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Strany v Karlových Varech sází ve volební kampani hlavně na osobní kontakt

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Setkání s lidmi v ulicích, billboardy, plakáty a sociální sítě, ale třeba i grilování nebo koncerty. Tak bude vypadat ostrá část volební kampaně před komunálními a senátními volbami v Karlovarském kraji. Strany a koalice do ní investují statisíce až miliony korun, podle svých možností. Jak řekli zástupci kandidujících subjektů, důležité bude osobní zapojení kandidátů.
Strany v Karlových Varech sází ve volební kampani hlavně na osobní kontakt

Strany v Karlových Varech sází ve volební kampani hlavně na osobní kontakt

Zdroj: Petr Bezděk
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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