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Putin naznačil možnost konce války. Británii ale zároveň odmítl říct, zda Rusko chystá útok

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Ruský prezident Vladimir Putin připustil, že existuje možnost ukončení války na Ukrajině. Zároveň však pokračují ruské útoky proti Ukrajině a Moskva stále hrozí odvetou vůči zemím, které Kyjev podporují. Putin navíc odmítl odpovědět na otázku, zda Rusko zvažuje útoky na britské vojensko-průmyslové objekty. Označil to za „vojenské tajemství“.
Putin naznačil možnost konce války. Británii ale zároveň odmítl říct, zda Rusko chystá útok

Putin naznačil možnost konce války. Británii ale zároveň odmítl říct, zda Rusko chystá útok

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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