě peklo, ale většina lidí chladí byt špatně. Odborníci upozorňují na jednu chybu, která maří celý efekt

Kdo bydlí v posledním patře, platí za chlad víc než sousedé o dvě podlaží níž. Monoblok s výkonem 12 000 BTU, Wi-Fi ovládáním a napojením na Alexu i Google Assistenta vypadá jako rychlá záchrana. Becool BC12KL2201FW přesně takovou záchranu nabízí, a to za přibližně 8 400 Kč v německých obchodech. Háček spočívá v tom, jak uživatel vyvede odtahovou hadici z místnosti.
Proč podkroví v létě prohrává boj s horkem
Byt pod střechou trpí kombinací tří faktorů. Solární zisk přes střešní plášť, strop těsně nad obytnou zónou a často slabší utěsnění detailů kolem vikýřů, okapů a střešních oken. Agentura
EPA při extrémních vedrech doporučuje jako první krok právě zateplení a utěsnění půdního prostoru, protože právě tudy se teplo dostává dovnitř nejvíce. Venkovní rolety, fólie na skla nebo noční provětrávání pomohou, ale aktivní chlazení nenahradí; ventilátor vzduch neochlazuje, pouze ho posouvá.
Becool BC12KL2201FW papírově pokryje místnost do 42 m² při energetické účinnosti EER 2,6. Jenže americká asociace výrobců domácích spotřebičů AHAM upozorňuje, že u velmi slunných pokojů, kuchyní a prostor s vysokými stropy je rozumné zvolit vyšší výkonovou třídu. Deklarovaných 42 metrů čtverečních představuje horní strop pro standardní podmínky, a prosklené podkroví s celodenním osluněním mezi ně nepatří.
Jedna chyba, která maří celý chladicí výkon
Většina majitelů mobilní klimatizace prostrčí hadici pootevřeným nebo vyklopeným oknem a považuje instalaci za hotovou. Přesně tady začíná problém. Becool BC12KL2201FW pracuje jako takzvaný jednohadicový monoblok: kompresor nasává vzduch z místnosti, ochladí ho a horký odpadní proud vyfukuje jedinou hadicí ven. Tím ovšem v pokoji vzniká podtlak. A podtlak si žádá vyrovnání.
Americké ministerstvo energetiky DOE ve své
federální metodice testování přenosných klimatizací výslovně počítá s tím, že infiltrační přísun vzduchu zvenčí odpovídá objemu vyfukovaného kondenzátorového odtahu. Jinými slovy: kolik vzduchu přístroj vyžene ven, tolik si místnost natáhne zpět, a to mezerami kolem hadice, netěsnostmi okna, škvírami pod dveřmi. Pokud kolem hadice zeje otvor do ulice, vrací se horko dvěma cestami najednou. Klimatizace pak běží déle, kompresor se nezastaví a účet za elektřinu roste, zatímco teplota v pokoji klesá jen pomalu.
Návod výrobce BE COOL k tomu dodává jasnou větu: nesprávná instalace ovlivní výkon klimatizace. Hadice smí měřit maximálně 1 500 mm, musí být vedená vodorovně, bez ostrých zlomů a v žádném případě se nesmí prodlužovat.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Okenní těsnění jako povinná výbava, kterou balení neobsahuje
V krabici s BC12KL2201FW najdete 150cm hadici, okenní lištu s adaptérem a dálkový ovladač. Textilní těsnění okna, takzvaný Hot Air Stop, se prodává zvlášť za přibližně 600 Kč. Pro běžná svislá okna existuje varianta s obvodem do 400 cm, pro střešní okna nabízí BE COOL speciální verzi Hot Air Stop Skylight.
Montáž zabere pár minut:
Na vnitřní stranu okenního rámu nalepíte suchý zip. Připevníte textilní těsnění po celém obvodu. Hadici protáhnete zipovým otvorem v plachtě. Zip stáhnete těsně kolem hadice, aby nezůstala žádná mezera.
V českých panelácích se svislými plastovými okny bývá řešení přímočaré. Podkroví se střešními okny si ovšem vyžádá právě specializované střešní těsnění; univerzální plochá deska z balení na šikmý rám jednoduše nesedne.
Podle nás jde o součást, která by měla ležet v každém balení mobilní klimatizace. Výrobce ji ale řadí mezi „příslušenství“, a tak si ji spousta kupujících vůbec nepořídí. Výsledek: drahý přístroj pracuje na zlomek svého potenciálu.
Mobilní monoblok versus pevný split: co dává v podkroví větší smysl
Becool nabízí ve stejném výkonovém segmentu i pevně instalovaný split systém BC12SK2101QW. Srovnání parametrů ukazuje, proč profesionálové pro trvale přehřívané prostory doporučují právě split:
Parametr BC12KL2201FW (monoblok) BC12SK2101QW (split) Chladicí výkon 12 000 BTU 12 000 BTU Účinnost EER 2,6 SEER 6,1 Hlučnost vnitřní jednotky 65 dB(A) 32–50 dB(A) Infiltrační ztráta ano (jednohadicový) ne Nutnost stavebního zásahu ne ano (venkovní jednotka, vrt)
Metodiky EER a SEER nejsou přímo srovnatelné, ale trend je jednoznačný. Split neposílá vzduch z místnosti ven, nevytváří podtlak a drží chlad stabilněji. Monoblok vítězí tam, kde pronajímatel nedovolí vrtat fasádu, kde chybí balkon pro venkovní jednotku nebo kde chlazení potřebujete jen pár týdnů v roce.
Hlučnost 65 dB(A) u Becoolu odpovídá horní hraně běžného pásma dvanáctitisícových monobloků; Sharp u srovnatelného modelu uvádí 62 až 65 dB. Kdo hledá tišší provoz, může sáhnout po novějších konstrukcích typu Midea Quiet Smart s 45,5 dB nebo Midea PortaSplit s 39 dB v tichém režimu. Obě varianty ovšem stojí výrazně víc.
Pět kroků, jak z mobilní klimatizace v podkroví vytěžit maximum Pořiďte správné těsnění. Pro svislá okna běžný Hot Air Stop, pro střešní okna verzi Skylight. Bez utěsněného otvoru přístroj pracuje sám proti sobě. Hadici veďte co nejkratší a rovně. Maximální délka 1 500 mm, žádné prodlužování, žádné ostré ohyby. Každý zlom zvyšuje odpor a snižuje průtok. Stíněte okna zvenčí. Rolety, markýzy nebo reflexní fólie zastaví solární zisk dřív, než projde sklem. Klimatizace pak nemusí kompenzovat přímé slunce. Počítejte s výkonovou rezervou. U celodenně osluněného podkroví zvažte model s vyšším BTU nebo doplňte pasivní opatření: zateplení stropu, noční provětrávání. Hlídejte kondenzát. Becool odpařuje zkondenzovanou vodu přes kondenzátor, čímž zvyšuje účinnost. Při vlhkosti nad 90 % ale odpařování nestačí, na displeji se objeví kód „FL“ a kompresor se zastaví, dokud vodu nevypustíte.
V podkroví nerozhoduje jen číslo na štítku přístroje. Rozhoduje škvíra kolem hadice, úhel jejího vedení a kus textilie za šest set korun, který oddělí rozpálený venkovní vzduch od vychlazeného pokoje.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák