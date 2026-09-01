Vémola profackoval Kotlára na tiskovce G MMA

Nová organizace G MMA představila část programu premiérového turnaje, který se uskuteční 31. října v pražské Nové Spirále. Promotér Jakub Jíra vsadil na směs profesionálních bojovníků, influencerů a známých postav českého bizáru.
Kotláři proti Muradovovi
Největším sportovním jménem projektu je Makhmud Muradov. Bývalý bojovník UFC a současný šampion OKTAGONu se má postavit několika členům rodiny Kotlárových. Přesný formát souboje zatím organizace neupřesnila.
Na oficiálním záznamu tiskové konference G MMA je vidět, jak proti Muradovovi usedla početná skupina Kotlárů. Patrik Kotlár k němu následně vyrazil a snažil se ho vyprovokovat. Muradov konflikt dál nerozvíjel a dal najevo, že rozhodující jsou pro něj peníze.
Ještě ostřejší scénu přinesl příchod Karlose Vémoly. Diego Kotlár českého veterána v předchozích týdnech opakovaně vyzýval na sociálních sítích a při osobním setkání se mu postavil do cesty. Vémola reagoval několika fackami. Kotlár se mu později před kamerami omluvil.
Policisté proti chuligánům
G MMA představila také zápas, který má postavit proti sobě dvě velmi rozdílné skupiny. Na jedné straně budou Vojtěch Vošický a Jakub Hošek, které organizace prezentovala jako fotbalové chuligány Sparty. Proti nim nastoupí Michal Procházka a Josef Ptáčník známí z pořadu Policie v akci.
Procházka má podle informací z tiskové konference zkušenosti s thaiboxem, zatímco Ptáčník s bojovými sporty teprve začíná. Už první staredown ale naznačil, že právě tento duel bude G MMA tlačit hlavně přes osobní konflikt mezi oběma tábory.
Na kartě se objevili také Pavel „Spicy Pája“ Tóth, strongman Ján Michalov nebo Karel Horváth. Prostor dostal i Jiří Kajínek.
První tiskovka tak jasně ukázala směr nové organizace. Vedle Muradova jako skutečně elitního MMA bojovníka staví G MMA především na bizarních kombinacích soupeřů, konfliktech a známých tvářích mimo profesionální scénu. Incident Vémoly s Kotlárem jí navíc hned při prvním veřejném vystoupení zajistil scénu, která zastínila většinu oznámených zápasů.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka